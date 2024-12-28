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ماذا طلب كاساس من لاعبي العراق قبل مواجهة السعودية "الحاسمة"؟

رياضة

2024-12-28 | 06:32
ماذا طلب كاساس من لاعبي العراق قبل مواجهة السعودية &quot;الحاسمة&quot;؟
5,253 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجه الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي طلبًا أخيرًا إلى لاعبي أسود الرافدين، قبل مواجهة السعودية في كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الأخضر السعودي في مباراة مرتقبة اليوم السبت على استاد جابر الأحمد الدولي، في الجولة الثالثة من البطولة.

وعقد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اجتماعًا فنيًّا في مقر بعثة المنتخب العراقي بالكويت، من أجل الحديث عن آخر اللمسات التحضيرية لمواجهة السعودية مساء اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث تم الحديث عن تفاصيل المباراة المرتقبة وضرورة تحقيق الفوز فيها.

وتحدث كاساس إلى اللاعبين عن الأخطاء التي رافقت مباراة أسود الرافدين السابقة أمام البحرين، إذ أبلغهم بأنها يجب أن تكون من الماضي، وكذلك العمل والتركيز على عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في تلك المواجهة، وعلى وجه التحديد في الجانب الدفاعي وغياب التغطية والشرود الذهني الذي سيطر على اللاعبين.

كاساس وكادره المساعد يستعرضون مباريات السعودية
طالب المدرب الإسباني اللاعبين بأن يلعبوا من أجل سمعة واسم العراق، وأيضًا لمصالحة الجماهير العراقية الغاضبة، وكذلك لتصحيح الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق في مواجهة البحرين، حيث يركز المدرب على تقديم أداء جيد بغض النظر عن نتيجة المباراة، سواء انتهت بالفوز أو التعادل، إذ يرى المدرب بأن البطولة كانت فترة تحضيرية جيدة لأسود الرافدين، قبل مباريات تصفيات آسيا الحاسمة في شهر مارس/ آذار المقبل.

كما ان الجهاز الفني المساعد للمنتخب العراقي أظهر مقاطع فيديو عن المنتخب السعودي، وأبرز نقاط قوته وضعفه سواء في مباريات كأس الخليج أو في تصفيات كأس العالم، حيث سيحاول الفريق العراقي استثمار الأخطاء السعودية لتسجيل الأهداف في المباراة، وأيضا الحذر من الهجمات السعودية والتحولات السريعة، بحسب winwin.
 
وسيلعب منتخب أسود الرافدين بفرصة واحدة للتأهل، من خلال الظفر بنقاط مباراة السعودية لا غير، بينما سيلعب المنتخب السعودي بفرصتي الفوز والتعادل للتأهل، بسبب فارق الأهداف الذي يصب في مصلحته.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام نظيره البحريني 2-0 يوم الأربعاء الماضي، ليستقر في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، متخلفًا بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب السعودي، فيما ضمن الأحمر البحريني التأهل لنصف نهائي المسابقة.

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ماذا طلب كاساس من لاعبي العراق

مواجهة السعودية "الحاسمة"

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