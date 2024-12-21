دموع وخسارة للبطولات.. ماذا حقق الدون خلال 2024

رونالدو
لم يتوج بأي ألقاب في عام 2024، سواء مع النصر
أو منتخب البرتغال، ليستمر غيابه عن منصات التتويج للعام الثالث على التوالي.
وكان آخر لقب حققه رونالدو
حتى الآن، سواء مع الأندية أو المنتخب، هو التتويج بكأس إيطاليا
عام 2021 حين كان في صفوف يوفنتوس.
وفي عام 2024، خسر رونالدو
كل الألقاب التي نافس عليها مع النصر، وهي الدوري السعودي
وكأس الملك
وكأس السوبر المحلي (مرتين)، بجانب دوري أبطال آسيا
.
وفي شهر مايو/آيار 2024، أنهى النصر
منافسات الدوري السعودي
خلال الموسم الماضي في الوصافة خلف الهلال، كما خسر نهائي كأس الملك
(2023-2024) أمام نفس الفريق، وهو النهائي الذي ذرف رونالدو
فيه الدموع بعد خسارته بركلات الترجيح.
وسقط رونالدو
مع النصر
مجدداً أمام الهلال، في نهائي كأس
السوبر السعودي
(2024-2025) في أغسطس/آب الماضي، علما بأنه خسر في وقت مبكر من العام، وتحديدا في شهر أبريل/نيسان، أيضا أمام "الزعيم" في نصف نهائي البطولة نسخة (2023-2024).
كذلك لم يتمكن كريستيانو (39 عاماً) من قيادة منتخب البرتغال للتتويج بلقب يورو 2024، حيث ودع من الدور ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام فرنسا.
وقبل الخسارة من فرنسا، انهمرت دموع رونالدو
أيضاً بعد إهداره ركلة ترجيح أمام سلوفينيا في دور الـ16 بالبطولة الأوروبية، علما بأن المنتخب البرتغالي فاز وقتها بركلات الترجيح بفضل إهدار لاعبي الخصم 3 ركلات في المقابل.