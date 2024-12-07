مباريات اليوم.. برشلونة لتعزيز الصدارة والريال للعودة إلى سكة الانتصارات

بعد 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز وخسر مرتين بشكل غير متوقع أمام ريال
سوسيداد 0-1 ولاس بالماس على أرضه 2-1، حقق الفريق
الكتالوني فوزا كبيرا على مايوركا 5-1، بعد أن بات قريبا من التأهل في دوري أبطال أوروبا حيث فاز 4 مرات
في 5 مباريات.
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة
تقام مباراة ريال
بيتيس وبرشلونة غدا السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول
على ملعب
بينتو فيامارين في الأندلس. وتنطلق المباراة السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت العراق
ومكة المكرمة، السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت أبوظبي.
وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:
beIN Sports HD 3
ويسعى البارسا لمواصلة هيمنته على منافسه بيتيس، حيث تغلب عليه سابقا في 60 مباراة مقابل 21 للفريق الأندلسي وانتهت 20 مباراة بالتعادل.
كما يسعى ريال
مدريد إلى الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة عندما يحل اليوم على جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.
ورغم خيباته الأخيرة التي تضمنت خسارته على أرضه أمام برشلونة 0-4 في الدوري وأمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 0-2 في دوري أبطال أوروبا، فإن ريال
مدريد يبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة ويملك مباراة مؤجلة.
وستكون مباراته أمام جيرونا ثامن الترتيب الذي كان منافسا عنيدا له الموسم الماضي، قبل أن ينسحب في السباق الأخير على اللقب.
موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة
تقام المباراة السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول
2024 على ملعب
مونتيليفي. وتنطلق صافرة بداية المباراة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت العراق
والسعودية.
وينقل البث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:
beIN Sports HD 1
وفي ظل ابتعاد مبابي عن مستوياته وإصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، يتحمل بيلينغهام (21 عاما)، الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسؤولية إضافية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ويمتلك الملكي أفضلية في المواجهات التاريخية بـ6 انتصارات مقابل 3 انتصارات لجيرونا وانتهت مباراة واحد بالتعادل.