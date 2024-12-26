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بعد الخسارة "المحبطة" أمام البحرين.. لاعبو العراق يتفقون على كلمة واحدة

رياضة

2024-12-26 | 02:46
بعد الخسارة &quot;المحبطة&quot; أمام البحرين.. لاعبو العراق يتفقون على كلمة واحدة
6,062 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

علق لاعبو منتخب العراق على الخسارة المحبطة التي تلقاها أسود الرافدين أمام المنتخب البحريني 2-0 في كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت.

ولعب العراق والبحرين على استاد جابر الأحمد الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بثنائية نظيفة حملت إمضاء اللاعب علي مدن في الدقيقتين 39 و47.

وقال مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين: "لم نستطع الحصول على فرص للتسجيل أمام المنتخب البحريني الذي كان منظمًا في الدفاع والهجوم، حاولنا في الشوط الثاني ولكن لم نستطع فعل شيء ولم نكن في يومنا ونأمل بالتعويض في المباراة القادمة".

وأوضح: "المنتخب السعودي فريق كبير ودائما ما تشهد مبارياتنا أمامهم ندية عالية، ولكن سنعمل أنا وزملائي على الفوز والتأهل للدور نصف النهائي، نعلم أن المهمة ليست سهلة ولكن يجب أن نعوض الإخفاق الذي حدث في مباراة اليوم".

من جانبه، مهاجم العراق مهند علي (ميمي): "قدمنا كل ما لدينا في الشوطين أمام المنتخب البحريني ولكن لم نكن موفقين، نبارك للمنتخب البحريني الذي استحق الفوز في المباراة، هذا هو حال كرة القدم فوز وخسارة وليس الفوز في كل مباراة".

وتابع: "نعتذر للجماهير العراقية على الخسارة أمام البحرين خسارة ونحن نؤمن بذلك ويجب نسيان هذه المباراة والتركيز على المباراة المقبلة أمام السعودية، على الرغم من صعوبتها ولكننا سنحاول الظهور بأداء يليق باسم الكرة العراقية ويسعد الجماهير".

ثلاثي العراق يتفق على ضرورة "التعويض" أمام السعودية
بدوره صرح أمير العماري قائلًا: "نحن لسنا راضين على المستوى الذي ظهرنا به أمام البحرين، لدينا الكثير لنقدمه وهذا ليس مستوى المنتخب العراقي، نحن نتطلع ونركز من الآن لتقديم أداء يرفع الرأس أمام المنتخب السعودي وهدفنا تحقيق الانتصار في المباراة لنخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة".

وأوضح بالقول: "سنجلس مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لتشخيص الأخطاء في مباراة البحرين ويجب أن نضع الحلو العاجلة لنكون بحال أفضل في المباراة المقبلة، نعلم إن المنتخب السعودي من المنتخبات الكبيرة والمهمة في القارة ولكننا لدينا ما نقوله في المباراة".

وبين: "أنا جاهز لخدمة منتخب العراق في أي وقت، سواء كنت أساسيًا أو احتياطيًا، نحن إخوة ونساند بعضنا بعضًا ومن يلعب أو يجلس على الدكة، قرار يعود إلى المدرب خيسوس كاساس، أنا لاعب عراقي وأود أن أمثل بلدي بأفضل صورة".

وسيواجه منتخب العراق نظيره الأخضر السعودي في مباراة مثيرة مرتقبة يوم السبت المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من البطولة.

وبخسارته أمام البحرين، تراجع منتخب العراق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الوصيف.
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بعد الخسارة "المحبطة" أمام البحرين

لاعبو العراق يتفقون على كلمة واحدة

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