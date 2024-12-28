القبض على لاعبة تصور زميلاتها أثناء الاستحمام

نيوز – دولي

ألقت شرطة "موسوس دي إسكوادرا" القبض على لاعبة من نادي "هوكي سانت جوردي" في جيرونا بتهمة تصوير زميلاتها في خلسة أثناء الاستحمام.

ووفقا لصحية "ماركا" فإن النادي قدم بلاغا للشرطة بعد أن أبلغت الضحايا ومن بينهن قاصرات، بما حدث.

وقالت الصحيفة: "في 18 كانون الاول، دخلت شرطية إلى تبديل الملابس واكتشفت أن اللاعبة وهي حارسة فريق النساء الوطني الكتالوني وضعت هاتفها لتصوير زميلاتها أثناء الاستحمام.

ورأت الشرطية أن الهاتف كان يسجل بالفعل ليتم القبض على اللاعبة بعد وقت قصير بتهمة انتهاك الخصوصية وتم تقديمها للعدالة.

وأصدر النادي بيانا أدان فيه الحادثة بشدة واعتبرها "غير مقبولة وغير قابلة للتسامح".

وجاء في البيان: "تم ضبط حارسة الوطني الكتالوني للسيدات، م.ب، وهي تصور زميلاتها خلسة وبعض لاعبات فريق تحت 17 عاما اللواتي كن يدعمن أثناء الاستحمام".

وأضاف: "وقد تم الإبلاغ عن هذه المعلومات إلى الشرطة التي تأكدت من الواقعة عبر شرطية بزي مدني وتم اعتقال الحارسة كما ذكر سابقا".

واختتم النادي بيانه قائلا: "لم يكن لدى مجلس الإدارة ولا أي عضو في النادي علم بهذه الوقائع حتى تم الكشف عنها".