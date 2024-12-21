دوري النجوم.. الشرطة امام الكهرباء ودهوك يواجه القاسم اليوم

وفي المباراة الأولى، يستضيف فريق على الساحر أحمد راضي ببغداد فريق عند الساعة 2:30 عصراً.ويحتل فريق المركز العاشر في ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 11 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق المركز السابع برصيد 18 نقطة.وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق دهوك على ملعبه مع فريق القاسم عند الساعة 5:15 مساءً.ويحتل فريق دهوك المركز 13 برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق القاسم المركز 16 برصيد 11 نقطة.وجاء تأجيل المباراتين بسبب مشاركة فريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفريق دهوك في دوري أبطال أندية الخليج.