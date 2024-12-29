قرار جديد يخص مباراتي نصف نهائي "خليجي 26"

وقال الاتحاد الكويتي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأحد: "يود الاتحاد الكويتي أن ينوه لجماهيره الكرام عن تعذر بيع التذاكر اليوم بسبب الإقبال الكبير على شراء تذاكر مباريات نصف النهائي، حيث تجاوز عدد الطلبات عبر المنصة الإلكترونية حاجز الـ130 ألف طلب، ونظرا للتأخير في حسم تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي وتأجيل النهائي إلى يوم السبت 4 يناير".وأضاف موضحا "تقرر تأجيل موعد بيع التذاكر إلى الساعة 12 ظهرا يوم غدٍ الاثنين، مع الاكتفاء ببيع التذاكر عبر تطبيق حياكم والمواقع الرسمية للاتحاد الكويتي والاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك لضمان سهولة وسرعة عملية البيع لجمهورنا العزيز".وختم البيان: "يؤكد الاتحاد تقديره لتفهمكم، كما يشكر الجمهور على دعمه الكبير وحرصه على متابعة هذا الحدث الرياضي المميز".وكانت المسابقات بالاتحاد الخليجي قررت في وقت سابق اليوم الأحد، تثبيت موعد مباراتي الدور نصف النهائي لـ"خليجي 26"، وإقامة المباراتين بعد غد الثلاثاء بينما تقرر تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة المقبل، ليقام يوم السبت على ملعب جابر الدولي بالكويت.وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في "خليجي 26" ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.