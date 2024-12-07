مباريات اليوم.. برشلونة لتعزيز الصدارة والريال للعودة إلى سكة الانتصارات

نيوز – رياضة



يزور برشلونة المتصدر بيتيس في الأندلس، باحثا عن الابتعاد أكثر في المركز وذلك في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.





موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة

تقام مباراة بيتيس وبرشلونة غدا السبت السابع من ديسمبر/كانون على بينتو فيامارين في الأندلس. وتنطلق المباراة السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت ومكة المكرمة، السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت أبوظبي.



وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 3



ويسعى البارسا لمواصلة هيمنته على منافسه بيتيس، حيث تغلب عليه سابقا في 60 مباراة مقابل 21 للفريق الأندلسي وانتهت 20 مباراة بالتعادل.



كما يسعى مدريد إلى الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة عندما يحل اليوم على جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.



ورغم خيباته الأخيرة التي تضمنت خسارته على أرضه أمام برشلونة 0-4 في الدوري وأمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 0-2 في دوري أبطال أوروبا، فإن مدريد يبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة ويملك مباراة مؤجلة. بعد 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز وخسر مرتين بشكل غير متوقع أمام سوسيداد 0-1 ولاس بالماس على أرضه 2-1، حقق الكتالوني فوزا كبيرا على مايوركا 5-1، بعد أن بات قريبا من التأهل في دوري أبطال أوروبا حيث فاز 4 في 5 مباريات.تقام مباراة بيتيس وبرشلونة غدا السبت السابع من ديسمبر/كانون على بينتو فيامارين في الأندلس. وتنطلق المباراة السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت ومكة المكرمة، السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت أبوظبي.beIN Sports HD 3ويسعى البارسا لمواصلة هيمنته على منافسه بيتيس، حيث تغلب عليه سابقا في 60 مباراة مقابل 21 للفريق الأندلسي وانتهت 20 مباراة بالتعادل.كما يسعى مدريد إلى الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة عندما يحل اليوم على جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.ورغم خيباته الأخيرة التي تضمنت خسارته على أرضه أمام برشلونة 0-4 في الدوري وأمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 0-2 في دوري أبطال أوروبا، فإن مدريد يبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة ويملك مباراة مؤجلة.

وستكون مباراته أمام جيرونا ثامن الترتيب الذي كان منافسا عنيدا له الموسم الماضي، قبل أن ينسحب في السباق الأخير على اللقب.



موعد مباراة مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت السابع من ديسمبر/كانون 2024 على مونتيليفي. وتنطلق صافرة بداية المباراة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت والسعودية.



وينقل البث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1



وفي ظل ابتعاد مبابي عن مستوياته وإصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، يتحمل بيلينغهام (21 عاما)، الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسؤولية إضافية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



ويمتلك الملكي أفضلية في المواجهات التاريخية بـ6 انتصارات مقابل 3 انتصارات لجيرونا وانتهت مباراة واحد بالتعادل.