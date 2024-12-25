Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مسيّرة "إسرائيلية" تقصف نازحين جنوبي غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مباراة العراق والبحرين في خليجي 26.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياضة

2024-12-25 | 03:50
مباراة العراق والبحرين في خليجي 26.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
5,050 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواجه منتخب العراق نظيره منتخب البحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي، في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الخليج 2024.

لا شك أن عشاق كرة القدم سيكونوا على موعد مضمون من المتعة في هذه القمة المرتقبة بعد الأداء الذي ظهر به العراق في فوزه على اليمن 1-0، وكذلك البحرين في المباراة الماراثونية أمام السعودية والتي فاز بها الأحمر 3-2.

فوز أي من المنتخبين في مباراة الجولة الثانية سيضعه عمليًا في الدور نصف النهائي، وبالنظر إلى تقارب مستوى الفريقين، ستكون المواجهة مشتعلة ولا يمكن التنبؤ بكيف ستسير ومن سيظفر بالنقاط الثلاث.

فيما يلي نسلط الضوء على موعد مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج 2024
موعد مباراة العراق والبحرين هو يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وتنطلق صافرة انطلاق المواجهة المرتقبة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الكويت ومكة المكرمة والمنامة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس الخليج 2024
تُنقل مباريات خليجي 26، بما في ذلك مباراة العراق والبحرين عبر عدد كبير من القنوات العربية المفتوحة وهي: الكويت الرياضية، SSC السعودية، البحرين الرياضية، عُمان الرياضية، الشارقة الرياضية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، العراقية الرياضية.

ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة مجانًا عبر الحسابات الرسمية للقنوات السالف ذكرها عبر موقع "يوتيوب" وبقية منصات التواصل الاجتماعي.

التشكيل المتوقع للعراق ضد البحرين
عادةً لا يُجري المدرب كاساس تغييرات على فريقه المُنتصر، وبالنظر إلى قوة البحرين الهجومية يتوقع كالعادة أن يلعب الإسباني بأسلوب دفاعي، على أن يكون الرسم التكتيكي على النحو الآتي:

تشكيلة العراق ضد البحرين 4-4-2
جلال حسن
مهند جعاز - زيد تحسين - مناف يونس - مصطفى سعدون
علي جاسم - أمجد عطوان - إبراهيم بايش - يوسف أمين
أيمن حسين - أحمد ياسين

التشكيل المتوقع للبحرين ضد العراق
يعتمد المدرب دراغان بصورة أساسية على الثنائي الهجومي كميل الأسود ومهدي عبد الجبار، وستكون تشكيلة البحرين ضد العراق على النحو الآتي:

تشكيلة البحرين ضد العراق: 4-4-2
إبراهيم لطف الله
عبد الله الخلاصي - الحيام - أمين بن عدي - حمد الشمسان
محمد مرهون - سيد ضياء - مهدي الحميدان - علي مدن
كميل الأسود - مهدي عبد الجبار
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

مباراة العراق والبحرين في خليجي 26

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
من هم ملوك كرة القدم في 2024؟
08:21 | 2024-12-25
رونالدو يتحدى الثلوج
07:44 | 2024-12-25
توجيهات من كاساس لـ"اسود الرافدين" قبيل مباراة البحرين اليوم
05:45 | 2024-12-25
دعوات للتحقيق واستقالة جماعية.. ماذا يحدث في الاتحاد السوري لكرة القدم؟
03:19 | 2024-12-25
خليجي 26.. العراق في مهمة "صعبة" أمام البحرين اليوم
02:00 | 2024-12-25
اتحاد الكرة يرد على الاساءة بحق يونس محمود
15:45 | 2024-12-24
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

مخالفات هيئة الاستثمار "تغلي في البرلمان"
Play
مخالفات هيئة الاستثمار "تغلي في البرلمان"
03:00 | 2024-12-25
العشرات من الجرائم تسجل شهريا في العراق بسبب السلاح المنفلت... إليكم أجدد الإحصاءات!
Play
العشرات من الجرائم تسجل شهريا في العراق بسبب السلاح المنفلت... إليكم أجدد الإحصاءات!
06:45 | 2024-12-24
تحديات كثيرة يعيشها الشباب العراقي والعتبة العباسية في كربلاء تقف بوجهها... إليكم تفاصيل الندوة
Play
تحديات كثيرة يعيشها الشباب العراقي والعتبة العباسية في كربلاء تقف بوجهها... إليكم تفاصيل الندوة
06:27 | 2024-12-24
النفقات الحكومية... 13 مليون مواطن يعتمدون على الراتب الحكومي
Play
النفقات الحكومية... 13 مليون مواطن يعتمدون على الراتب الحكومي
05:19 | 2024-12-24
ضغوطات تمارسها اطراف سياسية لعرقلة التعديل الوزاري!
Play
ضغوطات تمارسها اطراف سياسية لعرقلة التعديل الوزاري!
03:15 | 2024-12-24
بالفيديو.. حرق مدرسة تابعة لراغب علامة في بيروت
Play
بالفيديو.. حرق مدرسة تابعة لراغب علامة في بيروت
02:00 | 2024-12-24
انتقادات واسعة تطال راغب علامة.. ماذا قال عن السيد الشهيد نصر الله؟
Play
انتقادات واسعة تطال راغب علامة.. ماذا قال عن السيد الشهيد نصر الله؟
13:09 | 2024-12-23
كيف ستتعامل بغداد مع الحكومة السورية الجديدة؟‎
Play
كيف ستتعامل بغداد مع الحكومة السورية الجديدة؟‎
12:15 | 2024-12-23
مجموعة مسلحة تضرم النار في شجرة ميلاد بحماة "فيديو"
Play
مجموعة مسلحة تضرم النار في شجرة ميلاد بحماة "فيديو"
12:06 | 2024-12-23
نحو الاكتفاء الذاتي.. كيف قاد السوداني نهضة الصناعات الدوائية؟
Play
نحو الاكتفاء الذاتي.. كيف قاد السوداني نهضة الصناعات الدوائية؟
10:45 | 2024-12-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.