Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مرصد سوري: الفصائل المسلحة دخلت الى حمص
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق ضمن التأهل.. تفاصيل قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027

رياضة

2024-12-08 | 03:45
العراق ضمن التأهل.. تفاصيل قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027
1,515 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تترقب 3 منتخبات عربية هي (سوريا، لبنان، اليمن) قرعة تصفيات الدور الثالث المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، والتي ستسحب يوم الإثنين (التاسع من ديسمبر الحالي) في العاصمة الماليزية كوالالمبور للتعرف على هوية خصومها في رحلة الفرصة الأخيرة للحضور بين كبار القارة الصفراء الذين سيجتمعون للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وسيتنافس 24 منتخبًا ابتداء من شهر مارس 2025 ولمدة عام كامل من أجل إكمال عقد المتأهلين إلى كأس آسيا، والتي عرف منها 18 منتخبًا حتى الآن (من بينها 9 منتخبات عربية أبرزها العراق).

وستوزع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات سيلعبون بنظام الدوري (ذهابًا وإيابًا)، على أن يتأهل أبطال المجموعات الستة إلى النهائيات.

واعتمد الاتحاد الآسيوي التصنيف الصادر عن الفيفا لشهر نوفمبر من أجل تحديد مستويات المنتخبات قبل سحب القرعة، حيث ضم المستوى الأول كلاً من: سوريا، تايلاند، طاجكستان، لبنان، فيتنام، الهند، فيما ضم المستوى الثاني: ماليزيا، تركمانستان، الفلبين، أفغانستان، هونغ كونغ، اليمن.

أما المستوى الثالث فيوجد فيه منتخبات: سنغافورة، جزر المالديف، الصين تايبيه، ميانمار، نيبال، بوتان، وأخيرًا سيضم المستوى الرابع كلاً من: بروناي، بنغلاديش، لاوس، تيمور الشرقية، باكستان وسيريلانكا.

قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027.. إنجاز تاريخي محتمل
بينما تسمح آلية قرعة تصفيات كأس آسيا بحضور منتخبين عربيين في المجموعة ذاتها، كأن تلعب سوريا مع اليمن، أو لبنان مع اليمن، فإن ابتعاد المنتخبات العربية الثلاثة عن بعضها البعض في مجموعات مختلفة سيتيح الفرصة أمام تأهلها جميعًا، وهو أمر سيجعل من النسخة المقبلة في السعودية 2027 تشهد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق من خلال حضور كل المنتخبات العربية في النهائيات، علمًا أن النسخة الماضية في قطر 2023 كانت قد شهدت حضورا رقمًا قياسيًا وصل إلى عشرة منتخبات مع غياب اليمن والكويت فقط.
 
وسبق لمنتخب سوريا المصنف (95 عالميًا) أن وصل إلى نهائيات كأس آسيا سبع مرات، وتحقق أبرز إنجاز له في النسخة الماضية حين كسر عقدة الخروج من دور المجموعات ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إيران.

وفي حال تأهل المنتخب السوري، فإنها ستكون المرة الثانية فقط التي يبلغ فيها النهائيات ثلاث مرات متتالية، علمًا أنه قد فشل في العبور بشكل مباشر لـ(السعودية 2027) بعد أن حل ثالثًا في مجموعته ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة خلف اليابان وكوريا الشمالية.

أما منتخب لبنان (المصنف 112 عالميًا) فسبق له أن شارك في المسابقة ثلاث مرات، أولها عندما استضاف البطولة في العام 2000، قبل أن يعود للمشاركة عامي 2019 و2023، لكنه خرج في المرات الثلاثة من دور المجموعات وكانت أبرز نتائجه الفوز على كوريا الشمالية (4-1) في نسخة (الإمارات 2019).

وفوّت منتخب لبنان فرصة التأهل المباشر إلى البطولة الآسيوية المقبلة بعد أن حل ثالثًا في مجموعته التي ضمت أستراليا وفلسطين وبنغلاديش بتحقيقه انتصارًا واحدًا فقط والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مناسبتين أمام منتخب الكنغر.

