صلاح يغير شروطه ويضع إدارة ليفربول في ورطة

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن "محمد صلاح
غير قراره في مسألة بنود العقد
الجديد مع ليفربول إذا ما وصل الطرفان لاتفاق على استمرار اللاعب إذ أبدى الفرعون المصري
رغبته في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا وليس 350 ألف مثلما ترغب إدارة
الريدز كما أن العقد
سيكون بالتجديد لموسمين وليس لموسم واحد وهي الرغبة الحالية لدى النادي الإنجليزي".
ويأتي هذا التغيير في قرار محمد صلاح
بعدما تلقى أكثر من عرض في الفترة الماضية من دوريات مختلفة وبعروض مالية مغرية حيث يتصارع عدد من الأندية على الفوز بتوقيعه خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم الهلال السعودي
وباريس سان جيرمان الفرنسي وتحاول هذه الأندية إغراء اللاعب المصري
ماليا واستغلال توقيعه مجانا في يناير المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح
تواجد في المركز 11 في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2024.
ويستعد ليفربول لمواجهة قوية في بطولة
الدوري الإنجليزي أمام نظيره توتنهام والمقرر لها أن تجرى مساء الأحد المقبل.