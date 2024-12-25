مباراة العراق والبحرين في خليجي 26.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

لا شك أن عشاق كرة القدم سيكونوا على موعد مضمون من المتعة في هذه القمة
المرتقبة بعد الأداء الذي ظهر به العراق
في فوزه على اليمن 1-0، وكذلك البحرين في المباراة الماراثونية أمام السعودية
والتي فاز بها الأحمر 3-2.
فوز أي من المنتخبين في مباراة الجولة الثانية سيضعه عمليًا في الدور نصف النهائي، وبالنظر إلى تقارب مستوى الفريقين، ستكون المواجهة مشتعلة ولا يمكن التنبؤ بكيف ستسير ومن سيظفر بالنقاط الثلاث.
فيما يلي نسلط الضوء على موعد مباراة العراق
والبحرين في خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد من التفاصيل.
موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج 2024
موعد مباراة العراق
والبحرين هو يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 على ملعب
جابر الأحمد الدولي بالكويت.
وتنطلق صافرة انطلاق المواجهة المرتقبة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الكويت ومكة المكرمة والمنامة وبغداد.
القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج 2024
تُنقل مباريات خليجي 26، بما في ذلك مباراة العراق
والبحرين عبر عدد كبير من القنوات العربية المفتوحة وهي: الكويت الرياضية، SSC السعودية، البحرين الرياضية، عُمان الرياضية، الشارقة الرياضية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، العراقية الرياضية.
ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة مجانًا عبر الحسابات الرسمية للقنوات السالف ذكرها عبر موقع "يوتيوب" وبقية منصات التواصل الاجتماعي.
التشكيل المتوقع للعراق ضد البحرين
عادةً لا يُجري المدرب كاساس تغييرات على فريقه المُنتصر، وبالنظر إلى قوة البحرين الهجومية يتوقع كالعادة أن يلعب الإسباني بأسلوب دفاعي، على أن يكون الرسم التكتيكي على النحو الآتي:
تشكيلة العراق
ضد البحرين 4-4-2
جلال حسن
مهند جعاز - زيد تحسين - مناف يونس - مصطفى سعدون
علي جاسم - أمجد عطوان - إبراهيم بايش - يوسف أمين
أيمن حسين - أحمد ياسين
التشكيل المتوقع للبحرين ضد العراق
يعتمد المدرب دراغان بصورة أساسية على الثنائي الهجومي كميل الأسود ومهدي عبد الجبار، وستكون تشكيلة البحرين ضد العراق
على النحو الآتي:
تشكيلة البحرين ضد العراق: 4-4-2
إبراهيم لطف الله
عبد الله الخلاصي - الحيام - أمين بن عدي - حمد الشمسان
محمد مرهون - سيد ضياء - مهدي الحميدان - علي مدن
كميل الأسود - مهدي عبد الجبار