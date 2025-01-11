Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حرائق لوس أنجلوس.. حديث عن الكوارث الأكثر تكلفة بتاريخ البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ليفاندوفسكي يحذر برشلونة من "لكمة" الريال غداً

رياضة

2025-01-11 | 14:37
ليفاندوفسكي يحذر برشلونة من &quot;لكمة&quot; الريال غداً
المصدر:
وكالات
707 مشاهدة

علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على أسباب تراجع نتائج فريقه في الليجا مؤخرا، وكذلك مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد، غدًا الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي بحسب شبكة "ESPN": "سيكون مبكرًا للغاية أن نقول ما إذا كنا قادرين على الفوز بكل شيء".

وأضاف: "بالطبع، يمكننا الفوز على أي فريق، ولكن للفوز بكل شيء، تحتاج إلى الحظ، ولدينا إمكانات مذهلة".

وتابع: "لكن، إذا كنت تريد الفوز بالدوري، فعليك الفوز بالمباريات الصغيرة"، وأكمل: "لقد خسرنا بعض النقاط في بعض المباريات التي يمكن ألا تكون مهمة بالنسبة للناس، ولكن بالنسبة لنا يجب أن تكون مهمة".

وواصل: "آمل أن نتمكن هذا العام من الفوز بالمباريات التي يتعين علينا الفوز بها وكذلك المباريات الكبرى".

وأردف: "كنا جيدين للغاية في بداية الموسم، بعد العديد من المباريات التي فزنا فيها وسجلنا الكثير من الأهداف، جاءت فترة لم نلعب فيها بالطريقة التي كنا نرغب بها".

وعن مواجهة ريال مدريد، قال: "متحمس جدًا، أعتقد أن هذه المباراة النهائية ستكون جيدة حقًا، وسنقدم أفضل ما لدينا، لأن هذه مباريات خاصة، إنها الفرصة الأولى للفوز بلقب، وأريد الفوز بهذا اللقب".

وتابع: "ريال مدريد يضم العديد من اللاعبين الرائعين، فهم أقوياء للغاية على المستوى الفردي".

وزاد: "في بعض الأحيان تعتقد أنهم يلعبون ببطء، وأنهم لا يسيطرون على المباراة، لكنهم ينتظرون ليوجهوا لكمة إليك، وعلينا أن نكون مستعدين".

وأردف: "لكن إذا لعبنا كرة القدم بطريقتنا، وإذا حاولنا عدم منحهم العديد من الفرص، فإننا يمكننا الفوز وأن نكون الفريق الأفضل"، وأتم: "لدينا إمكانات لا تصدق، لكن العقلية هي المفتاح للفوز في كل مباراة، نحتاج أيضًا إلى الحظ".
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

برشلونة

ريال مدريد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
حسم موقف ثلاثي ريال مدريد من كلاسيكو الغد
12:42 | 2025-01-11
تحت أنظار عدنان حمد.. الهلال يكتسح العروبة بالكلاسيكو
11:21 | 2025-01-11
حقيقة اعتزال بنزيما وموقفه من العودة للريال
06:04 | 2025-01-11
عدنان حمد مدربًا جديدًا لنادي العروبة السعودي.. ماذا حقق في مسيرته؟
02:50 | 2025-01-11
السيتي يحسم أولى صفقاته الدفاعية لهذا الموسم
02:46 | 2025-01-11
التعادل الايجابي يحسم لقاء القوة الجوية والطلبة بدوري النجوم
13:49 | 2025-01-10
توضيح حول استيراد العراق لحم خنزير بمليار دينار
21.38%
14:30 | 2025-01-10
توضيح حول استيراد العراق لحم خنزير بمليار دينار
14:30 | 2025-01-10
التأهل الى كأس العالم 2026.. مصير المنتخب العراقي مرهون بخمسة أيام!
20.24%
04:27 | 2025-01-10
التأهل الى كأس العالم 2026.. مصير المنتخب العراقي مرهون بخمسة أيام!
04:27 | 2025-01-10
العراق يتأثر بـ&quot;حالة جوية&quot;.. غزارة مطرية في هذه المناطق
16.21%
09:16 | 2025-01-10
العراق يتأثر بـ"حالة جوية".. غزارة مطرية في هذه المناطق
09:16 | 2025-01-10
&quot;فاجعة&quot; في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
15.93%
06:51 | 2025-01-10
"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
06:51 | 2025-01-10
فوضى وانفلات امني.. اقتحام مركز للشرطة بسيارات حكومية وإخراج المحتجزين بالعراق
13.2%
04:34 | 2025-01-11
فوضى وانفلات امني.. اقتحام مركز للشرطة بسيارات حكومية وإخراج المحتجزين بالعراق
04:34 | 2025-01-11
الانواء الجوية: استعدوا للأمطار
13.03%
00:46 | 2025-01-10
الانواء الجوية: استعدوا للأمطار
00:46 | 2025-01-10
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

شكل المفوضية وعدد الدوائر.. الانتخابات "مجهولة المصير"
Play
شكل المفوضية وعدد الدوائر.. الانتخابات "مجهولة المصير"
12:20 | 2025-01-11
افتتاح البناية الجديدة لدائرة البطاقة الموحدة في سامراء بعد سنوات من المعاناة
Play
افتتاح البناية الجديدة لدائرة البطاقة الموحدة في سامراء بعد سنوات من المعاناة
04:39 | 2025-01-11
البطالة تتربص بالشباب العراقي... واستياء من الشركات الخاصة!
Play
البطالة تتربص بالشباب العراقي... واستياء من الشركات الخاصة!
03:55 | 2025-01-11
300 مليون دولار تُحوَّل يوميًا للاستيراد... تساؤلات حول مصير الضرائب والعوائد
Play
300 مليون دولار تُحوَّل يوميًا للاستيراد... تساؤلات حول مصير الضرائب والعوائد
03:49 | 2025-01-11
جلسات برلمانية خالية من القوانين الخلافية... وتحذيرات من "السلة الواحدة"!
Play
جلسات برلمانية خالية من القوانين الخلافية... وتحذيرات من "السلة الواحدة"!
03:44 | 2025-01-11
وسام عسكري لكلب ساهم في الإطاحة بقيادي في "داعش" (فيديو)
Play
وسام عسكري لكلب ساهم في الإطاحة بقيادي في "داعش" (فيديو)
13:00 | 2025-01-10
شاب يرمي نفسه من جسر بالبصرة وعائلته تفترش الارض لايجاد جثته (فيديو)
Play
شاب يرمي نفسه من جسر بالبصرة وعائلته تفترش الارض لايجاد جثته (فيديو)
09:59 | 2025-01-10
"حدباء الموصل" تنفض غبار الدمار وتعانق السماء من جديد‎
Play
"حدباء الموصل" تنفض غبار الدمار وتعانق السماء من جديد‎
07:07 | 2025-01-10
رغم الحرائق والمصائب.. عمليات نهب منازل المواطنين في لوس انجلوس (فيديو)
Play
رغم الحرائق والمصائب.. عمليات نهب منازل المواطنين في لوس انجلوس (فيديو)
05:22 | 2025-01-10
سيارة صالون على ظهر تكتك.. ماذا حصل في الشارع العسكري بالبصرة؟
Play
سيارة صالون على ظهر تكتك.. ماذا حصل في الشارع العسكري بالبصرة؟
02:51 | 2025-01-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.