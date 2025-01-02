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ما هي خطط الاتحاد العراقي لتخطي انتكاسة "خليجي 26"؟

رياضة

2025-01-02 | 04:42
ما هي خطط الاتحاد العراقي لتخطي انتكاسة &quot;خليجي 26&quot;؟
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى إعادة ترتيب أوراق منتخب العراق بعد انتكاسة الخروج المبكر من بطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقامة حاليًّا في ضيافة الكويت.

وودّع المنتخب العراقي البطولة من دور المجموعات، بعدما حصد فقط 3 نقاط بفوزه على اليمن 1-0 وتلقيه خسارتين متتاليتين أمام البحرين 2-0 وأمام السعودية 3-1.

ومن أجل تخطي هذه الانتكاسة والاستعداد لما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، المقررة باستضافة ثلاثية من الولايات المتحدة كندا والمكسيك، وضع الاتحاد العراقي 4 أهداف، لإعادة ترتيب الأوراق وإعادة الثقة للمنتخب، نستعرضها لكم في التالي.

الإبقاء على كاساس
يعلم الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه لا خيار أمامه سوى تجديد الثقة بمدرب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس، ليواصل مشواره الجيد حتى الآن في تصفيات كأس العالم 2026.

المسؤولون عن منتخب العراق لا يريدون تكرار الخطأ الذين قاموا به عندما أقالوا السلوفيني سريتشكو كاتانيتش من منصبه، قبل أقل من شهرين على انطلاق تصفيات مونديال 2022، لذلك فإن أي مدرب جديد لن يتمكن من إكمال ما قدّمه كاساس للفريق العراقي في قادم المباريات، خصوصًا وأنّ العراق سيضمن بشكل كبير التأهل للمونديال، في حال حقق انتصارين في مباراتيه المقبلتين أمام الكويت وفلسطين.

معالجة الأخطاء
ما حدث للمنتخب العراقي في خليجي 26 يجب ألا يمر مرور الكرام، الاتحاد المحلي للعبة حدّد أولوياته، وسيعقد اجتماعًا لمناقشة الأمور الإدارية والفنية التي رافقت الفريق في البطولة.

ولن يكون الاجتماع فقط بين أعضاء الاتحاد العراقي، وإنما سيكون بين الاتحاد والجهاز الفني بقيادة المدرب خيسوس كاساس، إذ يرغب الاتحاد بالاستماع لبعض التفسيرات الفنية من المدرب لمعرفة أسباب الأداء المتراجع للمنتخب الوطني في البطولة.

مصالحة جماهير منتخب العراق
الجماهير والإعلام حاليًّا في حالة غضب شديدة، بسبب الأداء غير المقنع للفريق العراقي في خليجي 26، والنتائج التي يراها الشارع الرياضي العراقي بأنها كارثية.

الجمهور العراقي لا يريد أن يسمع شيئًا الآن عن كاساس ومنتخب العراق، بالتالي سيحاول الاتحاد العراقي إعادة المياه إلى مجاريها وكسب ود الجماهير الرياضية والإعلام من جديد، كي يقف الجميع خلف المنتخب في تصفيات كأس العالم، والتي تعد الهدف الأول لأسود الرافدين.

إعادة الثقة
حالة نفسية غير جيدة يمر بها لاعبو منتخب العراق، عقب الخروج من كأس الخليج وهم حاليًّا يخشون من مواصلة الهبوط في المستوى، وبالتالي مواجهة إخفاق جديد من خلال عدم التأهل للمونديال.

الاتحاد العراقي سيحاول إعادة الثقة للاعبين نفسيًّا، من خلال عدة توصيات للمدرب الإسباني خيسوس كاساس وأيضًا من خلال الاستعانة بنجوم العراق السابقين، من أجل تحفيز اللاعبين وإظهار أفضل ما لديهم في ما تبقى من مباريات في التصفيات، ولعل هذا الهدف هو الأكثر تعقيدًا بالنسبة للاتحاد العراقي.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات المونديال برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن المتصدر كوريا الجنوبية بفارق 3 نقاط، فيما يتفوق على أقرب منافسيه المنتخب الأردني بنقطتين.
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خطط الاتحاد العراقي

تخطي انتكاسة "خليجي 26"؟

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