تصريح من رونالدو غريب: تحقيقي للالقاب صعب

وبعد انضمامه للنصر في كانون الثاني من العام 2023 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر لم يحرز رونالدو أي لقب مع محليا أو قاريا.وقال رونالدو خلال حضوره حفل توزيع جوائز غلوب سوكر السنوية للعام 2024: "كنت بطلا في جميع الدوريات التي لعبت فيها لكن هذا الأمر يبدو صعبا في الدوري لأن الهلال فريق خارق والاتحاد في صدارة الدوري هذا الموسم ويقدم مستويات لافتة".واضاف ان "التتويج بالألقاب والبطولات في المملكة السعودية يعد مهمة صعبة بسبب وجود منافسين كبار يأتي نادي الهلال في مقدمتهم".وكشف الهداف التاريخي للمنتخبات عن مستقبله مع نادي النصر قائلا:" أنا سعيد مع فريقي الحالي وسنرى ما يحمله المستقبل لي في مسيرتي، أشعر بأني في وضع فني جيد".وخلال الموسم الماضي حصد رونالدو لقب أفضل هداف للدوري بمعدل تهديفي قياسي في تاريخ المسابقة (35 هدفا) لكن النصر حل في المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين.ويحتل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المركز الرابع في ترتيب الدوري للمحترفين برصيد 25 نقطة بعيدا 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر و9 نقاط عن الهلال حامل اللقب.