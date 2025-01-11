عدنان حمد مدربًا جديدًا لنادي العروبة السعودي.. ماذا حقق في مسيرته؟

#العروبة |

الـجـنـرال عـدنـان مـدربـاً لـفـخـرنـا

مـرحـبـاً بـالـمـدرسـة الـعـراقـيـة 🇮🇶💛💚 pic.twitter.com/szXtnJURLC — نادي العروبة السعودي (@ALOROBAH_FC) January 10, 2025

ورحب نادي العروبة بمدربه الجديد عبر منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، جاء فيه: "الجنرال مدربًا لفخرنا.. مرحبًا بالمدرسة العراقية"، كما تم نشر صور للمدرب من مراسم توقيع العقود بحضور رئيس النادي.وأصبح حمد صاحب الـ63 عامًا أول مدرب يقود فريقًا في الدوري السعودي للمحترفين، منذ بدايته في سنة 2008، ليكون أمام تحدٍ تدريبي جديد في مشواره الحافل بالتجارب الخارجية والمحلية.سيبدأ المدرب تجربته الجديدة وعينه على إخراج العروبة من دوامة النتائج السلبية، حيث خسر الفريق 5 مباريات في آخر 6 جولات من الدوري المحلي، مقابل تحقيق فوز واحد، ما جعله يقبع بالمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.وصل المدرب لفريقه الجديد قبل ساعات قليلة من مباراته أمام الهلال لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن، والمقررة اليوم السبت، على ملعب الجوف، وهذا ما سيجعله يغيب عن دكة البدلاء خلال المباراة.وفق وسائل إعلام سعودية، فإن حمد تابع تدريب فريقه الأخير، مساء أمس، الذي قاده المدرب المؤقت محمد باني، والذي سيقود الفريق من خط التماس ضد الهلال، بينما سيبدأ المدرب الجديد مهامه بشكل رسمي عقب المباراة.ويمتلك حمد تجربة تدريبية طويلة على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث بدأ مشواره في 1996 مع فريق الزوراء العراقي، كما درب منتخب الأول في 5 مرات مختلفة، وقاد منتخب الأردن في مناسبتين، وقاد منتخبي لبنان والبحرين لفترتين قصيرتين.وحصد حمد 13 لقبًا خلال مسيرته التدريبية الطويلة، أبرزها لقب الدوري مع الزوراء في مناسبتين (1996 و2000)، ولقب كأس الاتحاد الآسيوي برفقة الفيصلي الأردني في 2006، كما حقق جائزة أفضل مدرب آسيوي في عام 2004.