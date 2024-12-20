كأس الخليج 2024 ينطلق غداً.. موعد حفل الافتتاح والقنوات الناقلة والفقرات

وتريد الكويت أن تقدم تنظيمًا مثاليًا لكأس الخليج 2024 في إطار خطتها لتقديم ملفها لاستضافة كأس آسيا 2031، وإحدى سبل ذلك حفل افتتاح مُبهر يلقى إعجاب الجماهير ويُعبر عن ما تملكه من قدرات وأفكار، ويكون نواة الحصول على دعم ملفها الآسيوي لدعم قاري.ويُعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج على مر التاريخ، إلا أن اللقب غائب عن خزائن "الأزرق" منذ سنوات، وفي هذه النسخة يتوقع أن يجد منافسة قوية سواءً من حامل اللقب العراق، أو المنتخب وبطل آسيا قطر وبقية المشاركين.موعد حفل افتتاح كأس الخليج 2024 سيكون السبت الموافق 21 ديسمبر، في ملعب جابر الدولي قبيل مباراة الكويت وعُمان في الجولة الأولى من دور المجموعات.ومن أجل السماح للجميع بمتابعة حفل الافتتاح، قررت اللجنة المنظمة تقديم موعد مباراة الإمارات وقطر لتكون في الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.أما حفل الافتتاح فسينطلق قبل بداية مباراة الكويت وعُمان بحواليّ نصف ساعة، أي عند السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.سيكون حفل افتتاح كأس الخليج 2024 متاحًا عبر كافة القنوات الرياضية الخليجية بصورة مجانيًا، تمامًا كما أحداث بأسرها.وسيذاع الحفل عبر قناة SSC السعودية والكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وعمان الرياضية.تجدر الإشارة إلى أن بي إن سبورت لم تحصل على حقوق بث خليجي 26 نظرًا لضغط تغطية البطولات الأوروبية والعالمية.حفل الافتتاح في خليجي 26 سيستغرق مدة محددة لن تتجاوز 22 دقيقة، على أن يتضمن عروضًا تحكي قصة تاريخ دورات كأس الخليج.وسيتم تسليط الضوء على عراقة وتاريخها وإنجازات المنتخب الكويتي الذي احتكر اللقب في الدورات الأربع الأولى إلى جانب عرض رؤية مستقبلية للكويت على مستوى مساعي استعادة الريادة.وسيكون حفل افتتاح خليجي 26 برعاية أمير الكويت الذي سيتقدم كبار الشخصيات التي ستحضر الحفل، حيث كانت اللجنة المنظمة قد وجهت دعوات للعديد من الجهات الرسمية على رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم.