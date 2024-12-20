هل سيكون "أبو طبر" كلمة السر لطموحات العراق في خليجي 26؟

نيوز – رياضة



في أفضل أعوامه التهديفية على المستوى الدولي مع منتخب العراق، يلعب النجم أيمن حسين دورًا محوريًا في تعزيز طموحات وفرص أسود الرافدين للمحافظة على لقبهم في بطولة كأس الخليج والانفراد بالمركز الثاني على لائحة السجل الذهبي بخمسة ألقاب.





في نهاية موسم 2012-2013 تلقى أيمن حسين عرضًا للعب مع نادي دهوك، لكن بسبب مشاكل اقتصادية للنادي، قرر أن ينتقل إلى نادي النفط في شتاء موسم 2014-2015.



وخلال موسم ونصف لعب نجم 37 مباراة وسجل 21 هدفًا، وتنقل بعدها بين عدد من الأندية العراقية والعربية مثل الصفاقسي التونسي وأم صلال والمرخية القطريين والجزيرة الإماراتي والرجاء المغربي، لكنه عانى في كل مرة من مشاكل إدارية أثرت في عطائه داخل المستطيل الأخضر ولم يجد نفسه إلا مع القوة الجوية في فترتين متباعدتين وكانت أبرز إنجازاته الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2020-2021.



برز اسم حسين لأول مرة مع المنتخب الأولمبي حين قاده إلى أولمبياد ريو 2016 بتسجيله هدف الفوز في مباراة المركزين الثالث والرابع أمام قطر في بطولة آسيا تحت 23 عامًا لكن الإصابة حرمته من المشاركة في البطولة.



وأسهم بعدها في قيادة منتخب الأولمبي إلى نهائيات أمم آسيا 2018 بتسجيله ستة أهداف في التصفيات وثلاثة في النهائيات، لكن مسيرة أسود الرافدين توقفت عند حدود الدور ربع النهائي، ليتم استدعاؤه كواحد من بين ثلاثة لاعبين من فوق السن للمشاركة مع منتخب في أولمبياد باريس حيث حقق حلمه في الصيف الفائت، فسجل هدفين في مرمى أوكرانيا والأرجنتين لكن منتخب خرج من دور المجموعات برصيد 3 نقاط. وُلد أيمن حسين في 22 مارس 1996 في كركوك؛ لكنه عرف الكثير من المصاعب والأزمات خلال نشأته بعد أن قُتل والده على يد إحدى الجماعات المسلحة في وهو لا يزال في سن الثانية عشرة؛ لكنه نجح بعد عام واحد في أن يلفت الانتباه إليه كأحد المواهب الصاعدة في نادي الرياضي أحد أندية كركوك التي لم تكن تمتلك أي فريق في الدوري الممتاز.في نهاية موسم 2012-2013 تلقى أيمن حسين عرضًا للعب مع نادي دهوك، لكن بسبب مشاكل اقتصادية للنادي، قرر أن ينتقل إلى نادي النفط في شتاء موسم 2014-2015.وخلال موسم ونصف لعب نجم 37 مباراة وسجل 21 هدفًا، وتنقل بعدها بين عدد من الأندية العراقية والعربية مثل الصفاقسي التونسي وأم صلال والمرخية القطريين والجزيرة الإماراتي والرجاء المغربي، لكنه عانى في كل مرة من مشاكل إدارية أثرت في عطائه داخل المستطيل الأخضر ولم يجد نفسه إلا مع القوة الجوية في فترتين متباعدتين وكانت أبرز إنجازاته الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2020-2021.برز اسم حسين لأول مرة مع المنتخب الأولمبي حين قاده إلى أولمبياد ريو 2016 بتسجيله هدف الفوز في مباراة المركزين الثالث والرابع أمام قطر في بطولة آسيا تحت 23 عامًا لكن الإصابة حرمته من المشاركة في البطولة.وأسهم بعدها في قيادة منتخب الأولمبي إلى نهائيات أمم آسيا 2018 بتسجيله ستة أهداف في التصفيات وثلاثة في النهائيات، لكن مسيرة أسود الرافدين توقفت عند حدود الدور ربع النهائي، ليتم استدعاؤه كواحد من بين ثلاثة لاعبين من فوق السن للمشاركة مع منتخب في أولمبياد باريس حيث حقق حلمه في الصيف الفائت، فسجل هدفين في مرمى أوكرانيا والأرجنتين لكن منتخب خرج من دور المجموعات برصيد 3 نقاط.

مع المنتخب الأول لعب حسين لأول مرة عام 2015 ضد لبنان، وسجل هدفه الدولي الأول في مرمى الإمارات بعد عامين ضمن تصفيات مونديال 2018. وبعد جملة من الإصابات التي عانى منها عاد ليشارك في تصفيات مونديال 2022 والتي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف.



وواصل أيمن حسين حضوره المميز مع منتخب بلاده وحقق لقبه الأول في خليجي 25 التي استضافتها البصرة في مشاركة له في البطولة حيث سجل ثلاثة أهداف وتوج هدافاً إلى جانب مواطنه إبراهيم بايش.



العام 2024 كان الأفضل في مسيرة أيمن حسين الدولية حتى الآن حيث قاد منتخب بلاده إلى دور الـ16 في كأس آسيا بعد أن سجل في كل مباريات في دور المجموعات بما في ذلك ثنائية في مرمى اليابان، كما سجل هدف التقدم على الأردن في الدور ثمن النهائي؛ لكن احتفاليته المثيرة للجدل جعلته يتلقى بطاقة صفراء ثانية ليطرد، وبعدها قلب منتخب الأردن النتيجة وخرج فائزًا.



وأخيراً تألق اللاعب بشكل لافت في تصفيات مونديال 2026 حتى الآن بتسجيله خمسة أهداف ساعدت منتخب أسود الرافدين في احتلال المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، ليقترب من بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، والثانية في تاريخه.



حلم التتويج بلقب خليجي 26

سيحمل حسين آمال وتطلعات العراقيين في بطولة خليجي 26 من أجل المحافظة على اللقب والتتويج للمرة الخامسة، حيث يدخل منتخب أسود الرافدين البطولة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة التي بلغ فيها الدور نصف النهائي في أربع من مشاركاته الخمسة الأخيرة، علمًا أن يمتلك سلسلة من تسع مباريات لم يعرف فيها طعم الهزيمة حيث تعود آخر خسارة للفريق إلى نسخة 2014 أمام الإمارات في دور المجموعات.