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تعرف إلى نظام قرعة كأس العالم الأندية 2025

رياضة

2024-12-05 | 06:21
تعرف إلى نظام قرعة كأس العالم الأندية 2025
202 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الإجراءات المتعلقة بقرعة كأس العالم الأندية 2025، والتي ستسحب مراسمها في مدينة ميامي الأمريكية عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس.

وجاء في بيان رسمي للفيفا: "انطلاقًا من الحرص على التوازن في التنافس والتنوع في التمثيل الجغرافي خلال مرحلة المجموعات، وأدوار خروج المغلوب (بحسب النتائج)، سيتم تطبيق عدة قواعد أساسية".

نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025
وتعتمد قرعة كأس العالم للأندية على تقسيم الفرق المتأهلة للنسخة الأولى من البطولة في شكلها الجديد، والبالغ عددها 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم، إلى 4 أوعية، بحيث يضم كل وعاء ثمانية أندية.

والاعتماد سيكون على ترتيب المشاركين وفقًا لاتحاداتهم القارية، بحيث يشمل الوعاء الأول الأندية الأربعة الأفضل تصنيفًا من أوروبا، والأندية الأربعة الأفضل تصنيفًا في أمريكا الشمالية. أما الوعاء الثاني فيشمل الأندية الثمانية المتبقية من أوروبا.

ويضم الوعاء الثالث أفضل ناديين تصنيفًا من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية، على أن يشمل الوعاء الرابع الأندية المتبقية من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، يضاف إليهم ممثل أوقيانوسيا، وإنتر ميامي ممثل الدولة مستضيفة المنافسات.

محددات قرعة كأس العالم الأندية 2025
كشف الاتحاد الدولي عن تطبيق عدة قواعد في قرعة كأس العالم للأندية 2025، أبرزها ألا تضم أي مجموعة ناديين من ذات الاتحاد القاري، باستثناء أوروبا، بالنظر إلى امتلاكها 12 ممثلًا في النسخة الأولى من البطولة. ما يعني أن أربعة من أصل 8 مجموعات ستحتوي على ممثلين اثنين من القارة العجوز.

كما وسيعمل الاتحاد الدولي على ربط فرز الأندية بحسب التصنيف القاري للوعاء الأول، عند فرزها على مجموعاتها، كما سيُمنع فرز أندية من ذات الاتحاد الوطني ضمن ذات المجموعة، مع حصول أندية الوعاء الأول على المركز الأول في مجموعاتها بحسب القرعة.

ومن المنتظر أن يتم فرز الناديين الأمريكيين إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في المركز الرابع ضمن المجموعتين الأولى والثانية في مونديال الأندية المرتقب.

وهذا سيتيح لإنتر ميامي وأسطورته ليونيل ميسي خوض المواجهة الافتتاحية في المنافسات على ملعب هارد رود في ميامي، يوم الأحد الموافق الخامس عشر من يونيو/ حزيران 2025، على أن يلعب ساوندرز مواجهته الافتتاحية الأولى في ذات اليوم على ملعب لومن فيلد.

وأكد الاتحاد الدولي أن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على جدول مباريات البطولة ومواعيد انطلاق المنافسات، موضحًا أن الجدول سيتم نشره على الفور للمهتمين، بعد استكمال مراسم القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات المختلفة.

تصنيف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025
الوعاء الأول:مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامينغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومنينسي (البرازيل)
 
الوعاء الثاني: تشيلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، سالزبورغ (النمسا).

الوعاء الثالث:الهلال (المملكة العربية السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل)

الوعاء الرابع:أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات)، الترجي الرياضي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)
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تعرف إلى نظام

قرعة كأس العالم الأندية 2025

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