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دوري النجوم.. الشرطة امام الكهرباء ودهوك يواجه القاسم اليوم

رياضة

2024-12-21 | 02:59
دوري النجوم.. الشرطة امام الكهرباء ودهوك يواجه القاسم اليوم
280 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تقام اليوم السبت، مباراتان مؤجلتان من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في كل من العاصمة بغداد وفي دهوك.

وفي المباراة الأولى، يستضيف فريق الكهرباء على ملعب الساحر أحمد راضي ببغداد فريق الشرطة عند الساعة 2:30 عصراً.

ويحتل فريق الكهرباء المركز العاشر في ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 11 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق الشرطة المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق دهوك على ملعبه مع فريق القاسم عند الساعة 5:15 مساءً.

ويحتل فريق دهوك المركز 13 برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق القاسم المركز 16 برصيد 11 نقطة.

وجاء تأجيل المباراتين بسبب مشاركة فريق الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفريق دهوك في بطولة دوري أبطال أندية الخليج.
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دوري النجوم

الشرطة امام الكهرباء

دهوك يواجه القاسم اليوم

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