ماذا طلب كاساس من لاعبي العراق قبل مواجهة السعودية "الحاسمة"؟

ويواجه المنتخب نظيره الأخضر السعودي في مباراة مرتقبة اليوم السبت على استاد جابر الأحمد الدولي، في الجولة الثالثة من .وعقد مدرب المنتخب خيسوس كاساس، اجتماعًا فنيًّا في مقر بعثة المنتخب بالكويت، من أجل عن آخر اللمسات التحضيرية لمواجهة السعودية مساء اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث تم عن تفاصيل المباراة المرتقبة وضرورة تحقيق الفوز فيها.وتحدث كاساس إلى اللاعبين عن الأخطاء التي رافقت مباراة أسود الرافدين السابقة أمام البحرين، إذ أبلغهم بأنها يجب أن تكون من الماضي، وكذلك العمل والتركيز على عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في تلك المواجهة، وعلى وجه التحديد في الجانب الدفاعي وغياب التغطية والشرود الذهني الذي سيطر على اللاعبين.طالب المدرب الإسباني اللاعبين بأن يلعبوا من أجل سمعة واسم العراق، وأيضًا لمصالحة الجماهير العراقية الغاضبة، وكذلك لتصحيح الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق في مواجهة البحرين، حيث يركز المدرب على تقديم أداء جيد بغض النظر عن نتيجة المباراة، سواء انتهت بالفوز أو التعادل، إذ يرى المدرب بأن كانت فترة تحضيرية جيدة لأسود الرافدين، قبل مباريات تصفيات آسيا الحاسمة في شهر مارس/ آذار المقبل.كما ان الجهاز الفني المساعد للمنتخب أظهر مقاطع فيديو عن المنتخب السعودي، وأبرز نقاط قوته وضعفه سواء في مباريات كأس الخليج أو في تصفيات كأس العالم، حيث سيحاول الفريق استثمار الأخطاء السعودية لتسجيل الأهداف في المباراة، وأيضا الحذر من الهجمات السعودية والتحولات السريعة، بحسب winwin.