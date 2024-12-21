"خليجي 26" ينطلق اليوم.. الكويت تواجه عمان والإمارات مع قطر

تقام "خليجي 26" بمشاركة 8 منتخبات هم الكويت "المستضيف"، السعودية، قطر، عمان، البحرين، منتخب الإمارات، العراق، اليمن.ويقص منتخبا الكويت وعمان شريط افتتاح البطولة، عندما يلتقيان في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد جابر الاحمد الدولي بالجولة الأولي من دور المجموعات، في مواجهة يخوضها "الأزرق" باحثا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة الأمجاد كونه المنتخب الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج على مر التاريخ، إلا أن اللقب غائب عن خزائنه منذ سنوات.حفل افتتاح كأس الخليج 2024 سيستغرق مدة محددة لن تتجاوز 22 دقيقة، على أن يتضمن عروضًا تحكي قصة تاريخ دورات كأس الخليج، وسيتم تسليط الضوء على عراقة وتاريخها وإنجازات المنتخب الكويتي الذي احتكر اللقب في الدورات الأربع الأولى إلى جانب عرض رؤية مستقبلية للكويت على مستوى مساعي استعادة الريادة.وفى العاشرة مساءً، يصطدم منتخب الإمارات مع منتخب قطر، في مواجهة من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة ، على الرغم من تفوق الأبيض الكاسح على العنابي في تصفيات كأس العالم، وذلك بالفوز 3 - 1 في الدوحة، ثم 5 - 0 في أبوظبي، لكن المواجهات في البطولات الخليجية لها طابع خاص، وتأتي خارج التوقعات.كان المنتخب العراقي توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج العربى، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على سلطنة عمان بنتيجة (3-2)، في نهائي امتد للوقت الإضافي.