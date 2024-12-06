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ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

رياضة

2024-12-06 | 14:24
ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي
303 مشاهدة

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين (MLS)، اليوم الجمعة، فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، بجائزة "لاندون دونوفان" لأفضل لاعب في المسابقة لعام 2024.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي إلى الفوز بلقب درع المشجعين لأول مرة في تاريخه كأفضل فريق في الدور التمهيدي، برقم قياسي من النقاط (74 نقطة في 34 مباراة)، لكنه خرج من الدور الأول لتصفيات لقب الدوري الأمريكي.

وهذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها ميسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشارك ميسي في 22 مباراة مع ميامي الموسم الماضي وسجل 21 هدفا وصنع 11 أخرى، وفقا لإحصاء موقع "ترانسفير ماركت".

وقال ميسي في تصريحات نقلتها رابطة الدوري الأمريكي خلال حفل جائزة أفضل لاعب: "كنت أود الحصول على هذه الجائزة في موقف آخر، وهو أن أتمكن من لعب النهائي يوم السبت (غدا)".

وأضاف: "كان لدينا حلم كبير بأن نكون أبطال الدوري الأمريكي هذا العام. لم يحدث ذلك، ولكن في العام المقبل سنعود أقوى وسنحاول مرة أخرى".

وميسي (37 عاما) هو أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي يحصل على أرفع جائزة فردية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي تمت إعادة تسميتها في عام 2015 على اسم أفضل لاعب سابق وهو دونوفان، الذي لعب دورا رئيسيا في تأسيس الدوري.

ويستعد ميسي للظهور مع إنتر ميامي، في منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 التي جرى سحبها مساء أمس الخميس، نادي إنتر ميامي في مواجهة الأهلي المصري بالمباراة الافتتاحية.

ويتواجد إنتر ميامي في المجموعة الأولى مع الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.
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