بعد إقصاء العراق من خليجي 26.. كاساس يواجه اتهامات "خطيرة"

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وغادر منتخب "خليجي 26" في الكويت بعد خسارته أمام نظيره السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من .وقال جلوب، إن "منتخب قدم واحدة من أسوأ البطولات في تاريخه، حيث عانى كثيرًا أمام البحرين والسعودية وفاز على اليمن بصعوبة بالغة وهذا ينذر بأن وضع في تراجع ويجب الوقوف عنده وعدم تخطيه لأن لم يظهر بهوية محددة ولم يقدّم أداء يليق باسم ومكانة الكرة العراقية التي طالما أنجبت أبرز اللاعبين على مر السنوات".وأضاف: "من الضروري أن يتم تغيير المدرب خيسوس كاساس بعد انتهاء منافسات خليجي 26، لأن ذاهب معه إلى المجهول، وقد يتعرض لانتكاسة بتصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخبي فلسـطين والأردن، المدرب الإسباني لا يمتلك الخبرة الكافية وهو مدرب عاجز وغير قادر على استخدام أدواته بأفضل صورة ممكنة وفي كل خسارة يبرر ويتحدث عن أعذار غياب اللاعبين وقصر وقت البطولة".وأكمل: "أنا أول مدرب في قال إن كاساس لا يصلح لقيادة المنتخب العراقي، وكشفتُ جميع أوراقه أمام البحرين والسعودية، المدرب كان يحظى بحصانة ودفاع مستميت من الجماهير العراقية ولكن بعد هذه المستويات السيئة، اليوم هناك إجماع بأن المدرب غير جيد ولا يمكنه أن يقدم الإضافة للمنتخب والفريق لن يتطور تحت قيادته".وتابع: "الملاحظات على كاساس كثيرة جدًا، من بينها إنه قام باستدعاء لاعبين من أجل تسويقهم في وهذا الأمر معيب بحق الكرة العراقية، يمثل سمعة البلد ومن الضروري معالجتها وأن تظهر بأفضل صورة؛ ولكن مع الأسف كاساس شوّه معالم الصورة الجميلة للكرة العراقية".وأضاف: "كاساس فقد أسلوب اللعب الذي كان يطبقه ببعض المباريات، ورضخ لأسلوب اللاعبين وهو اللعب الطويل والكرات المباشرة من الدفاع إلى الهجوم، إن قارنّا بين كاساس ومدرب السعودية أو البحرين ستشاهد الفرق الكبير من حيث الأداء، كرة القدم العراقية لا تمر بأفضل حالاتها والسبب هو الجهاز الفني الإسباني"، بحسبوسيواجه المنتخب منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.