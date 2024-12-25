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توجيهات من كاساس لـ"اسود الرافدين" قبيل مباراة البحرين اليوم

رياضة

2024-12-25 | 05:45
توجيهات من كاساس لـ&quot;اسود الرافدين&quot; قبيل مباراة البحرين اليوم
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستعد منتخب العراق لكرة القدم، لمواجهة نظيره البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

وستقام المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي للكويت، اليوم الأربعاء.

وشهدت تدريبات المنتخب العراقي العديد من التوجيهات التكتيكية من قبل المدرب خيسوس كاساس، الذي عرّف كل لاعب بمسؤوليته في المباراة المقبلة أمام البحرين، خصوصًا وأن المنافس هذه المرة ليس سهلًا، ويتفوق على نظيره اليمني فنيًّا بجميع المستويات، وأيضًا بسبب تحضيره الجيد للبطولة من خلال نتائجه المميزة في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكاساس لم يركز على مسألة العقدة البحرينية وما شابه ذلك، خصوصًا وأن آخر فوز للعراق على البحرين كان بركلات الترجيح في نصف نهائي خليجي 21 عام 2013، كل هذه الأرقام لم يهتم لها المدرب الإسباني ولم يتحدث بها إلى اللاعبين، لأنه أبلغهم بأنهم أبناء اليوم، ويجب التركيز فقط على ما يحدث اليوم وليس ما حدث في الأمس، بحسب winwin.

مدرب منتخب العراق يحذر لاعبيه
وحذر المدرب الإسباني اللاعبين باستمرار من قوة المنتخب البحريني وتطوره، واستشهد كثيرًا بفريق الخالدية البحريني الذي يضم في صفوفه 8 لاعبين من المنتخب البحريني. كما تحدث كاساس عن مستوى الفريق البحريني، وما فعله بالقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2، عندما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا هذا الموسم.

وسيعول مدرب منتخب العراق على ثنائي القوة الجوية زيد تحسين ومصطفى سعدون في مباراة اليوم، لتعريف زملائهم بخطورة وتحركات لاعبي المنتخب البحريني. كما أبلغهم بضرورة الظهور بمستوى مميز يختلف عن الذي أظهره الثنائي في مواجهة الفريق البحريني، ليكون الفريق العراقي بأفضل حالاته.
 
وكان فريق القوة الجوية قد خسر أمام الخالدية البحريني في مباراتين بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، حيث خسر ذهابًا في بغداد بنتيجة 2-1، وخسر إيابًا في البحرين بنتيجة 4-1 في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وتكتسب مباراة منتخب العراق والبحرين أهمية كبيرة في المجموعة الثانية، حيث يتنافس المنتخبان على صدارة المجموعة، بعدما فاز "أسود الرافدين" في الجولة الأولى على اليمن 1-0، بينما فاز المنتخب البحريني على نظيره السعودي 3-2.

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توجيهات من كاساس لـ"اسود الرافدين"

مباراة البحرين اليوم

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