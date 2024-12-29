Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في الميركاتو الشتوي.. مصير راموس على المحك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما هي الأسباب التي تمنع الاتحاد العراقي لكرة القدم من إقالة كاساس؟

رياضة

2024-12-29 | 06:52
ما هي الأسباب التي تمنع الاتحاد العراقي لكرة القدم من إقالة كاساس؟
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

دخل مستقبل الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، في نفق مظلم بعد إخفاقه في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، بسيناريو شكل صدمة للجماهير العراقية.

وغادر منتخب أسود الرافدين البطولة من دور المجموعات، عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام البحرين 2-0 والسعودية 3-1، ليودع الفريق العراقي البطولة وفي جعبته 3 نقاط فقط بعد فوزه على اليمن 1-0.

وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم في حالة صدمة من الخروج المبكر لمنتخب أسود الرافدين من بطولة كأس الخليج، حيث أبدى الجميع عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق في البطولة، خصوصا أن الفريق الحالي حظي بدعم كبير لم يحظ به أي فريق سابق منذ تولي المدرب الإسباني خيسوس كاساس مهمة قيادة الأسود قبل عامين.

كما ان أعضاء الاتحاد العراقي كانوا في السابق يتفادون الحديث عن المدرب الإسباني وطريقة إدارته للمنتخب العراقي لأن النتائج كانت تسير على ما يرام والفريق العراقي كان بالطريق الصحيح رغم بعض الهفوات الصغيرة لكن الآن ومع انقلاب الجماهير على المدرب والمستوى المتدني الذي ظهر به الأسود في مباراتي البحرين والسعودية، دفع الجميع إلى المطالبة بإقالة المدرب خيسوس كاساس من منصبه.

كاساس يحظى بثقة عدنان درجال
وتعامل رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، بهدوء كبير مع خروج الفريق العراقي من البطولة بالنظر للظروف التي لاحقت إعدادات الفريق وعدم القدرة على استدعاء جميع اللاعبين وكذلك بسبب مرض أغلب لاعبي الفريق العراقي وإصابتهم بالزكام، بالتالي فإن درجال تحدث مع أعضاء الاتحاد العراقي وأبلغهم بأن الاتحاد لديه الوقت لمعالجة كل هذه الأمور بعد العودة إلى بغداد وعقد اجتماع بين أعضاء المكتب التنفيذي.

لكن درجال حتى اللحظة متمسك بخدمات المدرب خيسوس كاساس، ورأيه يخالف آراء أغلب أعضاء الاتحاد العراقي الآخرين، ويرى أن المدرب الإسباني لا يمكن إقالته في الوقت الحالي لسببين، الأول يتعلق بضيق الوقت لاستئناف مباريات تصفيات كأس العالم والثاني بسبب عدم وجود بديل مناسب بإمكانه قيادة الفريق العراقي إلى بر الأمان، حيث لا يريد الاتحاد العراقي الاستعانة بالمدربين المحليين في المرحلة المقبلة.

ويخشى الوسط الرياضي العراقي من أن تلقي بطولة كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت بظلالها على مستوى أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالتالي ضياع حلم التأهل إلى المونديال.
 
