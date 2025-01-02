ما هي خطط الاتحاد العراقي لتخطي انتكاسة "خليجي 26"؟

وودّع المنتخب البطولة من دور المجموعات، بعدما حصد فقط 3 نقاط بفوزه على اليمن 1-0 وتلقيه خسارتين متتاليتين أمام البحرين 2-0 وأمام السعودية 3-1.ومن أجل تخطي هذه الانتكاسة والاستعداد لما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، المقررة باستضافة ثلاثية من الولايات كندا والمكسيك، وضع الاتحاد 4 أهداف، لإعادة ترتيب الأوراق وإعادة الثقة للمنتخب، نستعرضها لكم في التالي.الإبقاء على كاساسيعلم الاتحاد لكرة القدم أنه لا خيار أمامه سوى تجديد الثقة بمدرب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس، ليواصل مشواره الجيد حتى الآن في تصفيات كأس العالم 2026.المسؤولون عن منتخب لا يريدون تكرار الخطأ الذين قاموا به عندما أقالوا السلوفيني سريتشكو كاتانيتش من منصبه، قبل أقل من شهرين على انطلاق تصفيات مونديال 2022، لذلك فإن أي مدرب جديد لن يتمكن من إكمال ما قدّمه كاساس للفريق في قادم المباريات، خصوصًا وأنّ سيضمن بشكل كبير التأهل للمونديال، في حال حقق انتصارين في مباراتيه المقبلتين أمام الكويت وفلسطين.معالجة الأخطاءما حدث للمنتخب في خليجي 26 يجب ألا يمر مرور الكرام، الاتحاد المحلي للعبة حدّد أولوياته، وسيعقد اجتماعًا لمناقشة الأمور الإدارية والفنية التي رافقت الفريق في البطولة.ولن يكون الاجتماع فقط بين أعضاء الاتحاد العراقي، وإنما سيكون بين الاتحاد والجهاز الفني بقيادة المدرب خيسوس كاساس، إذ يرغب الاتحاد بالاستماع لبعض التفسيرات الفنية من المدرب لمعرفة أسباب الأداء المتراجع للمنتخب الوطني في البطولة.مصالحة جماهير منتخبالجماهير والإعلام حاليًّا في حالة غضب شديدة، بسبب الأداء غير المقنع للفريق في خليجي 26، والنتائج التي يراها الشارع الرياضي بأنها كارثية.الجمهور لا يريد أن يسمع شيئًا الآن عن كاساس ومنتخب العراق، بالتالي سيحاول الاتحاد إعادة المياه إلى مجاريها وكسب ود الجماهير الرياضية والإعلام من جديد، كي يقف الجميع خلف المنتخب في تصفيات كأس العالم، والتي تعد الهدف الأول لأسود الرافدين.إعادة الثقةحالة نفسية غير جيدة يمر بها لاعبو منتخب العراق، عقب الخروج من كأس الخليج وهم حاليًّا يخشون من مواصلة الهبوط في المستوى، وبالتالي مواجهة إخفاق جديد من خلال عدم التأهل للمونديال.الاتحاد سيحاول إعادة الثقة للاعبين نفسيًّا، من خلال عدة توصيات للمدرب الإسباني خيسوس كاساس وأيضًا من خلال الاستعانة بنجوم السابقين، من أجل تحفيز اللاعبين وإظهار أفضل ما لديهم في ما تبقى من مباريات في التصفيات، ولعل هذا الهدف هو الأكثر تعقيدًا بالنسبة للاتحاد .ويحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات المونديال برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن المتصدر كوريا الجنوبية بفارق 3 نقاط، فيما يتفوق على أقرب منافسيه المنتخب الأردني بنقطتين.