العراق ضمن التأهل.. تفاصيل قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027

نيوز – رياضة



تترقب 3 منتخبات عربية هي (سوريا، لبنان، اليمن) قرعة تصفيات الدور الثالث المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، والتي ستسحب يوم الإثنين (التاسع من ديسمبر الحالي) في الماليزية كوالالمبور للتعرف على هوية خصومها في رحلة الفرصة الأخيرة للحضور بين كبار القارة الصفراء الذين سيجتمعون للمرة الأولى في المملكة السعودية.





وستوزع المنتخبات الـ24 على ست تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات سيلعبون بنظام الدوري (ذهابًا وإيابًا)، على أن يتأهل أبطال المجموعات الستة إلى النهائيات.



واعتمد الاتحاد الآسيوي التصنيف الصادر عن الفيفا لشهر نوفمبر من أجل تحديد مستويات المنتخبات قبل سحب القرعة، حيث ضم المستوى كلاً من: سوريا، تايلاند، طاجكستان، لبنان، فيتنام، الهند، فيما ضم المستوى الثاني: ماليزيا، تركمانستان، الفلبين، أفغانستان، هونغ كونغ، اليمن.



أما المستوى الثالث فيوجد فيه منتخبات: سنغافورة، جزر المالديف، الصين تايبيه، ميانمار، نيبال، بوتان، وأخيرًا سيضم المستوى الرابع كلاً من: بروناي، بنغلاديش، لاوس، تيمور الشرقية، باكستان وسيريلانكا.



قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027.. إنجاز تاريخي محتمل

بينما تسمح آلية قرعة تصفيات كأس آسيا بحضور منتخبين عربيين في المجموعة ذاتها، كأن تلعب سوريا مع اليمن، أو لبنان مع اليمن، فإن ابتعاد المنتخبات الثلاثة عن بعضها البعض في مختلفة سيتيح الفرصة أمام تأهلها جميعًا، وهو أمر سيجعل من النسخة المقبلة في السعودية 2027 تشهد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق من خلال حضور كل المنتخبات في النهائيات، علمًا أن النسخة الماضية في قطر 2023 كانت قد شهدت حضورا رقمًا قياسيًا وصل إلى عشرة منتخبات مع غياب اليمن والكويت فقط. وسيتنافس 24 منتخبًا ابتداء من شهر مارس 2025 ولمدة عام كامل من أجل إكمال عقد المتأهلين إلى كأس آسيا، والتي عرف منها 18 منتخبًا حتى الآن (من بينها 9 منتخبات عربية أبرزها العراق).وستوزع المنتخبات الـ24 على ست تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات سيلعبون بنظام الدوري (ذهابًا وإيابًا)، على أن يتأهل أبطال المجموعات الستة إلى النهائيات.واعتمد الاتحاد الآسيوي التصنيف الصادر عن الفيفا لشهر نوفمبر من أجل تحديد مستويات المنتخبات قبل سحب القرعة، حيث ضم المستوى كلاً من: سوريا، تايلاند، طاجكستان، لبنان، فيتنام، الهند، فيما ضم المستوى الثاني: ماليزيا، تركمانستان، الفلبين، أفغانستان، هونغ كونغ، اليمن.أما المستوى الثالث فيوجد فيه منتخبات: سنغافورة، جزر المالديف، الصين تايبيه، ميانمار، نيبال، بوتان، وأخيرًا سيضم المستوى الرابع كلاً من: بروناي، بنغلاديش، لاوس، تيمور الشرقية، باكستان وسيريلانكا.بينما تسمح آلية قرعة تصفيات كأس آسيا بحضور منتخبين عربيين في المجموعة ذاتها، كأن تلعب سوريا مع اليمن، أو لبنان مع اليمن، فإن ابتعاد المنتخبات الثلاثة عن بعضها البعض في مختلفة سيتيح الفرصة أمام تأهلها جميعًا، وهو أمر سيجعل من النسخة المقبلة في السعودية 2027 تشهد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق من خلال حضور كل المنتخبات في النهائيات، علمًا أن النسخة الماضية في قطر 2023 كانت قد شهدت حضورا رقمًا قياسيًا وصل إلى عشرة منتخبات مع غياب اليمن والكويت فقط.

وسبق لمنتخب سوريا المصنف (95 عالميًا) أن وصل إلى نهائيات كأس آسيا سبع مرات، وتحقق أبرز إنجاز له في النسخة الماضية حين كسر عقدة الخروج من دور المجموعات ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إيران.



وفي حال تأهل المنتخب السوري، فإنها ستكون المرة الثانية فقط التي يبلغ فيها النهائيات ثلاث مرات متتالية، علمًا أنه قد فشل في العبور بشكل مباشر لـ(السعودية 2027) بعد أن حل ثالثًا في مجموعته ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة خلف اليابان وكوريا الشمالية.



أما منتخب لبنان (المصنف 112 عالميًا) فسبق له أن شارك في المسابقة ثلاث مرات، أولها عندما استضاف البطولة في العام 2000، قبل أن يعود للمشاركة عامي 2019 و2023، لكنه خرج في المرات الثلاثة من دور المجموعات وكانت أبرز نتائجه الفوز على كوريا الشمالية (4-1) في نسخة (الإمارات 2019).



وفوّت منتخب لبنان فرصة التأهل المباشر إلى البطولة الآسيوية المقبلة بعد أن حل ثالثًا في مجموعته التي ضمت أستراليا وفلسطين وبنغلاديش بتحقيقه انتصارًا واحدًا فقط والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مناسبتين أمام منتخب الكنغر.



بدوره، بلغ المنتخب اليمني (الذي يدخل القرعة في التصنيف 158 عالميًا) نهائيات كأس آسيا مرة واحدة فقط وذلك عام 2019، إثر عبوره تصفيات مشابهة للتصفيات الحالية، علمًا أن السجلات تشير إلى أن اليمن شارك في كأس آسيا 1976 تحت اسم اليمن الجنوبي، لكن الاتحادين الدولي والآسيوي يعتبران أن نتائج المنتخب اليمني قد ورثت نتائج منتخب اليمن الشمالي (سابقًا).