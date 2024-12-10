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برشلونة امام معضلة والرحيل المجاني يصوب نحو أولمو.. هل سيغادر؟

رياضة

2024-12-10 | 12:10
برشلونة امام معضلة والرحيل المجاني يصوب نحو أولمو.. هل سيغادر؟
1,414 مشاهدة

عادت معضلة داني أولمو لاعب وسط برشلونة، لإزعاج النادي الكتالوني من جديد قبل أسابيع قليلة من نهاية العام الجاري.

وكان برشلونة تأخر عن تسجيل داني أولمو في بداية الموسم بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيف الماضية من صفوف لايبزيغ الألماني.

وقام برشلونة بتسجيل أولمو في قائمته بشكل مؤقت لحين فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث استغل ذلك بعد إصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن وقيود اللعب المالي النظيف.

وبناء على التسجيل المؤقت لصاحب الـ26 عاما، فإن لاعب الوسط الإسباني سيمكنه اللعب مع الفريق في الدوري الإسباني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب التقارير الصحفية.

وبالتالي قد لا يتمكن داني أولمو من اللعب مع برشلونة في الدوري الإسباني لبقية الموسم، كما أنه سيغيب عن المشاركة مع الفريق في بطولتي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في يناير 2025.

لا يزال لدى برشلونة 3 أسابيع لحل أزمة تسجيل أولمو بشكل نهائي، لكن إذا لم ينجح النادي الكتالوني في ذلك سيكون مهددا بخسارة خدمات اللاعب حتى نهاية الموسم.


وفي هذا الصدد، أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، في تصريحات سابقة أن النادي يعمل حاليا على حل أزمة تسجيل أولمو، مضيفا: "ليس لدي المزيد لقوله بشأن ذلك الأمر".

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في الساعات الماضية، فإن داني أولمو سيصبح لاعبًا حرًا إذا فشل برشلونة في تسجيله.

وأضافت أن عقد اللاعب الذي وقعه مع البارسا يضم بندا يسمح له بالمغادرة مجانا في الموسم الأول، إذا لم يتمكن النادي من تسجيله مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية.

لكن بحسب الصحيفة، فإن أولمو لا يفكر في تفعيل هذا البند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال لم يتم تسجيله، ويركز فقط على تحقيق النجاح بقميص البارسا.
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اولمو

برشلونة

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