صلاح يغير شروطه ويضع إدارة ليفربول في ورطة

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن "محمد غير قراره في مسألة بنود الجديد مع ليفربول إذا ما وصل الطرفان لاتفاق على استمرار اللاعب إذ أبدى الفرعون رغبته في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا وليس 350 ألف مثلما ترغب الريدز كما أن سيكون بالتجديد لموسمين وليس لموسم واحد وهي الرغبة الحالية لدى النادي الإنجليزي".ويأتي هذا التغيير في قرار محمد بعدما تلقى أكثر من عرض في الفترة الماضية من دوريات مختلفة وبعروض مالية مغرية حيث يتصارع عدد من الأندية على الفوز بتوقيعه خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم الهلال وباريس سان جيرمان الفرنسي وتحاول هذه الأندية إغراء اللاعب ماليا واستغلال توقيعه مجانا في يناير المقبل.تجدر الإشارة إلى أن محمد تواجد في المركز 11 في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2024.ويستعد ليفربول لمواجهة قوية في الدوري الإنجليزي أمام نظيره توتنهام والمقرر لها أن تجرى مساء الأحد المقبل.