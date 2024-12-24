10 جميلات خطفن الأنظار من نجوم الرياضة (صور)

نيوز – رياضة

شهد عام 2024 تألقًا لافتًا للعديد من السيدات في مجال كرة القدم العالمية والرياضة بشكل عام، حيث كان لهن تأثير كبير في مختلف جوانب اللعبة.

وفيما يلي قائمة بأبرز 10 سيدات ساهمن في تشكيل عالم الرياضة هذا العام، وبعضهن خطفن الأضواء من النجوم بأحداث مثيرة للجدل:

فايزة العماري (والدة كيليان مبابي):

بصفتها وكيلة أعمال نجلها كيليان مبابي، كان لفايزة العماري دور محوري في المفاوضات المعقدة بين مبابي وباريس سان جيرمان، مما جعلها شخصية مؤثرة في سوق الانتقالات.

وشكلت رغبتها المعلنة في انتقال ابنها إلى ريال ضغطًا على النادي الإسباني وعلى اللاعب نفسه. وقد أظهرت قوة شخصيتها في التعامل مع الأندية والمسؤولين، مما جعلها محط أنظار الجميع في كل مرة يفتح فيها باب الانتقالات.

وبسبب شخصيتها حققت أخيرًا حلم نجلها باللعب للملكي.

غابرييلي ميراندا صديقة إندريك:

تصدرت أخبار عقد الحب الذي وقعه اللاعب البرازيلي الشاب إندريك مع صديقته غابرييلي ميراند، قائمة أغرب المواقف التي شهدها عام 2024.

وتضمن العقد شروطًا عاطفية والتزامات من كلا الطرفين، مثل عدم خيانة الطرف الآخر، وتكرار التعبير عن الحب في أي وقت، بالإضافة إلى دفع غرامات عند الخلافات.

وقد أثار هذا العقد جدلًا واسعًا حول مدى خصوصية العلاقات العاطفية للاعبين وحقهم في الحفاظ على سرية حياتهم الشخصية، حتى إن البعض تساءل عن مدى تأثير مثل هذه العلاقات على أداء اللاعبين وتركيزهم.

واندا نارا (شريكة ماورو إيكاردي السابقة):

أثارت واندا نارا الجدل في عام 2024 بخيانتها لزوجها ماورو إيكاردي. وتصدرت أخبار هذه الخيانة عناوين الصحف والمواقع الرياضية، وأثرت على أداء إيكاردي في الملعب، وألقت بظلالها على حياته المهنية والشخصية، حتى إن البعض أرجع تراجع مستواه الكروي إلى هذه الأزمة.

إليشيا ليمان:

دعت إليشيا ليمان إلى المساواة في الأجور بين لاعبي كرة القدم من الرجال والسيدات. وأكدت أن لاعبات كرة القدم يستحققن نفس الأجور التي يتقاضاها الرجال، نظرًا للمجهود الذي يبذلنه والمهارات التي يمتلكنها.

وقد أصبحت ليمان رمزًا للنضال من أجل حقوق المرأة في كرة القدم، وألهمت العديد من اللاعبات الأخريات للانضمام إلى هذه القضية.

جورجينا رودريغيز (صديقة كريستيانو رونالدو):

لعبت جورجينا رودريغيز دورًا كبيرًا في حياة كريستيانو رونالدو، حيث دعمته في مسيرته الكروية وساعدته على التأقلم مع الحياة في السعودية.

وقد أصبحت جورجينا شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم، حيث يتابعها ملايين المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من كل ذلك كان تأثيرها الكبير على حياة رونالدو في العام الأخير، حيث كانت من أبرز أسباب نجاح قناته التي أطلقها على "يوتيوب" قبل أسابيع، كما ظهرت في أسبوع الموضة في باريس بفستان يحمل اسم ورقم رونالدو.

غريس جاكسون صديقة ماركوس راشفورد:

تصدرت غريس جاكسون صديقة ماركوس راشفورد عناوين الصحف بعد أن تركته في عام 2024.

والأسوأ من تركها له هو توقيت هذا الرحيل، حيث يعاني اللاعب في الملعب ومع مانشستر يونايتد وهناك أحاديث عن رحيله.

وقد أظهرت هذه القصة كيف يمكن أن تؤثر الحياة الشخصية للاعبين على أدائهم المهني.

إليف كارا أرسلان (الحكمة التركية):

أوقفت إليف كارا أرسلان عن التحكيم بعد تورطها في فضيحة أخلاقية هزت الوسط الرياضي، وأثارت تساؤلات حول نزاهة التحكيم.

آنا كارولينا فييرا (السباحة البرازيلية):

استبعدت آنا كارولينا فييرا من دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد خروجها من القرية الأولمبية.

لوانا ألونسو (سباحة من باراغواي)

تم استبعاد السباحة الشهيرة التي تحمل لقب ملكة جمال باراغواي من الأولمبياد الأخيرة بسبب ما أطلقت عليه وسائل الإعلام وقتها "أنها تخلق أجواء غير ملائمة"، الأصعب من ذلك أن أخبارًا أكدت أنها انضمت لأحد المواقع الإباحية بعد تلك الفضيحة.

بيف بريستمان (مدربة منتخب كندا للسيدات):

تعرضت بيف بريستمان لانتقادات شديدة بعد ثبوت قيامها بالتجسس على الفريق الخصم خلال الأولمبياد مما أدى إلى تأثير كبير على المنتخب الكندي الذي كانت تدربه، حيث تم خصم ست نقاط منهم.