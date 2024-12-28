الكشف عن مكافأة ريال مدريد حال حقق لقب مونديال الأندية

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية يُعتبر الملكي النادي قيمة بين الـ32 فريقا المشارك في المونديال، وسيحصل على مبلغ قدره 30 مليون يورو بمجرد مشاركته في .وأشارت الصحيفة إلى أن مكافآت الميرينجي سترتفع إلى 35 مليون يورو، إذا حقق الفوز في جميع مبارياته خلال مرحلة المجموعات.وأوضحت أن ريال مدريد إذا وصل إلى نصف النهائي، سيحصد 60 مليون يورو، وسيرتفع المبلغ إلى 80 مليون يورو في حال التأهل إلى النهائي.وإذا فاز ريال مدريد باللقب، سيحصل على مكافأة إضافية قدرها 20 مليون يورو.وذكرت الصحيفة أن المكافآت المالية في المونديال ترتفع تدريجيا مع تقدم في البطولة، وإذا تمكن الريال من الفوز باللقب، سيجمع 100 مليون يورو، وهو مبلغ قريب مما حصل عليه بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.وأضافت: "يضع الفيفا ريال مدريد في مكانة مختلفة بالمكافآت، بناء على معايير موضوعية، تشمل: تصنيف الفيفا (بالنسبة للأندية الأوروبية يُعتمد الاتحاد الدولي على تصنيف اليويفا)، والقيمة التسويقية، وأسعار حقوق البث التلفزيوني".ويتصدر ريال مدريد المعايير الثلاثة السابقة على المستوى العالمي.