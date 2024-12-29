هل تم تغيير مواعيد نهائي ونصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26"؟ (فيديو)

نيوز – رياضة



أعلن كأس الخليج لكرة القدم قراره النهائي بشأن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة "خليجي 26"، بعدما تردد عن وجود مقترح يدرسه الاتحاد الخليجي بتأجيل مباراتي نصف النهائي، بسبب زيادة الطلب على التذاكر.

وكانت هناك رغبة بتأجيل مباراة البحرين ضد الكويت من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر إلى الأربعاء من يناير مع تغيير مباراة السعودية ضد عُمان في المباراة الأخرى بنصف النهائي، لكن الاتحاد الخليجي قرر استمرار مواعيد المباريات كما هي، بينما تقرر تأجيل النهائي ليوم واحد.



وفي المواجهة الأولى بالدور نصف النهائي، ستلعب عُمان، التي تصدرت المجموعة الأولى، ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، وستقام يوم الثلاثاء على ستاد جابر المبارك، الساعة 5:30 بتوقيت السعودية، ولن يتم نقلها إلى ستاد جابر الدولي.



فيما يلاقي الكويت نظيره البحريني، على ستاد جابر الأحمد الدولي، الساعة 8:45 بتوقيت السعودية.



وكان من المقرر إقامة نهائي خليجي يوم الجمعة المقبل، لكن تم الاتفاق في نهاية الأمر على التأجيل ليوم واحد، ليقام بالتالي يوم السبت المقبل على جابر الدولي.



وقال خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي، لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، إن هناك بعض الأسباب المقنعة ساعدت اللجنة المنظمة على اتخاذ قرار التأجيل ليوم واحد بعد موافقة الاتحادات الخليجية الأربعة.