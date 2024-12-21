دوري النجوم.. الشرطة امام الكهرباء ودهوك يواجه القاسم اليوم

افتتاح ومباريات كأس الخليج 2024 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين
06:06 | 2024-12-21
مدرب اليمن يؤكد جاهزية لاعبيه لتحدي المنتخب العراقي.. ماذا قال؟
05:44 | 2024-12-21
صراع الصدارة.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم
05:12 | 2024-12-21
تعرّف إلى ترتيب أغلى منتخبات "خليجي 26".. ما هو مركز العراق؟
03:56 | 2024-12-21
كاساس: حلمنا تحقيق اللقب مرة ثانية على التوالي في "خليجي 26"
03:20 | 2024-12-21
درجال يحذر من مواجهة اليمن ويكشف سبب عدم إقامة مباريات العراق في بغداد
03:04 | 2024-12-21