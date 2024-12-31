بطلها صلاح وإيمان.. سبع لقطات "هزت" الرياضة في 2024

شهد العام 2024 أحداثا رياضية مثيرة، ما بين إنجازات وأحداث، أبرزها كأس أوروبا وأولمبياد باريس وقصص هزت عالم كرة القدم.





هنا أبرز لقطات رياضية في عام 2024 الحافل: ولا تخفى الإنجازات عن أبرز الأحداث الرياضية للعام المنتهي، والتي نشرت نشوة رياضية، وزاحمت كبرى اللقطات الرياضية.هنا أبرز لقطات رياضية في عام 2024 الحافل:

خليف ترد بالذهب

أثارت الملاكمة الجزائرية خليف الشارع الرياضي، والعالمي، بسبب الاتهامات التي وجهت لها بأنها بالحقيقة "رجل"، ومنافساتها في مسابقة للنساء في الأولمبياد، هو أمر ظالم.



ولكن الرد جاء في الحلبة، وبرغم موجة التنمر والهجوم، أحرزت الجزائرية خليف، في أولمبياد باريس، ذهبية وزن 66 كليوغراما في الملاكمة للسيدات.



وداعا مبابي

بعد أعوام من الخلاف، رحل النجم الفرنسي كيليان مبابي، أخيرا، عن صفوف فريق باريس سان جرمان، وحقق "حلمه" باللعب لريال مدريد الإسباني.



الانتقال المجاني لم يكن سلسا، فالنجم الفرنسي لا زال يهاجم فريقه الفرنسي، ويتهمه بعدم تسديد مستقاته الضخمة كاملة.



دموع كلوب

صدمة حلت على عالم كرة القدم، بإعلان المدرب الألماني يورغن كلوب، رحيله عن ليفربول، بعد 7 أعوام. فيديو مؤثر انتشر لكلوب وهو يقول "لم يعد لدي طاقة"، لتنتهي رحلته بوداع مؤثر مع نهاية الموسم الماضي في مايو.



تألق محمد

بأداء مذهل، وهتافات "الملك المصري"، أنهى النجم محمد عام 2024 بأفضل طريقة، قائدا لفريقه ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال.



أنهى العام متصدرا لهدافي الدوري، ومحطما لخمسة أرقام قياسية، وبذلك أصبح المرشح لتحقيق الكرة الذهبية لعام 2025، في حال استمر في تألقه مع فريقه ليفربول.



ظاهرة لامين يامال وإسبانيا

جيل جديد مثير برز للمنتخب الإسباني، بقيادة النجم لامين يامال، ذو الأصول المغربية.

يامال كان أحد أبرز النجوم في "يورو 2024" في ألمانيا، وقاد منتخب بلاده للقب، بالفوز على إنجلترا بالنهائي، في مباراة ستحفر في ذاكرة عشاق الكرة.



غضب الكرة الذهبية

أثارت جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، لأفضل لاعب في العالم، جدلا ضخما، بعد اختيار نجم مانشستر سيتي رودري، وتجاهل نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس.



وقرر فينيسيوس جونيور عدم السفر إلى باريس للتكريم، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم السفر أيضا، بالرغم من الدعوة الموجهة له.



غضب كبير اعترى إدارة ريال مدريد، وانتشرت التصريحات الغاضبة التي اتهمت الجائزة "بالظلم"، بعد أداء فينيسويس الاستثنائي طوال العام.



افتتاح الأولمبياد

على نهر السين بعاصمة النور، وفي حفل تاريخي تابعه قرابة المليار شخص، في افتتاح أولمبياد 2024، ألقت فرنسا بما يشبه "القنبلة" في مياه النهر لتُحدث دويا طال العالم أجمع، على وقع الانتقادات الواسعة التي أثارتها فقرة استخدمت فيها لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، ما اعتبره البعض "أمرا مسيئا" من وجهة نظر دينية.



العرض كما فتح بابا للانتقادات، أحدث جدلا بشأن حرية الرأي والتعبير في فرنسا التي رآها البعض "متناقضة إزاء مناقشة قضايا متشابهة"، خاصة مع دفاع كثير من مسؤوليها عن حفل الافتتاح الذي تضمن إشارات إلى مجتمع الميم، مما أثار حفيظة جزء من اليمين الفرنسي، فضلا عن أصداء عالمية.