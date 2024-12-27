مدرب السعودية: لا أستمع أو أقرأ لما يدور في وسائل الإعلام

وتستضيف الكويت منافسات كأس الخليج في نسختها رقم 26 بمشاركة 8 منتخبات.ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب حامل اللقب بينما ضمن منتخب البحرين التأهل بشكل رسمي.وقال رينارد في الصحفي قبل اللقاء إن المنتخب السعودي سيخوض مواجهة صعبة وحاسمة موضحًا أنه يطالب لاعبيه دائمًا بتحقيق الانتصارات ويسعى لحصد نتيجة إيجابية وحسم التأهل.وأضاف: "عملية التدوير بين اللاعبين مهمة بسبب توالي المباريات، نحن نتطور والروح المعنوية عالية وسنكون في الموعد أمام العراق".ووجه رينارد رسالة للجماهير السعودية قائلاً: "متأكد إن الجماهير ليست راضية عن الأداء ولكنني عدت منذ شهرين فقط.. وأنا واثق تمامًا أن الجماهير لديها الحماس وتقدم الدعم للاعبين".وأشار إلى أن المنتخب السعودي قدم بداية بعيدة عن مستواه في البطولة الحالية ولكنه يسعى للتحسن وتقديم مستويات أفضل ولديه كل الثقة في دعم الجماهير.وأضاف: "لا أستمع أو أقرأ لما يدور في وسائل الإعلام ولا أنشغل به وكل تركيزي مع اللاعبين لتطوير أدائهم والعمل على تصحيح أي أخطاء".وأكد أنه يسعى لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة على المستوى الدولي والحصول على تجربة المشاركة في البطولة.وأتم رينارد قائلًا: "الجميع ينظر للنتائج ويجب أن نعترف أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا بعد، نعمل كثيرًا للتطور والتحسن وعلاج الأخطاء وأنا متفائل بالمستقبل كما أن كل المنتخبات في العالم تتعرض لفترة لمسألة تراجع النتائج".