ما سبب غياب ميسي عن حفل تكريم الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

قام جو بايدن في البيت الأبيض بتقليد 18 شخصًا بوسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى مقدم في الولايات الأمريكية للشخصيات المدنية، وسط غياب ميسي الذي صدم الجميع باعتباره الشخصية رقم 19 في حفل التكريم.لم يتحصل الأسطورة ميسي الفائز بلقب مونديال 2022 مع المنتخب الأرجنتيني، على الحرية الرئاسي، ما وضع البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج، باعتبار أن النجم الأرجنتيني هو الشخصية الأكثر شهرة من بين المكرمين.قالت صحيفة "US Today" عن هذا الغياب، إن ممثلي ليونيل ميسي أرسلوا خطابًا إلى البيض الأبيض، لإبلاغهم بعدم تمكن الأسطورة الأرجنتينية من حضور حفل التكريم.وتابعت الصحيفة: "ميسي قدم اعتذاره عن عدم الحضور منذ أن علم بأمر تكريمه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقد بعث فريق أعماله خطابًا للبيت الأبيض، اعتذر فيه عن عدم الحضور في حفل تقليد الحرية الرئاسي".قال ليونيل ميسي في خطاب الاعتذار الموجه إلى البيت الأبيض، إنه يشعر بشرف عميق، وأنه من دواعي سروره تلقي تقدير الحصول على الحرية الرئاسي، لكنه يعتذر عن الحضور بسبب تضارب المواعيد.ولم يُعرف بعد تفاصيل "الموعد الخاص"، الذي أجبر ميسي على عدم حضور تكريم كبير بحجم الحصول على الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن.وتمنى الأسطورة الأرجنتينية في خطابه أن يتحصل على فرصة لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال وقت قريب، وهو ما قد يتحقق من أجل تسليمه الحرية الرئاسي كغيره من الشخصيات الـ18 الأخرى.ومن أبرز الشخصيات التي تحصلت على الحرية الرئاسي، السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون، والممثل الأسطوري دينزل واشنطن، إلى جانب لاعب كرة السلة السابق ماجيك جونسون المتوج بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 5 مرات بصحبة لوس أنجلوس ليكرز، وديفيد روبنشتاين المالك الجديد لنادي بالتيمور أوريولز أحد أشهر فرق البيسبول.جدير بالذكر أن ميسي أحدث ثورة في نشاط كرة القدم بالولايات الأمريكية منذ انضمامه عام 2023 إلى إنتر ميامي، يضاف إلى ذلك نشاطه الخيري الكبير، وعمله المستمر في برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال من مختلف أنحاء العالم.