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ماذا يعني عودة نادي برشلونة لقاعدة 1/1؟

رياضة

2025-01-04 | 04:29
ماذا يعني عودة نادي برشلونة لقاعدة 1/1؟
404 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تلقى نادي برشلونة أخبارًا سعيدة بشأن عودته إلى قاعدة 1/1 للعب المالي النظيف، المحددة من طرف رابطة الدوري الإسباني، والتي تسمح له بالتحرك لاستقدام لاعبين جدد في سوق الانتقالات، وتسجيل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور.

وعاش "البارسا" أيامًا صعبة بسبب فشل إدارته في تسجيل الثنائي أولمو وباو فيكتور في الموعد المحدد لذلك، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أدخل الفريق في حالة من الارتباك، ودفع مسؤوليه للتحرك في جميع الاتجاهات لحل هذه الأزمة.

برشلونة يعود لقاعدة 1/1 وينتظر تسجيل أولمو وباو فيكتور
وأفادت صحيفة "Sport" الكتالونية أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت نادي برشلونة أنه عاد رسميًّا إلى قاعدة 1/1 للحد الأقصى من الرواتب، واحترام قواعد اللعب المالي النظيف (تحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات)، والتي تسمح له بالتعاقد مع لاعبين جدد، وتسجيل الثنائي أولمو وباو فيكتور، وذلك بعد تقديمه جميع المستندات الخاصة ببيع مقاعد كبار الشخصيات "VIP" في ملعب كامب نو.

وأوضح المصدر ذاته أن رابطة الدوري الإسباني ستستشير لجنة الخدمات القانونية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة كأقصى تقدير.

ويوجد تفاؤل داخل "البارسا" بشأن العمل المنجر من طرف الإدارة، وتعلم رابطة الدوري الإسباني أن الفريق الكتالوني استوفى المعايير الاقتصادية للتحرك في الميركاتو، وتسجيل أولمو وباو فيكتور رسميًّا، ولكن سيبقى أمامه عائق قانوني لتسجيل اللاعبين، وفي هذه الحالة ستنتقل القضية -حسب ذات المصدر- إلى الاتحاد الإسباني.

ويتمثل العائق القانوني في تأخر "البلوغرانا" عن استكمال الوثائق المطلوبة، ودفع المبلغ المحدد لتسجيل اللاعبين لأكثر من 3 أيام، ولكن الفريق القانوني لبرشلونة قدم حججه للاتحاد الإسباني لتسجيل اللاعبين، اليوم السبت أو يوم الثلاثاء القادم كأقصى حد.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أنه يوجد سيناريوهان في قضية أولمو وباو فيكتور، إما أن يقبل الاتحاد الإسباني تسجيلهما رسميًّا، أو يتوجه برشلونة إلى المجلس الأعلى للرياضة أو القضاء العادي في إسبانيا لتسجيلهما.

وبعيدًا عن هذه الأزمة، يحل "البارسا"، اليوم السبت 4 يناير/ كانون الثاني، ضيفًا ثقيلًا على ملعب مضيفه بارباسترو في الدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.
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نادي برشلونة

قاعدة 1/1

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