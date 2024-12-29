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بعد إقصاء العراق من خليجي 26.. كاساس يواجه اتهامات "خطيرة"

رياضة

2024-12-29 | 02:30
بعد إقصاء العراق من خليجي 26.. كاساس يواجه اتهامات &quot;خطيرة&quot;
8,687 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فتح المدرب العراقي طالب جلوب، نيران الانتقاد على مدرب العراق خيسوس كاساس، وكشف عن بعض الحقائق الخطيرة عن مشاركة "أسود الرافدين" معه في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، مؤكدًا أن المدير الفني الإسباني لا يصلح لتدريب المنتخب العراقي.

وغادر منتخب العراق "خليجي 26" في الكويت بعد خسارته أمام نظيره السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من البطولة.

منتخب العراق إلى المجهول
وقال جلوب، إن "منتخب العراق قدم واحدة من أسوأ البطولات في تاريخه، حيث عانى الفريق كثيرًا أمام البحرين والسعودية وفاز على اليمن بصعوبة بالغة وهذا ينذر بأن وضع الفريق في تراجع ويجب الوقوف عنده وعدم تخطيه لأن الفريق العراقي لم يظهر بهوية محددة ولم يقدّم أداء يليق باسم ومكانة الكرة العراقية التي طالما أنجبت أبرز اللاعبين على مر السنوات".

وأضاف: "من الضروري أن يتم تغيير المدرب خيسوس كاساس بعد انتهاء منافسات خليجي 26، لأن العراق ذاهب معه إلى المجهول، وقد يتعرض الفريق لانتكاسة بتصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخبي فلسـطين والأردن، المدرب الإسباني لا يمتلك الخبرة الكافية وهو مدرب عاجز وغير قادر على استخدام أدواته بأفضل صورة ممكنة وفي كل خسارة يبرر ويتحدث عن أعذار غياب اللاعبين وقصر وقت البطولة".

وأكمل: "أنا أول مدرب في العراق قال إن كاساس لا يصلح لقيادة المنتخب العراقي، وكشفتُ جميع أوراقه أمام البحرين والسعودية، المدرب كان يحظى بحصانة ودفاع مستميت من الجماهير العراقية ولكن بعد هذه المستويات السيئة، اليوم هناك إجماع بأن المدرب غير جيد ولا يمكنه أن يقدم الإضافة للمنتخب العراقي والفريق لن يتطور تحت قيادته".

وتابع: "الملاحظات على كاساس كثيرة جدًا، من بينها إنه قام باستدعاء لاعبين من أجل تسويقهم في البطولة وهذا الأمر معيب بحق الكرة العراقية، الفريق العراقي يمثل سمعة البلد ومن الضروري معالجتها وأن تظهر بأفضل صورة؛ ولكن مع الأسف كاساس شوّه معالم الصورة الجميلة للكرة العراقية".

وأضاف: "كاساس فقد أسلوب اللعب الذي كان يطبقه ببعض المباريات، ورضخ لأسلوب اللاعبين وهو اللعب الطويل والكرات المباشرة من الدفاع إلى الهجوم، إن قارنّا بين كاساس ومدرب السعودية أو البحرين ستشاهد الفرق الكبير من حيث الأداء، كرة القدم العراقية لا تمر بأفضل حالاتها والسبب هو الجهاز الفني الإسباني"، بحسب winwin.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.
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إقصاء العراق من خليجي 26

كاساس يواجه اتهامات "خطيرة"

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