ما هي الأسباب التي تمنع الاتحاد العراقي لكرة القدم من إقالة كاساس؟

وغادر منتخب أسود الرافدين البطولة من دور المجموعات، عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام البحرين 2-0 والسعودية 3-1، ليودع البطولة وفي جعبته 3 نقاط فقط بعد فوزه على اليمن 1-0.وأعضاء الاتحاد لكرة القدم في حالة صدمة من الخروج المبكر لمنتخب أسود الرافدين من كأس الخليج، حيث أبدى الجميع عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به في البطولة، خصوصا أن الحالي حظي بدعم كبير لم يحظ به أي فريق سابق منذ تولي المدرب الإسباني خيسوس كاساس مهمة قيادة الأسود قبل عامين.كما ان أعضاء الاتحاد كانوا في السابق يتفادون عن المدرب الإسباني وطريقة إدارته للمنتخب لأن النتائج كانت تسير على ما يرام والفريق كان بالطريق الصحيح رغم بعض الهفوات الصغيرة لكن الآن ومع انقلاب الجماهير على المدرب والمستوى المتدني الذي ظهر به الأسود في مباراتي البحرين والسعودية، دفع الجميع إلى المطالبة بإقالة المدرب خيسوس كاساس من منصبه.وتعامل رئيس الاتحاد عدنان درجال، بهدوء كبير مع خروج من البطولة بالنظر للظروف التي لاحقت إعدادات وعدم القدرة على استدعاء جميع اللاعبين وكذلك بسبب مرض أغلب لاعبي وإصابتهم بالزكام، بالتالي فإن درجال تحدث مع أعضاء الاتحاد وأبلغهم بأن الاتحاد لديه الوقت لمعالجة كل هذه الأمور بعد العودة إلى بغداد وعقد اجتماع بين أعضاء المكتب التنفيذي.لكن درجال حتى اللحظة متمسك بخدمات المدرب خيسوس كاساس، ورأيه يخالف آراء أغلب أعضاء الاتحاد الآخرين، ويرى أن المدرب الإسباني لا يمكن إقالته في الوقت الحالي لسببين، الأول يتعلق بضيق الوقت لاستئناف مباريات تصفيات كأس العالم والثاني بسبب عدم وجود بديل مناسب بإمكانه قيادة إلى بر الأمان، حيث لا يريد الاتحاد الاستعانة بالمدربين المحليين في المرحلة المقبلة.ويخشى الوسط الرياضي من أن تلقي كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت بظلالها على مستوى أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالتالي ضياع حلم التأهل إلى المونديال.