المصدر: winwin.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

ما هي الأسباب التي تمنع الاتحاد العراقي لكرة القدم

إقالة كاساس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
يخص لامين يامال.. خبر سار لجماهير برشلونة
07:15 | 2024-12-29
اخفاق عراقي ولعنة آسيا تتكرر.. حصاد دور المجموعات في "خليجي 26"
04:30 | 2024-12-29
هل تم تغيير مواعيد نهائي ونصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26"؟ (فيديو)
02:51 | 2024-12-29
بعد إقصاء العراق من خليجي 26.. كاساس يواجه اتهامات "خطيرة"
02:30 | 2024-12-29
في الميركاتو الشتوي.. مصير راموس على المحك
16:21 | 2024-12-28
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة أمام السعودية بخليجي 26
12:30 | 2024-12-28
سيناريو &quot;مريب&quot; يحتاج إجابات.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران؟
19.78%
04:50 | 2024-12-28
سيناريو "مريب" يحتاج إجابات.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران؟
04:50 | 2024-12-28
25 نعشا رمزيا &quot;حشديًا&quot; سيجوب بغداد لساعتين .. ما قصة &quot;مجزرة القائم&quot;؟
Play
19.35%
00:57 | 2024-12-28
25 نعشا رمزيا "حشديًا" سيجوب بغداد لساعتين .. ما قصة "مجزرة القائم"؟
00:57 | 2024-12-28
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة أمام السعودية بخليجي 26
18.9%
12:30 | 2024-12-28
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة أمام السعودية بخليجي 26
12:30 | 2024-12-28
تحذير يخص الطيران المدني فوق أجواء العراق (صورة)
16.66%
13:28 | 2024-12-27
تحذير يخص الطيران المدني فوق أجواء العراق (صورة)
13:28 | 2024-12-27
ظاهرة جديدة تتفاقم بين الشباب في العراق.. تحذيرات من استفحالها
12.91%
02:22 | 2024-12-28
ظاهرة جديدة تتفاقم بين الشباب في العراق.. تحذيرات من استفحالها
02:22 | 2024-12-28
ثلاث مجاميع تشتبك مع بعضها قرب العراق.. ماذا يحصل؟
12.41%
01:26 | 2024-12-28
ثلاث مجاميع تشتبك مع بعضها قرب العراق.. ماذا يحصل؟
01:26 | 2024-12-28
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

غياب الدعم يفاقم خسائر فلاحي صلاح الدين‎
Play
غياب الدعم يفاقم خسائر فلاحي صلاح الدين‎
04:32 | 2024-12-29
نزيف اقتصادي بسبب توقف صادرات نفط كردستان‎.. فيديو
Play
نزيف اقتصادي بسبب توقف صادرات نفط كردستان‎.. فيديو
03:48 | 2024-12-29
الحكومة تسعى لتأسيس نظام مالي جديد تواكب من خلاله تطور الاقتصاد
Play
الحكومة تسعى لتأسيس نظام مالي جديد تواكب من خلاله تطور الاقتصاد
02:11 | 2024-12-29
بالفيديو.. سائق شاحنة يدهس ضابطا ويلوذ بالفرار بعد انهاء حياته‎
Play
بالفيديو.. سائق شاحنة يدهس ضابطا ويلوذ بالفرار بعد انهاء حياته‎
01:38 | 2024-12-29
شمال البصرة ينتفض بسبب سوء الخدمات والبطالة‎.. فيديو
Play
شمال البصرة ينتفض بسبب سوء الخدمات والبطالة‎.. فيديو
00:47 | 2024-12-29
تصادم بين قطار وشاحنة في الناصرية (فيديو)
Play
تصادم بين قطار وشاحنة في الناصرية (فيديو)
15:34 | 2024-12-28
السوداني يفتتح مستشفى الشعب ويصدر توجيها للشركة المشغلة
Play
السوداني يفتتح مستشفى الشعب ويصدر توجيها للشركة المشغلة
15:24 | 2024-12-28
هل نجح عام التحولات الكبرى في تعزيز ثقة المواطن بالحكومة؟
Play
هل نجح عام التحولات الكبرى في تعزيز ثقة المواطن بالحكومة؟
04:28 | 2024-12-28
انقطاع الكهرباء في كربلاء يزيد من معاناة المواطنين ويضغط على الموارد
Play
انقطاع الكهرباء في كربلاء يزيد من معاناة المواطنين ويضغط على الموارد
02:14 | 2024-12-28
العوائل العراقية تبحث عن بدائل للكهرباء في الشتاء‎
Play
العوائل العراقية تبحث عن بدائل للكهرباء في الشتاء‎
02:14 | 2024-12-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.