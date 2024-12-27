وعود للجماهير.. ماذا قال لاعبي العراق عن مواجهة السعودية "الحاسمة"؟

نيوز – رياضة



قطع لاعبو منتخب وعدًا إلى جماهير أسود الرافدين، قبل مباراتهم أمام الأخضر السعودي يوم السبت في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.





وقال اللاعب المحترف في صفوف أوربيرو السويدي لوكاس شيلمون: "إن مباراة السعودية مهمة جدًّا وحاسمة، فإما أن نتأهل أو نغادر كأس الخليج، نحن كفريق نحب التحديات ونستعد للمواجهة الآن وفق خططنا، ونأمل أن نظهر بصورة جيدة تليق باسم الكرة العراقية".



وأضاف: "كاساس تحدث إلينا بعد مباراة البحرين، وأبلغنا بأننا لم نكن بالمستوى والطاقة اللازمة، وتحدث أيضًا عن الأخطاء التي ارتكبناها وما نحتاجه لنكون أفضل أمام السعودية، نحن نثق بالمدرب وبالفريق في تقديم مستوى جيد في مواجهة الغد".



وتابع: "سبق وأن فزنا على الفرق الآسيوية من الصف مثل اليابان، ونحن نستمع للمدرب وخططه ونأمل في تحقيق الفوز، ونعلم أننا وصلنا إلى مفترق طرق ولا خيار أمامنا سوى الفوز في المباراة، لنكون في نصف نهائي البطولة".



وأكمل: "نقدر مؤازرة الجماهير العراقية التي تساندنا في الفوز والخسارة، ونطلب منهم الاستمرار بدعمنا، بدورنا نعدهم بأننا سنكون عند حسن ظنهم وسيشاهدون المنتخب الذي يحبون مستوياته وطريقة لعبه". وسيواجه منتخب أسود الرافدين نظيره الأخضر السعودي، في مباراة مثيرة مرتقبة يوم السبت على استاد جابر الأحمد الدولي، في الجولة الثالثة من .وقال اللاعب المحترف في صفوف أوربيرو السويدي لوكاس شيلمون: "إن مباراة السعودية مهمة جدًّا وحاسمة، فإما أن نتأهل أو نغادر كأس الخليج، نحن كفريق نحب التحديات ونستعد للمواجهة الآن وفق خططنا، ونأمل أن نظهر بصورة جيدة تليق باسم الكرة العراقية".وأضاف: "كاساس تحدث إلينا بعد مباراة البحرين، وأبلغنا بأننا لم نكن بالمستوى والطاقة اللازمة، وتحدث أيضًا عن الأخطاء التي ارتكبناها وما نحتاجه لنكون أفضل أمام السعودية، نحن نثق بالمدرب وبالفريق في تقديم مستوى جيد في مواجهة الغد".وتابع: "سبق وأن فزنا على الفرق الآسيوية من الصف مثل اليابان، ونحن نستمع للمدرب وخططه ونأمل في تحقيق الفوز، ونعلم أننا وصلنا إلى مفترق طرق ولا خيار أمامنا سوى الفوز في المباراة، لنكون في نصف نهائي البطولة".وأكمل: "نقدر مؤازرة الجماهير العراقية التي تساندنا في الفوز والخسارة، ونطلب منهم الاستمرار بدعمنا، بدورنا نعدهم بأننا سنكون عند حسن ظنهم وسيشاهدون المنتخب الذي يحبون مستوياته وطريقة لعبه".

وعن وضعه مع وعدم مشاركته في المباريات، أكد شيلمون قائلًا: "أحترم قرارات المدرب خيسوس كاساس، وأبذل كل ما بوسعي لأكون جاهزًا وجيدًا في كل الوحدات التدريبية، وأنا مستعد لأي قرار أو مهمة".



حارس العراق: جاهزون ومركزون على مواجهة السعودية

من جانبه، قال الحارس المحترف في فريق إبشوج الدنماركي محمد حسن: "نحن نتدرب اليوم استعدادًا لمواجهة السعودية، ونركز على المباراة بشكل كبير، المدرب يمنحنا كل شيء لنكون جاهزين ليوم غد، نحن لا نلعب من أجل أنفسنا، نحن نمثل بلدنا ويجب أن نظهر بمستوى عال أمام السعودية".



وتابع: "نشعر بالحب والدعم من قبل الجماهير العراقية، ونقدر لهم ذلك وسنبذل قصارى جهدنا غدًا من أجلهم، نعدهم بأننا سنلعب من أجل الفوز فقط ونتمنى تحقيق ذلك لإسعادهم، وأثق تماما بأننا في حال قدمنا أفضل ما لدينا يوم غد سنفوز على السعودية".



كما أكد المهاجم مهند علي "ميمي" قائلًا: "المنتخب جاهز لمباراة يوم غد، وسنقدم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير والحصول على النقاط الثلاث في المباراة".



وأضاف: "جميع اللاعبين يرغبون في تصحيح الصورة التي ظهرنا عليها في مباراة البحرين، ويوم غد ستشاهدون وهو يقدم كل ما لديه من أجل الانتصار وبلوغ نصف النهائي".



يذكر أن المنتخب العراقي، يتوجب عليه تحقيق الفوز على نظيره السعودي في مباراة الغد، كونه يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن الوصيف الأخضر.