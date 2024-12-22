Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالصور.. الجماهير العراقية من ملعب جابر الأحمد

رياضة

2024-12-22 | 08:54
بالصور.. الجماهير العراقية من ملعب جابر الأحمد
2,424 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تنشر وكالة السومرية نيوز، صورا للجماهير العراقية وهي تتوافد الى ملعب جابر الأحمد في الكويت استعدادا للمباراة الأولى لمنتخبنا الوطني امام نظيره اليمني ضمن بطولة خليجي 26 المقامة في الكويت.

ويراهن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، على ثلاث أسلحة للحفاظ على لقب كأس الخليج العربي "خليجي 26" الذي تستضيفه الكويت.
 
وتوج المنتخب العراقي، بلقب كأس الخليج في النسخة 25 التي أقيمت في البصرة العام الماضي، ليصل إلى اللقب الرابع في تاريخه بهذه البطولة بعد غياب دام 25 عاما.
 
والمهمة في هذه النسخة قد تكون أصعب للمنتخب العراقي، خصوصا أنه سيفقد خاصية الأرض والجمهور وأيضا لغياب عدد من لاعبيه بسبب عدم موافقة أنديتهم على تفريغهم كون البطولة تقام خارج أيام (فيفا داي)، دون أن ننسى بأن جميع المنتخبات ستشارك بالتشكيلة الأساسية على عكس النسخة السابقة حين شارك البعض بالفريق الرديف مثل السعودية وقطر.
 
ووفقا لهذه المعطيات وصعوبة المباريات، فإن المدرب الإسباني وضع خططه وكل ما يلزم من أجل الحفاظ على اللقب رغم صعوبة المهمة الخليجية، حيث سيراهن على ثلاثة أسلحة للظفر باللقب نستعرضها لكم في التقرير التالي.
 
الاستقرار
 
وأهم ما يميز المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج، هو استقرار الفريق من حيث الجهاز الفني واللاعبين ولعلها هي المرة الأولى التي يشعر فيها العراق بأنه وصل إلى هذا الحد من الاستقرار.
 
ومقارنة ببقية المنتخبات في كأس الخليج، فإن كاساس هو المدرب الوحيد الذي حضر في النسخة الماضية وفي النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج وكذلك هو الحال بالنسبة لأغلب لاعبي العراق، الذين لعبوا في النسخة السابقة والحالية، لذلك لن تكون المهمة صعبة على المدرب الإسباني في تعريف اللاعبين بمدى أهمية البطولة.
 
 
كاساس يعول على السداسي المفضل
 
وعلى الرغم من التحديات التي تحدث عنها المدرب خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة اليمن والتي تتمثل بغياب عدد من اللاعبين بسبب عدم تفريغهم من قبل أنديتهم، لكنه أيضا يحظى بحضور أهم اللاعبين في تشكيلته الأساسية.
 
والسداسي المفضل للمدرب الإسباني والمتمثل بالمهاجم أيمن حسين والجناح إبراهيم بايش ولاعب الوسط أمير العماري وصانع الألعاب علي جاسم وزميله يوسف أمين والحارس جلال حسن، حاضرون وهم بأتم الجاهزية لخوض مباريات البطولة، إذ يعول عليهم المدرب بشكل كبير جدا لتحقيق الفوز في أي مباراة يخوضها سواء بالتصفيات أو كأس الخليج.
 
الوجوه الجديدة
 
وقائمة أسود الرافدين في "خليجي 26" تضم مجموعة من اللاعبين الذين يحضر البعض منهم لأول مرة وأيضا مجموعة أخرى لم تحظ بفرصة كاملة مع المنتخب العراقي في وقت السابق.
 
وهذه النوعية من اللاعبين ربما ستكون سلاح كاساس السري في البطولة، لاسيما أن الجميع يريد إثبات ذاته وتقديم أوراق اعتماده للمدرب، لأنها فرصة قد لا تتكرر في المستقبل والحديث هنا عن اللاعب بيتر كوركيس وكذلك علي يوسف وأمين الحموي ومهند جعاز، لذلك من المتوقع أن يحظى هؤلاء بفرصة كبيرة من قبل المدرب الإسباني.
 
