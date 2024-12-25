مباراة العراق والبحرين في خليجي 26.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

لا شك أن عشاق كرة القدم سيكونوا على موعد مضمون من المتعة في هذه المرتقبة بعد الأداء الذي ظهر به في فوزه على اليمن 1-0، وكذلك البحرين في المباراة الماراثونية أمام والتي فاز بها الأحمر 3-2.فوز أي من المنتخبين في مباراة الجولة الثانية سيضعه عمليًا في الدور نصف النهائي، وبالنظر إلى تقارب مستوى الفريقين، ستكون المواجهة مشتعلة ولا يمكن التنبؤ بكيف ستسير ومن سيظفر بالنقاط الثلاث.فيما يلي نسلط الضوء على موعد مباراة والبحرين في خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد من التفاصيل.موعد مباراة والبحرين هو يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 على جابر الأحمد الدولي بالكويت.وتنطلق صافرة انطلاق المواجهة المرتقبة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الكويت ومكة المكرمة والمنامة وبغداد.تُنقل مباريات خليجي 26، بما في ذلك مباراة والبحرين عبر عدد كبير من القنوات العربية المفتوحة وهي: الكويت الرياضية، SSC السعودية، البحرين الرياضية، عُمان الرياضية، الشارقة الرياضية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، العراقية الرياضية.ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة مجانًا عبر الحسابات الرسمية للقنوات السالف ذكرها عبر موقع "يوتيوب" وبقية منصات التواصل الاجتماعي.عادةً لا يُجري المدرب كاساس تغييرات على فريقه المُنتصر، وبالنظر إلى قوة البحرين الهجومية يتوقع كالعادة أن يلعب الإسباني بأسلوب دفاعي، على أن يكون الرسم التكتيكي على النحو الآتي:تشكيلة ضد البحرين 4-4-2يعتمد المدرب دراغان بصورة أساسية على الثنائي الهجومي كميل الأسود ومهدي عبد الجبار، وستكون تشكيلة البحرين ضد على النحو الآتي:تشكيلة البحرين ضد العراق: 4-4-2