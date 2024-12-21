دموع وخسارة للبطولات.. ماذا حقق الدون خلال 2024

لم يتوج بأي ألقاب في عام 2024، سواء مع أو منتخب البرتغال، ليستمر غيابه عن منصات التتويج للعام الثالث على التوالي.وكان آخر لقب حققه حتى الآن، سواء مع الأندية أو المنتخب، هو التتويج بكأس عام 2021 حين كان في صفوف يوفنتوس.وفي عام 2024، خسر كل الألقاب التي نافس عليها مع النصر، وهي الدوري وكأس وكأس السوبر المحلي (مرتين)، بجانب دوري أبطال .وفي شهر مايو/آيار 2024، أنهى منافسات الدوري خلال الموسم الماضي في الوصافة خلف الهلال، كما خسر (2023-2024) أمام نفس الفريق، وهو النهائي الذي ذرف فيه الدموع بعد خسارته بركلات الترجيح.وسقط مع مجدداً أمام الهلال، في السوبر (2024-2025) في أغسطس/آب الماضي، علما بأنه خسر في وقت مبكر من العام، وتحديدا في شهر أبريل/نيسان، أيضا أمام "الزعيم" في نصف نهائي البطولة نسخة (2023-2024).كذلك لم يتمكن كريستيانو (39 عاماً) من قيادة منتخب البرتغال للتتويج بلقب يورو 2024، حيث ودع من الدور ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام فرنسا.وقبل الخسارة من فرنسا، انهمرت دموع أيضاً بعد إهداره ركلة ترجيح أمام سلوفينيا في دور الـ16 بالبطولة الأوروبية، علما بأن المنتخب البرتغالي فاز وقتها بركلات الترجيح بفضل إهدار لاعبي الخصم 3 ركلات في المقابل.