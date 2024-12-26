غوارديولا يعلق على تعثر السيتي المستمر: "إنها الحياة"

وتقدم سيتي في 14 بهدف حمل توقيع برناردو سيلفا، وأدرك إليمان نداي التعادل لإيفرتون في 36، قبل أن يهدر مهاجم "السيتي" إيرلينغ ركلة جزاء في 52 لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.وباتت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها سيتي في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، علما بأن مان سيتي خسر في تسع مباريات وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.ويحتل السيتي حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر الذي تتبقى له مباراتان.وعقب التعثر أمام إيفرتون، قال لوسائل الإعلام: "بالطبع نحن بحاجة إلى نتائج، ولم نحصل عليها.. لقد لعب بشكل جيد حقا مرة أخرى، على جميع المستويات، وللأسف لم يتمكن من القيام بالمهمة".وحول الخوف من الأسوأ، بعد إهدار ركلة جزاء في الشوط الثاني، علق المدرب الإسباني: "من الواضح أننا كنا إيجابيين، وكانت لدينا طاقة في الملعب.. لكن هذه هي اللحظة في كرة القدم، حيث تصنع الكثير من الفرص، ثم يسجلون هدفا.. عليك الاستمرار".وعن سقطات السيتي المتتالية هذا الموسم، قال غوارديولا: "نتقبلها، إنها الحياة.. لم نتوقع عدم الفوز بالمباريات مرات عديدة.. لكن ماذا عليك أن تفعل؟ الاستمرار".