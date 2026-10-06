نهائي كأس الخليج.. اليكم موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويحمل نهائي الثلاثاء المواجهة رقم 33 في تاريخ لقاءات المنتخبين السعودي والإماراتي بمختلف البطولات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات الأندية والمنتخبات واللاعبين.
موعد مباراة السعودية
والإمارات في نهائي خليجي 27
تقام المباراة يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء بتوقيت الدوحة
ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات
الكأس القطرية
أبوظبي
الرياضية
القنوات الرياضية السعودية
إم بي سي
عُمان الرياضية
الشارقة الرياضية
الكويت
الرياضية
منصة شاشا
التشكيل المتوقع للسعودية أمام الإمارات
حراسة المرمى: محمد العويس
الدفاع: محمد محزري، عبد الإله
العمري، جهاد ذكري، متعب الحربي
الوسط: محمد كنو، صالح أبو الشامات، ناصر الدوسري
الهجوم: سلطان مندش، همام الهمامي، فراس البريكان
التشكيل المتوقع للإمارات أمام السعودية
حراسة المرمى: خالد عيسى
خط الدفاع: ماركوس ميلوني
، علاء الدين
زهير، لوكاس
بيمينتا، روبين كانيدو
خط الوسط الدفاعي: مامادو كوليبالي، عصام فايز
خط الوسط الهجومي: علي صالح، لوان بيريرا، غيليرمي بالا
خط الهجوم: عثمان كامارا
مشوار السعودية إلى النهائي
وتصدّر المنتخب السعودي المجموعة الأولى
برصيد 9 نقاط بعد فوزه على الكويت وعُمان والعراق. وفي نصف النهائي تغلب على قطر بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.
مشوار الإمارات إلى النهائي
حل المنتخب الإماراتي أولا في المجموعة الثانية
برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على اليمن
والبحرين وتعادله مع قطر. وفي نصف النهائي تخطى عُمان بهدف نظيف سجله عثمان كامارا في الدقيقة 22.
سجل الفريقين في كأس الخليج
والتقى المنتخبان في 18 مباراة، حقق خلالها المنتخب السعودي 11 انتصارا، مقابل 3 انتصارات للإمارات، وحسم التعادل 4 مواجهات.
ويملك "الأخضر" ثلاثة ألقاب في البطولة، مقابل لقبين للإمارات، ويسعى كل منتخب إلى زيادة رصيده في جدة.