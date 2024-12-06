ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

وقاد فريقه إنتر ميامي إلى الفوز بلقب درع المشجعين لأول مرة في تاريخه كأفضل فريق في الدور التمهيدي، برقم قياسي من النقاط (74 نقطة في 34 مباراة)، لكنه خرج من الدور لتصفيات لقب الدوري الأمريكي.وهذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها على أفضل لاعب في الدوري الأمريكي .وشارك في 22 مباراة مع ميامي الموسم الماضي وسجل 21 هدفا وصنع 11 أخرى، وفقا لإحصاء موقع "ترانسفير ماركت".وقال في تصريحات نقلتها الدوري الأمريكي خلال حفل أفضل لاعب: "كنت أود الحصول على هذه الجائزة في موقف آخر، وهو أن أتمكن من لعب النهائي يوم السبت (غدا)".وأضاف: "كان لدينا حلم كبير بأن نكون أبطال الدوري الأمريكي هذا العام. لم يحدث ذلك، ولكن في العام المقبل سنعود أقوى وسنحاول مرة أخرى".وميسي (37 عاما) هو أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي يحصل على أرفع فردية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي تمت إعادة تسميتها في عام 2015 على اسم أفضل لاعب سابق وهو دونوفان، الذي لعب دورا رئيسيا في تأسيس الدوري.ويستعد للظهور مع إنتر ميامي، في منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025 التي جرى سحبها مساء أمس الخميس، نادي إنتر ميامي في مواجهة الأهلي المصري بالمباراة الافتتاحية.ويتواجد إنتر ميامي في المجموعة الأولى مع الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.