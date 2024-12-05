تعرف إلى نظام قرعة كأس العالم الأندية 2025

وجاء في بيان رسمي للفيفا: "انطلاقًا من الحرص على التوازن في التنافس والتنوع في التمثيل الجغرافي خلال مرحلة المجموعات، وأدوار خروج المغلوب (بحسب النتائج)، سيتم تطبيق عدة قواعد أساسية".وتعتمد قرعة كأس العالم للأندية على تقسيم الفرق المتأهلة للنسخة الأولى من البطولة في شكلها الجديد، والبالغ عددها 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم، إلى 4 أوعية، بحيث يضم كل وعاء ثمانية أندية.والاعتماد سيكون على ترتيب المشاركين وفقًا لاتحاداتهم القارية، بحيث يشمل الوعاء الأندية الأربعة الأفضل تصنيفًا من أوروبا، والأندية الأربعة الأفضل تصنيفًا في أمريكا الشمالية. أما الوعاء الثاني فيشمل الأندية الثمانية المتبقية من أوروبا.ويضم الوعاء الثالث أفضل ناديين تصنيفًا من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية، على أن يشمل الوعاء الرابع الأندية المتبقية من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، يضاف إليهم ممثل أوقيانوسيا، وإنتر ميامي ممثل الدولة مستضيفة المنافسات.كشف الاتحاد الدولي عن تطبيق عدة قواعد في قرعة كأس العالم للأندية 2025، أبرزها ألا تضم أي مجموعة ناديين من ذات الاتحاد القاري، باستثناء أوروبا، بالنظر إلى امتلاكها 12 ممثلًا في النسخة الأولى من البطولة. ما يعني أن أربعة من أصل 8 ستحتوي على ممثلين اثنين من القارة العجوز.كما وسيعمل الاتحاد الدولي على ربط فرز الأندية بحسب التصنيف القاري للوعاء الأول، عند فرزها على مجموعاتها، كما سيُمنع فرز أندية من ذات الاتحاد الوطني ضمن ذات المجموعة، مع حصول أندية الوعاء على المركز في مجموعاتها بحسب القرعة.ومن المنتظر أن يتم فرز الناديين الأمريكيين إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في المركز الرابع ضمن المجموعتين الأولى والثانية في مونديال الأندية المرتقب.وهذا سيتيح لإنتر ميامي وأسطورته ليونيل ميسي خوض المواجهة الافتتاحية في المنافسات على ملعب هارد رود في ميامي، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من يونيو/ حزيران 2025، على أن يلعب ساوندرز مواجهته الافتتاحية الأولى في ذات اليوم على ملعب لومن فيلد.وأكد الاتحاد الدولي أن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على جدول مباريات البطولة ومواعيد انطلاق المنافسات، موضحًا أن الجدول سيتم نشره على الفور للمهتمين، بعد استكمال مراسم القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات المختلفة.الوعاء الأول:مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامينغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومنينسي (البرازيل)