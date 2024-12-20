Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طريقة حجز تذاكر كأس الخليج 2024 والأسعار.. السومرية تنشر الرابط الرسمي

رياضة

2024-12-20 | 03:10
طريقة حجز تذاكر كأس الخليج 2024 والأسعار.. السومرية تنشر الرابط الرسمي
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اعتادت الجماهير على أن تكون ملاعب كأس الخليج ممتلئة عن آخرها في كافة المباريات، ولا شك أن هذا الأمر سيتكرر في نسخة خليجي 26 والمقرر إقامتها في دولة الكويت.

وتختلف هذه النسخة عن النسخ الماضية في حقيقة أن جميع المنتخبات تشارك بالقوام الأساسي، وعلى رأسها المنتخب السعودي، الذي أعلن مدربه هيرفي رينارد أنه عازم على العودة إلى الرياض بالكأس الغائبة منذ مدة طويلة.

ومع مشاركة كافة المنتخبات بالقوة الضاربة، فضلًا عن المنافسة التقليدية بين المنتخبات الخليجية، بات من المؤكد أن الجماهير من مختلف بقاع المنطقة العربية ستريد حضور المباريات المختلفة في ملعبي جابر الدولي وجابر المبارك.

لذلك، نستعرض معًا في هذا التقرير كيفية حجز تذاكر كأس الخليج 2024 وما هي الأسعار وكل ما تحتاج معرفته في هذا الصدد.

كيفية حجز تذاكر كأس الخليج 2024
هناك طريقة واحدة فقط متاحة لحجز تذاكر كأس الخليج 2024 في الكويت، وهي الشراء من خلال تطبيق حياكم.

اضغط هنا لحجز تذاكر كأس الخليج 2024

ستحتاج إلى تحميل تطبيق حياكم وبعدها وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، وبعدها اختيار المباراة التي تريد حضورها واختيار فئة التذكرة ثم إتمام عملية الدفع إلكتورنيًا ومعها تتسلم التذكرة.

أسعار تذاكر كأس الخليج 2024
ستختلف أسعار تذاكر مباريات كأس الخليج 2024 اعتمادًا على أين ستقام المباراة، حيث ستكون أسعار المباريات بملعب جابر الدولي مختلفة عن جابر المبارك، كما أن أسعار المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية ستكون أغلى من بقية المباريات.

المباريات المقامة على ملعب ستاد جابر الدولي ستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة و 4 دنانير للثالثة و 6 دنانير للثانية و 8 دنانير للفئة الأولى فيما سيكون سعر الفئة الذهبية (20 دينارًا) والفئة الفضية (15 دينارًا).

وبالنسبة للمباريات على ملعب جابر المبارك فإن أسعار تذاكرها ستكون 4 دنانير للفئة الثانية و6 دنانير للفئة الأولى.

أما المباراة الافتتاحية والنهائية فستبدأ أسعار تذاكرها بـ 4 دنانير للفئة الرابعة، و 6 دنانير للفئة الثالثة و8 دنانير للفئة الثانية و 10 دنانير للفئة الأولى فيما سيكون سعر الفئة الذهبية بواقع 30 دينارًا والفئة الفضية ب 20 دينارًا.

وتبلغ قيمة 100 دينار كويتي، ما يقارب الـ 325 دولاراً أمريكياً، بينا تقدر قيمة 100 دولار أمريكي حوالي 30 دينار كويتي.


متى يبدأ كأس الخليج 2024؟
يبدأ كأس الخليج 2024 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 بمباراة قطر والإمارات، أما افتتاح المسابقة سيكون بحفل ضخم قبل مباراة الكويت وعمان في نفس اليوم بالسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتستمر البطولة على مدار أسبوعين حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب جابر الدولي يوم 3 يناير 2025.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

طريقة حجز تذاكر كأس الخليج 2024 والأسعار

السومرية تنشر الرابط الرسمي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
هل سيكون "أبو طبر" كلمة السر لطموحات العراق في خليجي 26؟
04:24 | 2024-12-20
نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
03:43 | 2024-12-20
اليوم.. القوة الجوية يخوض لقاء مؤجلا امام فريق نوروز
03:35 | 2024-12-20
كأس الخليج 2024 ينطلق غداً.. موعد حفل الافتتاح والقنوات الناقلة والفقرات
02:20 | 2024-12-20
بوغبا يرسل شقيقه و5 آخرين إلى السجن.. اليكم السبب
12:33 | 2024-12-19
توجيه حكومي يخص حقوق بطولة خليجي 26 وبث مبارياتها
10:19 | 2024-12-19
المالية تصدر توضيحاً &quot;مهماً&quot; بشأن رواتب الموظفين
26.19%
12:17 | 2024-12-18
المالية تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن رواتب الموظفين
12:17 | 2024-12-18
الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
25.17%
13:07 | 2024-12-18
الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
13:07 | 2024-12-18
بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
13.51%
10:37 | 2024-12-19
بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
10:37 | 2024-12-19
بيان من المالية حول الرواتب
13.28%
11:44 | 2024-12-18
بيان من المالية حول الرواتب
11:44 | 2024-12-18
نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج
12.25%
07:24 | 2024-12-18
نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج
07:24 | 2024-12-18
ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار
9.59%
02:32 | 2024-12-19
ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار
02:32 | 2024-12-19
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أبنية متهالكة تهدد حياة سكان مدينة كركوك القديمة.. فيديو
Play
أبنية متهالكة تهدد حياة سكان مدينة كركوك القديمة.. فيديو
04:02 | 2024-12-19
سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)
Play
سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)
03:18 | 2024-12-19
أزمة الكهرباء تلاحق أصحاب الورش والمعامل بخسائر كبيرة‎
Play
أزمة الكهرباء تلاحق أصحاب الورش والمعامل بخسائر كبيرة‎
02:59 | 2024-12-19
كهرباء خجولة في صلاح الدين وتهديدات بإطفاء المولدات‎
Play
كهرباء خجولة في صلاح الدين وتهديدات بإطفاء المولدات‎
01:56 | 2024-12-19
ملفات فساد تهز بغداد: عقود مشبوهة وهدر أموال‎
Play
ملفات فساد تهز بغداد: عقود مشبوهة وهدر أموال‎
00:51 | 2024-12-19
تزامنا مع التحركات الدبلوماسية.. العراق يبدي موقفه الثابت بعدم التدخل بالشأن السوري
Play
تزامنا مع التحركات الدبلوماسية.. العراق يبدي موقفه الثابت بعدم التدخل بالشأن السوري
12:08 | 2024-12-18
خلال افتتاح "المستشفى الكويتي".. أحد افراد الحمايات يعتدي على مواطنين في البصرة (فيديو)
Play
خلال افتتاح "المستشفى الكويتي".. أحد افراد الحمايات يعتدي على مواطنين في البصرة (فيديو)
06:06 | 2024-12-18
الداخلية تستعين بكوادر العتبة الحسينية لإدارة المشفى التابع لها‎
Play
الداخلية تستعين بكوادر العتبة الحسينية لإدارة المشفى التابع لها‎
04:51 | 2024-12-18
إجراءات الصحة تتسبب بارتفاع حاد بأسعار الادوية‎.. فيديو
Play
إجراءات الصحة تتسبب بارتفاع حاد بأسعار الادوية‎.. فيديو
01:09 | 2024-12-18
كابينة السوداني تنجح باعادة بناء المؤسسات واحترام السيادة‎
Play
كابينة السوداني تنجح باعادة بناء المؤسسات واحترام السيادة‎
00:37 | 2024-12-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.