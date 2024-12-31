برشلونة يبيع "مقاعد الملعب" لشركة قطرية لتسجيل أولمو وفيكتور

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أمام برشلونة مهلة حتى الساعة 23:59 من اليوم الثلاثاء لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور من أجل المشاركة في النصف الثاني من الموسم.وكان اللاعبان قد سُجلا الصيف الماضي حتى 31 ديسمبر/كانون فقط بسبب الإصابة الطويلة لأندرياس كريستنسن.ولتنفيذ هذه الخطوة، يعول برشلونة على إتمام صفقة بيع بقيمة 100 مليون يورو من المقاعد المميزة بملعب "سبوتيفاي كامب نو".وأفادت مصادر داخل برشلونة أن العملية تسير على الطريق الصحيح، كما أن الليجا استلمت بالفعل بعض الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة للتحقق منها.وقالت الصحيفة: "مفتاح حل الأزمة الآن يكمن في إتمام عملية البيع بمبلغ الـ 100 مليون يورو والحصول على مصادقة الليجا على شروط هذه الصفقة التي تشمل شركة قطرية ومشترٍ آخر".وتشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني قد تلقى عرضين إضافيين لشراء المقاعد المميزة، حيث عمل الرئيس خوان لابورتا على تقييمهما في الساعات الأخيرة.وطالبت الليجا، نادي برشلونة بتقديم نسخة من العقود وتأكيد استلام دفعة مقدمة لضمان تحقيق النادي لهذه الإيرادات.وتأتي هذه الإجراءات بعد فشل صفقة بيع "برشلونة فيجن" إلى صندوق الاستثمار "ليبيرو" في الموسم الماضي، ما ترك أثرا سلبيا على صورة النادي المالية في الرابطة.ويضع برشلونة الآن كل رهاناته على بيع المقاعد المميزة لتأمين المبلغ المطلوب لتسجيل أولمو وباو فيكتور، مع التأكد من أن الصفقة ستلبي شروط الليجا، ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى البارسا متفائلاً بحذر لكنه يأمل في إنهاء الصفقة في وقت مناسب.