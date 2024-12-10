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الريال بين شبح الخروج وإثبات الذات.. صدامات "شرسة" في دوري الأبطال اليوم

رياضة

2024-12-10 | 02:35
الريال بين شبح الخروج وإثبات الذات.. صدامات &quot;شرسة&quot; في دوري الأبطال اليوم
991 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-25، حيث تنتظر الجماهير صراعات حاسمة بين الأندية الكبرى، في ظل المنافسة الشرسة في النسخة الجديدة من البطولة.

مع التطور الكبير الذي شهده نظام المسابقة، ازدادت تعقيدات الحسابات بشكل ملحوظ، مما أضفى المزيد من الإثارة والتشويق، وأصبحت الفرق تواجه تحديات أكبر، حيث لا يتطلب الأمر تحقيق النتائج الإيجابية وحدها، بل يتطلب أيضًا متابعة دقيقة لجدول الترتيب ونتائج بقية الأندية.

ريال مدريد بين شبح الخروج وإثبات الذات
يدخل ريال مدريد الجولة السادسة وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن تكبد ثلاث هزائم في خمس مباريات ليجد نفسه في المركز الـ24. هذا الترتيب المخيب يجعل حامل اللقب التاريخي بحاجة ماسة للانتصار على أتالانتا الإيطالي في برغامو.

ومع تألق أتالانتا محليًا واحتلاله المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا تبدو المواجهة معقدة للغاية. رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني يعتمدون على لاعبين مميزين مثل ماتيو ريتيغي وشارل دي كيتلار لتحقيق نتيجة إيجابية.

بالمقابل، يعاني ريال مدريد من إصابات مؤثرة، فضلًا عن أزمة تأقلم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يظهر بمستواه المعهود، بالمقابل سيستفيد الفريق من عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

باريس سان جيرمان في سباق البقاء
يواجه باريس سان جيرمان مأزقًا كبيرًا؛ إذ يحتل المركز الـ25 برصيد أربع نقاط فقط. الفريق الفرنسي بحاجة إلى الفوز على سالزبورغ النمساوي للحفاظ على آماله بالتأهل في دوري أبطال أوروبا. تصريحات أشرف حكيمي أكدت أن الفريق سيبذل قصارى جهده في المباريات الثلاث المتبقية.

لكن الأزمة الحقيقية تكمن في الأداء الهزيل للفريق تحت قيادة لويس إنريكي، رغم الدعم المعلن من رئيس النادي ناصر الخليفي. سيكون على باريس تقديم أداء استثنائي لتجنب خروج تاريخي من الدور الأول.

ليفربول لمواصلة التألق في دوري أبطال أوروبا
يتطلع ليفربول الإنجليزي، الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، إلى تعزيز صدارته عندما يواجه جيرونا الإسباني. بعد فوزه على ريال مدريد في الجولة الماضية، يسعى فريق آرني سلوت لمواصلة الزحف نحو الأدوار الإقصائية دون خسارة أي نقطة. بالمقابل، يأمل جيرونا في تحقيق انتصار يُبقي على آماله الضئيلة.

صراع كبير في مباريات أخرى
المواجهات الأخرى لا تقل إثارة، حيث يستضيف باير ليفركوزن فريق إنتر الإيطالي في مباراة مليئة بالحسابات، ويأمل النادي الألماني بقيادة تشابي ألونسو في تحقيق الفوز وضمان التأهل، بينما يسعى إنتر للبقاء منافسًا قويًا.

أما بايرن ميونخ، الذي بدأ يستعيد عافيته، فيخوض مواجهة مرتقبة أمام شاختار الأوكراني، حيث يسعى العملاق البافاري لمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي.

مع تصاعد المنافسة وتعدد السيناريوهات المحتملة، يثبت دوري أبطال أوروبا مرة أخرى أنه البطولة الأكثر إثارة وجاذبية على الإطلاق. هذه الجولة ستحدد ملامح الأدوار الإقصائية، وستبقى مشاهدها محفورة في ذاكرة الجماهير.
قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

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صدامات "شرسة"

دوري أبطال اوروبا اليوم

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