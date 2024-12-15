بمشاركة 20 لاعباً.. مشاهد من تدريبات المنتخب العراقي في الدوحة

وقاد تدريبات اليوم المدربُ خيسوس كاساس بحُضورِ عضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، وشارك فيها (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، هه لو فائق، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مهند جعاز، لوكاس شليمون، الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، ريبين سولاقا، على فائز، مناف يونس، سعد عبد الأمير، أمجد عطوان، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف.ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ وحدةً تدريبيةً مسائية.