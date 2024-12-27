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ماذا يحتاج العراق للتأهل على حساب السعودية؟.. تعرف على قواعد "خليجي 26"

رياضة

2024-12-27 | 04:09
ماذا يحتاج العراق للتأهل على حساب السعودية؟.. تعرف على قواعد &quot;خليجي 26&quot;
6,566 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتطلّع المنتخب العراقي إلى تحقيق الفوز على نظيره السعودي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

وسيواجه منتخب أسود الرافدين نظيره الأخضر السعودي في الساعة الخامسة والنصف يوم غد السبت في مباراة مثيرة مرتقبة على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعتين للبطولة.

وبعد فوزه على اليمن 1-0 وخسارته أمام البحرين 2-0، يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الوصيف، الذي خسر أمام البحرين 3-2 وفاز على اليمن 3-2، فيما ضمن المنتخب البحريني التأهل عن المجموعة بحصد 6 نقاط بفوزه على السعودية والعراق، فيما ودع المنتخب اليمني البطولة رسميا.

حسابات تأهل المنتخب العراقي في خليجي 26
ومن أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26" يحتاج المنتخب العراقي إلى الفوز فقط كي يضمن التأهل، حيث تنص قواعد البطولة على أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى نقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.

وفي حالة استمرار التساوي قائما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الإجمالي في جميع مباريات المجموعة، ثم إجمالي الأهداف ثم اللعب النظيف، وأخيراً يتم اللجوء للقرعة من أجل الحسم.

عناد كاساس يثير غضب الشارع العراقي
وأبدت الجماهير العراقية استياءها الكبير من عناد وفلسفة المدرب الإسباني خيسوس كاساس وإصراره على لاعبين محددين في تشكيلاته التي يدخل فيها المباريات وعلى وجه التحديد في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت.

ويرى الجمهور بأن كاساس لم يمنح الفرصة الكافية للاعبين الجدد في البطولة، خصوصا بعدما قام باستبعاد محترف ماريبور السلوفيني آدم طالب وكذلك محترف سترومسغودسيت السويدي ماركو فرج من مباراة البحرين وأجلس اللاعبين على المدرجات.

ومن خلال حديث المختصين في الشارع العراقي والجماهير أيضا، فإن كاساس يتعمد تهميش المطالب التي يطالب بها الجمهور من أجل تحسين وضع المنتخب والدخول بتشكيلة ترضي الطموحات، فيما يرى البعض الآخر أن تشكيلة العراق تضم لاعبين بهدف تسويقهم في البطولة، لكن هذه الأمور تعتبر اتهامات عاطفية من الجماهير وسببها عناد كاساس.

وواجه لاعبو العراق ضغطا كبيرا من وسائل إعلام خليجية، بسبب كثرة الأسئلة التي تتعلق بتأثرهم بتصريحات نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود وحديثه عن المشكلات في الاتحاد العراقي.
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ماذا يحتاج العراق للتأهل على حساب السعودية

قواعد "خليجي 26"

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