بدوره، بلغ المنتخب اليمني (الذي يدخل القرعة في التصنيف 158 عالميًا) نهائيات كأس آسيا مرة واحدة فقط وذلك عام 2019، إثر عبوره تصفيات مشابهة للتصفيات الحالية، علمًا أن السجلات تشير إلى أن اليمن شارك في كأس آسيا 1976 تحت اسم اليمن الجنوبي، لكن الاتحادين الدولي والآسيوي يعتبران أن نتائج المنتخب اليمني قد ورثت نتائج منتخب اليمن الشمالي (سابقًا).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

العراق ضمن التأهل

تفاصيل قرعة

الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
اليوم.. مباراتان في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق
03:26 | 2024-12-08
برشلونة يفتقد فليك لفترة طويلة.. لهذا السبب
15:35 | 2024-12-07
التعادل يحسم لقاء برشلونة وريال بيتيس
12:15 | 2024-12-07
زاخو يتغلب على الشرطة بدوري نجوم العراق
11:30 | 2024-12-07
تأجيل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. ما السبب؟
04:41 | 2024-12-07
مباريات اليوم.. برشلونة لتعزيز الصدارة والريال للعودة إلى سكة الانتصارات
04:21 | 2024-12-07
موجة قطبية تضرب العراق.. استعدوا للثلوج في هذا الموعد
22.89%
09:14 | 2024-12-06
موجة قطبية تضرب العراق.. استعدوا للثلوج في هذا الموعد
09:14 | 2024-12-06
بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير
16.55%
06:55 | 2024-12-07
بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير
06:55 | 2024-12-07
المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟
15.9%
07:31 | 2024-12-07
المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟
07:31 | 2024-12-07
لسببين إثنين.. &quot;اجماع&quot; فصائلي على عدم مساندة الأسد
15.45%
04:20 | 2024-12-07
لسببين إثنين.. "اجماع" فصائلي على عدم مساندة الأسد
04:20 | 2024-12-07
بعد سقوط نظامه.. فيديو لمنزل بشار الأسد في دمشق (شاهد)
14.78%
02:20 | 2024-12-08
بعد سقوط نظامه.. فيديو لمنزل بشار الأسد في دمشق (شاهد)
02:20 | 2024-12-08
بشار الاسد يغادر سوريا.. &quot;ترقبوا البيان رقم واحد&quot;
14.44%
23:28 | 2024-12-07
بشار الاسد يغادر سوريا.. "ترقبوا البيان رقم واحد"
23:28 | 2024-12-07
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"
Play
التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"
03:00 | 2024-12-08
احداث المنطقة تلقي بظلالها على الاسواق العراقية‎
Play
احداث المنطقة تلقي بظلالها على الاسواق العراقية‎
02:30 | 2024-12-08
خلافات سياسية تعصف بعمل مجلس صلاح الدين وتطيح بملف الخدمات‎
Play
خلافات سياسية تعصف بعمل مجلس صلاح الدين وتطيح بملف الخدمات‎
01:29 | 2024-12-08
"هلاهل وتكبير وتكسير".. مشاهد من داخل القصر الجمهوري للأسد (فيديو)
Play
"هلاهل وتكبير وتكسير".. مشاهد من داخل القصر الجمهوري للأسد (فيديو)
01:17 | 2024-12-08
فوضى وأجواء من "القيامة" في مطار دمشق (فيديو)
Play
فوضى وأجواء من "القيامة" في مطار دمشق (فيديو)
00:53 | 2024-12-08
طلب نيابي لتفعيل ملف الاستجوابات‎
Play
طلب نيابي لتفعيل ملف الاستجوابات‎
12:27 | 2024-12-07
المادة 12 من الموازنة تشعل الخلاف تحت قبة البرلمان‎
Play
المادة 12 من الموازنة تشعل الخلاف تحت قبة البرلمان‎
12:03 | 2024-12-07
تظاهرات في واسط.. قتيل ومصابون بمواجهات مع الأمن
Play
تظاهرات في واسط.. قتيل ومصابون بمواجهات مع الأمن
08:58 | 2024-12-07
البرلمان العراقي في مأزق: هل تنقلب "السلّة الواحدة" على القوانين المهمّة؟
Play
البرلمان العراقي في مأزق: هل تنقلب "السلّة الواحدة" على القوانين المهمّة؟
03:00 | 2024-12-07
حرق منتسب في النجدة ومركبته خلال أداء الواجب في البصرة
Play
حرق منتسب في النجدة ومركبته خلال أداء الواجب في البصرة
07:22 | 2024-12-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.