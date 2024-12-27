ماذا يحتاج العراق للتأهل على حساب السعودية؟.. تعرف على قواعد "خليجي 26"

وسيواجه منتخب أسود الرافدين نظيره الأخضر في الساعة الخامسة والنصف يوم غد السبت في مباراة مثيرة مرتقبة على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعتين للبطولة.وبعد فوزه على اليمن 1-0 وخسارته أمام البحرين 2-0، يحتل المنتخب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب الوصيف، الذي خسر أمام البحرين 3-2 وفاز على اليمن 3-2، فيما ضمن المنتخب البحريني التأهل عن المجموعة بحصد 6 نقاط بفوزه على والعراق، فيما ودع المنتخب اليمني رسميا.ومن أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26" يحتاج المنتخب إلى الفوز فقط كي يضمن التأهل، حيث تنص قواعد على أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى نقاط المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.وفي حالة استمرار التساوي قائما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الإجمالي في جميع مباريات المجموعة، ثم إجمالي الأهداف ثم اللعب النظيف، وأخيراً يتم اللجوء للقرعة من أجل الحسم.وأبدت الجماهير العراقية استياءها الكبير من عناد وفلسفة المدرب الإسباني خيسوس كاساس وإصراره على لاعبين محددين في تشكيلاته التي يدخل فيها المباريات وعلى وجه التحديد في كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت.ويرى الجمهور بأن كاساس لم يمنح الفرصة الكافية للاعبين الجدد في البطولة، خصوصا بعدما قام باستبعاد محترف ماريبور السلوفيني آدم طالب وكذلك محترف سترومسغودسيت السويدي ماركو فرج من مباراة البحرين وأجلس اللاعبين على المدرجات.ومن خلال حديث المختصين في الشارع والجماهير أيضا، فإن كاساس يتعمد تهميش المطالب التي يطالب بها الجمهور من أجل تحسين وضع المنتخب والدخول بتشكيلة ترضي الطموحات، فيما يرى البعض الآخر أن تشكيلة تضم لاعبين بهدف تسويقهم في البطولة، لكن هذه الأمور تعتبر اتهامات عاطفية من الجماهير وسببها عناد كاساس.وواجه لاعبو ضغطا كبيرا من وسائل إعلام خليجية، بسبب كثرة الأسئلة التي تتعلق بتأثرهم بتصريحات نائب رئيس الاتحاد يونس محمود وحديثه عن المشكلات في الاتحاد .