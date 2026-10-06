نهائي كأس الخليج.. اليكم موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويحمل نهائي الثلاثاء المواجهة رقم 33 في تاريخ لقاءات المنتخبين السعودي والإماراتي بمختلف البطولات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات الأندية والمنتخبات واللاعبين.موعد مباراة والإمارات في نهائي خليجي 27تقام المباراة يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء بتوقيت ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإماراتالكأس القطريةالرياضيةالقنوات الرياضية السعوديةإم بي سيعُمان الرياضيةالشارقة الرياضيةالرياضيةمنصة شاشاالتشكيل المتوقع للسعودية أمام الإماراتحراسة المرمى: محمد العويسالدفاع: محمد محزري، العمري، جهاد ذكري، متعب الحربيالوسط: محمد كنو، صالح أبو الشامات، ناصر الدوسريالهجوم: سلطان مندش، همام الهمامي، فراس البريكانالتشكيل المتوقع للإمارات أمام السعوديةحراسة المرمى: خالدخط الدفاع: ماركوس ، زهير، بيمينتا، روبين كانيدوخط الوسط الدفاعي: مامادو كوليبالي، عصام فايزخط الوسط الهجومي: علي صالح، لوان بيريرا، غيليرمي بالاخط الهجوم: عثمان كامارامشوار السعودية إلى النهائيوتصدّر المنتخب السعودي برصيد 9 نقاط بعد فوزه على الكويت وعُمان والعراق. وفي نصف النهائي تغلب على قطر بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.مشوار الإمارات إلى النهائيحل المنتخب الإماراتي أولا في برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على والبحرين وتعادله مع قطر. وفي نصف النهائي تخطى عُمان بهدف نظيف سجله عثمان كامارا في الدقيقة 22.سجل الفريقين فيوالتقى المنتخبان في 18 مباراة، حقق خلالها المنتخب السعودي 11 انتصارا، مقابل 3 انتصارات للإمارات، وحسم التعادل 4 مواجهات.ويملك "الأخضر" ثلاثة ألقاب في البطولة، مقابل لقبين للإمارات، ويسعى كل منتخب إلى زيادة رصيده في جدة.