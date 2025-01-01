"أبو طبر" المتصدر.. الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة أفضل 5 هدافين في 2024

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في فيسبوك، صورة للاعبين الخمسة وعدد الأهداف التي أحرزها كل منهم خلال مشاركته مع منتخب بلاده في هذا العام، سواء في كأس آسيا التي أقيمت بداية العام في قطر، أو في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.نشر موقع الاتحاد صور اللاعبين الخمسة، بعد أن اعتمدهم كأفضل الهدافين على مستوى القارة، وهم أيمن حسين برصيد 12 هدفًا، والقطري أكرم عفيف والأردني يزن النعيمات ولكل منهما 11 هدفًا، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين 10 أهداف، والقطري المعز علي 9 أهداف.وكان القطري أكرم عفيف قد ظفر قبل شهرين من الآن بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، وذلك للمرة الثانية بعد عام 2019، متفوقًا على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والأردني يزن النعيمات.ويعد عفيف أول قطري يفوز بهذه الجائزة مرتين، وهو أول لاعب يحرز ثلاثة أهداف في نهائي كأس آسيا، عبر النسخة الأخيرة في بلاده.ويشكل وجود يزن النعيمات ضمن المنافسين على جوائز الاتحاد -رفقة مواطنه موسى التعمري الذي كان مرشحًا لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة- إنجازًا تاريخيًّا في مسيرة لاعبي كرة القدم الأردنية.وتجدر الإشارة إلى أن يزن النعيمات لم يخض أي تجربة احترافية خارجية سوى في قطر، حيث انتقل من نادي سحاب الأردني إلى الأهلي القطري، قبل أن يستقر بداية الموسم مع فريق العربي.ويبتعد النعيمات حاليًّا عن المشاركة في تدريبات فريقه العربي القطري إثر تعرضه للإصابة في الكتف، حيث اضطرته لإجراء عملية جراحية وما يزال يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، أملًا بالعودة السريعة إلى الملاعب.