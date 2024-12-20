طريقة حجز تذاكر كأس الخليج 2024 والأسعار.. السومرية تنشر الرابط الرسمي

وتختلف هذه النسخة عن النسخ الماضية في حقيقة أن جميع المنتخبات تشارك بالقوام الأساسي، وعلى رأسها المنتخب السعودي، الذي أعلن مدربه هيرفي رينارد أنه عازم على العودة إلى الرياض بالكأس الغائبة منذ مدة طويلة.ومع مشاركة كافة المنتخبات بالقوة الضاربة، فضلًا عن المنافسة التقليدية بين المنتخبات الخليجية، بات من المؤكد أن الجماهير من مختلف بقاع المنطقة ستريد حضور المباريات المختلفة في ملعبي جابر الدولي وجابر المبارك.هناك طريقة واحدة فقط متاحة لحجز تذاكر كأس الخليج 2024 في الكويت، وهي الشراء من خلال تطبيق حياكم.لحجز تذاكر كأس الخليج 2024ستحتاج إلى تحميل تطبيق حياكم وبعدها وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، وبعدها اختيار المباراة التي تريد حضورها واختيار فئة التذكرة ثم إتمام عملية الدفع إلكتورنيًا ومعها تتسلم التذكرة.ستختلف أسعار تذاكر مباريات كأس الخليج 2024 اعتمادًا على أين ستقام المباراة، حيث ستكون أسعار المباريات بملعب جابر الدولي مختلفة عن جابر المبارك، كما أن أسعار المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية ستكون أغلى من بقية المباريات.المباريات المقامة على ستاد جابر الدولي ستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة و 4 دنانير للثالثة و 6 دنانير للثانية و 8 دنانير للفئة الأولى فيما سيكون سعر الفئة الذهبية (20 دينارًا) والفئة الفضية (15 دينارًا).وبالنسبة للمباريات على جابر المبارك فإن أسعار تذاكرها ستكون 4 دنانير للفئة الثانية و6 دنانير للفئة الأولى.أما المباراة الافتتاحية والنهائية فستبدأ أسعار تذاكرها بـ 4 دنانير للفئة الرابعة، و 6 دنانير للفئة الثالثة و8 دنانير للفئة الثانية و 10 دنانير للفئة الأولى فيما سيكون سعر الفئة الذهبية بواقع 30 دينارًا والفئة الفضية ب 20 دينارًا.يبدأ كأس الخليج 2024 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 بمباراة قطر والإمارات، أما افتتاح المسابقة سيكون بحفل ضخم قبل مباراة الكويت وعمان في نفس اليوم بالسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.وتستمر البطولة على مدار أسبوعين حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها على جابر الدولي يوم 3 يناير 2025.