 



Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

صور

جماهير

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ايفرتون يعطل تشيلسي ويتعادل معه في الدوري الإنجليزي
11:24 | 2024-12-22
العراق يفتتح خليجي 26 بفوز على اليمن
11:20 | 2024-12-22
بورنموث يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره
11:15 | 2024-12-22
هل انتهت حكاية ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
10:39 | 2024-12-22
انطلاق مباراة العراق واليمن في "خليجي26"
09:24 | 2024-12-22
كاساس يصرح قبل دقائق من انطلاق مباراة منتخبنا مع نظيره اليمني
09:20 | 2024-12-22
مباراة العراق واليمن في &quot;خليجي 26&quot;.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
31.86%
05:55 | 2024-12-22
مباراة العراق واليمن في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
05:55 | 2024-12-22
الدولار يتراجع في بغداد
17.49%
10:17 | 2024-12-21
الدولار يتراجع في بغداد
10:17 | 2024-12-21
تعرّف إلى ترتيب أغلى منتخبات &quot;خليجي 26&quot;.. ما هو مركز العراق؟
15.93%
03:56 | 2024-12-21
تعرّف إلى ترتيب أغلى منتخبات "خليجي 26".. ما هو مركز العراق؟
03:56 | 2024-12-21
طقس العراق.. كتلة باردة تباغت الموجة المطرية وتقلب الغيوم عكس عقارب الساعة
12.84%
00:18 | 2024-12-21
طقس العراق.. كتلة باردة تباغت الموجة المطرية وتقلب الغيوم عكس عقارب الساعة
00:18 | 2024-12-21
لجميع المواطنين: ترقبوا حدثاً مهماً
10.98%
09:04 | 2024-12-22
لجميع المواطنين: ترقبوا حدثاً مهماً
09:04 | 2024-12-22
التجمع العراقي للتحرير والتغيير.. انتشار مجاميع &quot;مريبة&quot; واعتقال أحد عناصرها في تكريت
10.91%
00:54 | 2024-12-22
التجمع العراقي للتحرير والتغيير.. انتشار مجاميع "مريبة" واعتقال أحد عناصرها في تكريت
00:54 | 2024-12-22
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

القبض على "أبو فروة" في ذي قار (فيديو)
Play
القبض على "أبو فروة" في ذي قار (فيديو)
11:46 | 2024-12-22
أسواق الساحل الأيمن للموصل.. هجران مستمر بعد التحرير‎ (فيديو)
Play
أسواق الساحل الأيمن للموصل.. هجران مستمر بعد التحرير‎ (فيديو)
04:33 | 2024-12-22
بالفيديو: شوارع بغداد تتأهب للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة‎
Play
بالفيديو: شوارع بغداد تتأهب للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة‎
03:35 | 2024-12-22
كربلاء تواجه الابتزاز الإلكتروني بحملات توعية في المدارس‎.. فيديو
Play
كربلاء تواجه الابتزاز الإلكتروني بحملات توعية في المدارس‎.. فيديو
02:36 | 2024-12-22
مفرزة امنية تقتل شابا في "حي طارق" بذريعة الاشتباه.. فيديو
Play
مفرزة امنية تقتل شابا في "حي طارق" بذريعة الاشتباه.. فيديو
01:39 | 2024-12-22
قانون الانتخابات: دولة القانون تحدد 3 اسباب للتعديل.. وكتل تحذر من دوافع سياسية
Play
قانون الانتخابات: دولة القانون تحدد 3 اسباب للتعديل.. وكتل تحذر من دوافع سياسية
12:31 | 2024-12-21
العراق.. خطوات نحو "بلد سياحي" لا نفطي
Play
العراق.. خطوات نحو "بلد سياحي" لا نفطي
07:57 | 2024-12-21
الانتخابات العراقية في خطر: هل تُحاك مؤامرة لتأجيلها؟
Play
الانتخابات العراقية في خطر: هل تُحاك مؤامرة لتأجيلها؟
05:27 | 2024-12-21
سوق "اللنگة" في أربيل.. وجهة الفقراء وعشاق الماركات‎
Play
سوق "اللنگة" في أربيل.. وجهة الفقراء وعشاق الماركات‎
06:38 | 2024-12-20
الحمدانية بين فرحة الميلاد وذكريات الفاجعة‎
Play
الحمدانية بين فرحة الميلاد وذكريات الفاجعة‎
06:33 | 2024-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.