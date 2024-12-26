رسميا.. السعودية تفوز باستضافة كأس "خليجي 27"

واعتمدت الجمعية العمومية لكأس الخليج قرار استضافة المملكة لبطولة خليجي 27، والمقرر أن تقام شهر سبتمبر/أيلول عام 2026.ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا عبر كشف فيه عن حصول السعودية على شرف تنظيم بطولة خليجي 27، بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية لكأس الخليج العربي، اليوم الخميس، في الكويت بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي وإبراهيم القاسم الأمين العام، ومعيض الشهري عضو مجلس .وأكد الاتحاد السعودي في بيانه أن رئيسه المسحل رفع آيات الشكر للقيادة في المملكة السعودية على دعم قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم على بشكل خاص.وأضاف نص البيان: "هذا الدعم أثمر عن اختيار المملكة السعودية لاستضافة بطولة كأس الخليج الـ27، مثمنا جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على الاهتمام والمتابعة المستمرين من أجل تسخير كافة الإمكانات لاستضافة المملكة لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى".وشكر الاتحاد السعودي عبر بيانه أيضا رئيس كأس الخليج على منح المملكة شرف تنظيم خليجي 27، وقال البيان: "وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لسعادة رئيس كأس الخليج الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج على ثقتهم باختيار المملكة لاستضافة الحدث الخليجي الكبير، مشيدا بجهود الاتحاد في تعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الخليج عبر الاهتمام الكبير بهذه البطولة التاريخية التي تحمل معان سامية، وتحظى باهتمام الجماهير الخليجية والعربية بشكلٍ عام".ويأتي حصول المملكة على شرف تنظيم بطولة خليجي 27 التي ستقام عام 2026، وذلك بعد نيلها في وقت سابق أحقية تنظيم العديد من التظاهرات والبطولات الكروية الكبيرة، أبزرها كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.