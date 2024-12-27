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ريال مدريد يقرر تغيير اسم ملعبه التاريخي سانتياغو بيرنابيو.. ما القصة؟

رياضة

2024-12-27 | 05:54
ريال مدريد يقرر تغيير اسم ملعبه التاريخي سانتياغو بيرنابيو.. ما القصة؟
707 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قالت تقارير إعلامية اليوم الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول، إن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ إجراء تغييرات تدريجية على اسم ملعبه التاريخي "سانتياغو بيرنابيو"، حيث أصبح يُعرف باسم "بيرنابيو" فقط.

ويبدو أن هذا التحول في التسمية يهدف إلى تبني صورة حديثة وأكثر اختصارًا، ولكن يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الخطوة ستلقى قبولًا بين الجماهير، الذين يعدون اسم "سانتياغو بيرنابيو" جزءًا لا يتجزأ من هوية النادي وتاريخه العريق.

حتى الآن، يتم تنفيذ هذه التغييرات بشكل تدريجي وصامت، وتظهر آثارها فقط في بعض الإجراءات التسويقية ومجالات بيع المنتجات. فقد أصبح الموقع الرسمي للملعب يُعرف باسم "بيرنابيو"، وكذلك الحسابات الرسمية المرتبطة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن الجولات السياحية التي يوفرها النادي تحت اسم "جولة بيرنابيو" لم تعد تحمل اسم "سانتياغو"، وحتى الهدايا التذكارية التي يقدمها النادي في المناسبات الخاصة، مثل نموذج الملعب المصغر، تحمل اسم "بيرنابيو" فقط. كذلك، فإن واجهة الملعب في التجارب الأولية التي تم إجراؤها لا تحمل سوى الاسم المختصر.

ما سبب التسمية الجديدة لملعب ريال مدريد سانتياغو بيرنابيو؟
أكدت الصحيفة الإسبانية أن هذه الخطوة مدروسة بعناية لتحقيق أهداف تسويقية وتجارية، حيث يسعى النادي إلى جعل الاسم أكثر جاذبية على المستوى العالمي. ومن المحتمل أن الهدف النهائي هو جعل "بيرنابيو" منصة لتوسيع نطاق العلامة التجارية للنادي وتعزيز الإيرادات.

وأضافت "ماركا" أن هذه الخطوات التي اتخذها ريال مدريد حتى الآن تُظهر أن النادي يسعى للترويج لاسم "بيرنابيو" كهوية تسويقية مختصرة، قد تتيح له في المستقبل إضافة اسم راعٍ تجاري. ومع ذلك، فإن أي قرار رسمي بتغيير الاسم بالكامل أو ربطه بعلامة تجارية يتطلب موافقة الجمعية العمومية للأعضاء، وهو أمر لم يتم البت فيه حتى اللحظة.

ملعب "بيرنابيو" متعدد الاستخدامات يتجاوز كرة القدم
من الواضح أن استراتيجية النادي الملكي فيما يتعلق بالملعب الجديد تتجاوز مجرد استضافة مباريات كرة القدم. فالملعب الذي يُعتبر المشروع الاستثماري الأهم للنادي، يقدم تجربة متعددة الأغراض.

يتضمن الملعب الجديد ثمانية مساحات مختلفة يمكن استخدامها لإقامة فعاليات ومؤتمرات وحفلات. بدءًا من أرضية الملعب بمساحتها الواسعة التي تمتد إلى 6,500 متر مربع، إلى المناطق المخصصة مثل قاعة الشرف، وقاعة المؤتمرات الصحفية، والمنطقة المختلطة، يمكن تخصيص كل فعالية حسب رغبة العملاء.

وقد وفر النادي خدمات مبتكرة مثل استخدام شاشة العرض الدائرية 360 درجة التي توفر تجربة تفاعلية متميزة، بالإضافة إلى إمكانية حضور أحد أساطير النادي كجزء من الفعاليات.

يمكن للملعب استيعاب ما يصل إلى 5,000 شخص في فعالية على شكل كوكتيل، أو 3,000 شخص لحفل عشاء فاخر، ويمكن تحويله إلى مسرح يتسع لـ4,000 متفرج، ما يجعله منصة متعددة الاستخدامات تحت سقف واحد.

على الرغم من التحديات التي واجهها ريال مدريد بسبب مشكلات العزل الصوتي، والتي أثرت في استضافة الحفلات الموسيقية، فإن "بيرنابيو" ما يزال مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات، حيث يقدم خدمات مبتكرة ويجذب اهتمام العديد من العملاء من مختلف أنحاء العالم.
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ريال مدريد يقرر تغيير

اسم ملعبه التاريخي سانتياغو بيرنابيو

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