بعد الخسارة من أستون فيلا.. رسالة من هالاند الى جماهير السيتي

سيتي خسر خارج أرضه بنتيجة 1-2 أمام مضيفه أستون فيلا، مساء السبت، في الجولة الـ17 من .وبهذا، يكتفي سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بتحقيق فوز في آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات.في مقابلة مع الموقع لنادي سيتي، أعرب هالاند عن خيبة أمله من الهزيمة ورغبته في العودة للانتصارات، مشيدا في الوقت ذاته بالجماهير التي سافرت لدعم .وقال هالاند بعد المباراة: "علينا أن نستمر في التحلي بالإيجابية، لم يكن جيدا بما يكفي وخاصة أنا".وأوضح: "نمر بوقت صعب حاليا وهذا ليس ممتعا، لكننا لن نستسلم ويجب علينا ألا نستسلم، بل علينا أن نواصل العمل بقوة، وأنا أثق في قدرتنا على قلب الأوضاع".وأضاف: "نحن بحاجة إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى، كما كان الدعم اليوم رائعاً، نحن نقدر ذلك حقاً، كانت كل مباراة على هذا النحو".وأتم النجم النرويجي تصريحاته قائلا: "ماذا يمكننا أن نقول، شكرا لكم (جماهير سيتي)".جدير بالذكر أن هالاند (24 عاما) شارك في 24 مباراة مع سيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.ويحتل سيتي حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، بفارق 9 نقاط خلف ليفربول المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل.