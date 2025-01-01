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"أبو طبر" المتصدر.. الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة أفضل 5 هدافين في 2024

رياضة

2025-01-01 | 04:35
&quot;أبو طبر&quot; المتصدر.. الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة أفضل 5 هدافين في 2024
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة أفضل هدافي القارة الصفراء لعام 2024، حيث ضمت أسماء 5 نجوم نجحوا في وضع بصمتهم على نتائج منتخباتهم هذا العام.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، صورة للاعبين الخمسة وعدد الأهداف التي أحرزها كل منهم خلال مشاركته مع منتخب بلاده في هذا العام، سواء في بطولة كأس آسيا التي أقيمت بداية العام في قطر، أو في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الاتحاد الآسيوي يرفع الستار عن الهدافين الخمسة لعام 2024
نشر موقع الاتحاد الرسمي صور اللاعبين الخمسة، بعد أن اعتمدهم كأفضل الهدافين على مستوى القارة، وهم العراقي أيمن حسين برصيد 12 هدفًا، والقطري أكرم عفيف والأردني يزن النعيمات ولكل منهما 11 هدفًا، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين 10 أهداف، والقطري المعز علي 9 أهداف.

وكان القطري أكرم عفيف قد ظفر قبل شهرين من الآن بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وذلك للمرة الثانية بعد عام 2019، متفوقًا على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والأردني يزن النعيمات.

ويعد عفيف أول قطري يفوز بهذه الجائزة مرتين، وهو أول لاعب يحرز ثلاثة أهداف في نهائي كأس آسيا، عبر النسخة الأخيرة في بلاده.

ويشكل وجود يزن النعيمات ضمن المنافسين على جوائز الاتحاد -رفقة مواطنه موسى التعمري الذي كان مرشحًا لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة- إنجازًا تاريخيًّا في مسيرة لاعبي كرة القدم الأردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن يزن النعيمات لم يخض أي تجربة احترافية خارجية سوى في قطر، حيث انتقل من نادي سحاب الأردني إلى الأهلي القطري، قبل أن يستقر بداية الموسم مع فريق العربي.

ويبتعد النعيمات حاليًّا عن المشاركة في تدريبات فريقه العربي القطري إثر تعرضه للإصابة في الكتف، حيث اضطرته لإجراء عملية جراحية وما يزال يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، أملًا بالعودة السريعة إلى الملاعب.
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الاتحاد الآسيوي

قائمة أفضل 5 هدافين في 2024

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