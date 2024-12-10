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أزمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. كيف ينجو من المصير المظلم؟

رياضة

2024-12-10 | 03:50
أزمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. كيف ينجو من المصير المظلم؟
303 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواجه فريق ريال مدريد موقفاً صعباً من أجل التأهل إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتالانتا الإيطالي في الجولة 6 من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، حيث يتوجب عليه الفوز لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويأتي ريال مدريد في المركز 24 آخر المراكز المؤهلة للمرحلة الفاصلة التي ستجمع أصحاب الفرق من التاسع إلى الـ24.

وفي الوقت الذي سيتأهل فيه أصحاب المراكز الـ8 الأولى لثمن النهائي بشكل مباشر، ستلعب الستة عشر فريقاً الأخرى مباراتي ذهاب وإياب لتحديد آخر الـ8 المتأهلين لثمن النهائي.

*كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للتأهل لثمن النهائي؟
ومن جانبها أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها نقلاً عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن هناك افتراضات حسابية قد وضعت قبل بداية الموسم حول عدد النقاط اللازم للتأهل للدور الثاني.

وتراوح عدد النقاط السحري من 7 إلى 8 نقاط في المتوسط، بينما سيكون رصيد 9 نقاط كافياً تماماً لحسم التأهل.

وبالتالي يكفي ريال مدريد الفوز بواحدة من مبارياته الثلاث المتبقية ضد أتالانتا وريد بول سالزبورغ النمساوي وستاد بريست الفرنسي للعبور للأدوار الفاصلة.

ولكن التقرير شدد كذلك على أنه في بعض الأحيان قد يكون عدد 8 نقاط غير كافي ما يؤدي للجوء لفارق الأهداف.

أما فيما يخص المراكز الثمانية الأولى والتأهل منها مباشرة لثمن النهائي، فعدد النقاط اللازم هو 16، وهو أمر غير قابل للتحقيق للميرينغي حتى إن فاز بمبارياته المتبقية لأن رصيده آنذاك لن يزيد عن 15.

ومن جانبه أجرى حساب "Football Mets Data" عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي افتراضيات بشأن المركز 24، حيث تبين أنه بنسبة 55 % من سيحصد 9 نقاط سيضمن عدم الهبوط عنه.

ومن سينال 12 نقطة سيضمن بنسبة 100 % التأهل للدور الثاني، ومن سينال 11 ستكون نسبته 99.8 %، و10 نقاط 87 %.
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أزمة ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

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