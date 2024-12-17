موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية 2024

وتتوجه أنظار عشاق نادي ريال مدريد إلى لوسيل في القطرية الدوحة، حيث سيلتقي فريقهم مع باتشوكا في نهائي كأس القارات لأندية "كأس إنتركونتيننتال 2024"ويشارك النادي الملكي في المباراة النهائية مباشرة بصقته بطلًا لقارة أوروبا، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2023-2024.بينما خاض باتشوكا بطل أمريكا الشمالية مباراتين، الأولى ضد أمريكا الجنوبية بوتافوغو، الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة دون رد، ثم تجاوز الأهلى المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.*موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية 2024تقام مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية 2024، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر/كانون 2024.وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية و09:00 مساءً بتوقيت الإمارات.*القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائى كأس القارات للأندية 2024تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية ومنها مباراة النهائي بين ريال مدريد وباتشوكا.وأعلنت الشبكة عن تخصيص قناة beIN SPORTS 1، لنقل مباراة نهائى كأس إنتركونتننتال.*كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائى كأس القارات للأندية 2024لمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة نهائي كأس القارات للأندية بين ريال مدريد وباتشوكا، هناك وسيلتين يمكن تحقيق ذلك من خلالهما.الوسيلة الأولى لمتابعة اللقاء المرتقب للنادي الملكي هي من خلال الاشتراك في تطبيق تود، أما الطريقة الثانية ستكون عبر خدمة beIN Connect.