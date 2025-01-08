Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يتضامن مع الصين بعد زلزال التبت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نهاية وشيكة لعهد المدرب ديدييه ديشامب مع فرنسا.. من هو المرشح الأقرب؟

رياضة

2025-01-08 | 05:39
نهاية وشيكة لعهد المدرب ديدييه ديشامب مع فرنسا.. من هو المرشح الأقرب؟
303 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فجرت تقارير إعلامية فرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت عن نهاية وشيكة لعهد المدرب ديدييه ديشامب مع منتخب فرنسا، بعد خوض نهائيات كأس العالم 2026.

هذه الأخبار التي نقلتها صحيفتا "ليكيب" وأيضًا "لوفيغارو" الفرنسيتان، تشير إلى أن بطل العالم مع المنتخب الفرنسي كلاعب عام 1998 ومدرب في 2018، سيعلن قراره في مقابلة تلفزيونية خاصة يوم الأربعاء المقبل.

منذ أن تولى تدريب المنتخب الفرنسي في عام 2012، أصبح ديشامب أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة الفرنسية، حيث قاد "الديوك" لتحقيق كأس العالم 2018 في روسيا، وحقق لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، إلى جانب وصوله لنهائيات كبرى مثل يورو 2016 ومونديال 2022 في قطر.

ولكن مع انتهاء عقده الحالي بعد كأس العالم 2026، قرر المدرب الفرنسي طي صفحة استمرت 12 عامًا من العمل على رأس الجهاز الفني، وفي حال استمراره حتى نهاية عقده فستصل المدة إلى 14 عامًا.

الإعلان الرسمي والوداع المنتظر
بحسب ما نقلته الصحف الفرنسية، سيعلن ديدييه ديشامب عن قراره خلال مقابلة تلفزيونية تُبث عبر قناة TF1، حيث سيتحدث عن رحيله المرتقب في إطار شفاف يحترم استحقاقات المنتخب القادمة.

وقد علم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بالقرار مسبقًا قبل عطلة نهاية العام، ما سمح بالتحضير للمرحلة المقبلة من دون ضغوط مفاجئة.

ديشامب.. أرقام قياسية ومسيرة استثنائية مع منتخب فرنسا
ديشامب، الذي يبلغ من العمر 56 عامًا، يعد المدرب الأكثر تحقيقًا للإنجازات في تاريخ المنتخب الفرنسي، حيث خاض مع منتخب "الديكة" 165 مباراة حقق خلالها 106 انتصارات.

بالإضافة إلى ذلك، يُذكر له كونه أول قائد فرنسي يرفع كأس العالم في عام 1998، ما يجعله شخصية لا تُنسى في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

زين الدين زيدان.. هل هو المرشح الأقرب؟
بعد إعلان ديشامب، يبدو أن الأنظار تتجه نحو زين الدين زيدان كخليفة محتمل. "زيزو"، الذي قاد ريال مدريد الإسباني لتحقيق ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، لم يخف يومًا رغبته في تولي تدريب منتخب فرنسا.

منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، التزم الدولي الفرنسي السابق بالابتعاد عن الساحة التدريبية، ما يجعله الخيار الأقرب لخلافة زميله السابق في الفترة المقبلة.

ماذا بعد؟
رغم أن مدرب "الزرق" ما يزال يركز على تحقيق النجاح في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لمونديال 2026، فإن رحيله يمثل نهاية فصل تاريخي للكرة الفرنسية. وإذا ما تحقق الحلم في مونديال أمريكا الشمالية، فإن الوداع سيكون على أعلى مستوى.

يبقى السؤال: هل سنرى زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي؟ يبدو أن الإجابة قد تصبح أكثر وضوحًا بعد انتهاء حقبة ديشامب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

نهاية وشيكة

عهد المدرب ديدييه ديشامب مع فرنسا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
قضية الاعتداء على الحكم حسين فلاح تتفاعل.. درجال يجتمع بحكام "دوري النجوم"
06:18 | 2025-01-08
أغلى 10 لاعبين بالمنتخب العراقي في عام 2025
04:40 | 2025-01-08
تحديد عقوبة "فينيسيوس" وإمكانية مشاركته بالسوبر الأسباني
04:15 | 2025-01-08
11 شرطًا لتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم 2026
04:01 | 2025-01-08
4 مواجهات لحساب الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق اليوم
03:40 | 2025-01-08
علي جاسم يقترب من الانتقال الى الدوري الهولندي
02:00 | 2025-01-08
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

سامراء تسعى وراء السياحة الدينية لتعزيز الاقتصاد المحلي‎.. فيديو
Play
سامراء تسعى وراء السياحة الدينية لتعزيز الاقتصاد المحلي‎.. فيديو
02:41 | 2025-01-08
مشاجرة في النجف تبدأ في الشارع وتشتعل مرة أخرى بطوارئ إحدى المستشفيات (فيديو)
Play
مشاجرة في النجف تبدأ في الشارع وتشتعل مرة أخرى بطوارئ إحدى المستشفيات (فيديو)
02:27 | 2025-01-08
فوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد‎.. فيديو
Play
فوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد‎.. فيديو
01:19 | 2025-01-08
المتقاعدون يشكون من استقطاعات الرواتب ويطالبون بالانصاف‎
Play
المتقاعدون يشكون من استقطاعات الرواتب ويطالبون بالانصاف‎
00:18 | 2025-01-08
الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين في نينوى‎.. فيديو
Play
الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين في نينوى‎.. فيديو
13:52 | 2025-01-07
بالفيديو: أمانة بغداد تواجه تحديات الأمطار‎
Play
بالفيديو: أمانة بغداد تواجه تحديات الأمطار‎
13:19 | 2025-01-07
لجنة النزاهة تستعد لعرض تقرير "الفساد بمؤسسات الدولة"‎
Play
لجنة النزاهة تستعد لعرض تقرير "الفساد بمؤسسات الدولة"‎
12:08 | 2025-01-07
بعد خمسة أيام من البحث.. العثور على جثة "ملاك"
Play
بعد خمسة أيام من البحث.. العثور على جثة "ملاك"
08:42 | 2025-01-07
بالفيديو: اصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن‎
Play
بالفيديو: اصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن‎
02:41 | 2025-01-07
بالفيديو: منطقة العامرية تعاني بسبب تهالك البنى التحتية‎
Play
بالفيديو: منطقة العامرية تعاني بسبب تهالك البنى التحتية‎
01:49 | 2025-01-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.