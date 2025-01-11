ليفاندوفسكي يحذر برشلونة من "لكمة" الريال غداً

ويستعد برشلونة لمواجهة مدريد، غدًا الأحد، على الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.وقال ليفاندوفسكي بحسب شبكة "ESPN": "سيكون مبكرًا للغاية أن نقول ما إذا كنا قادرين على الفوز بكل شيء".وأضاف: "بالطبع، يمكننا الفوز على أي فريق، ولكن للفوز بكل شيء، تحتاج إلى الحظ، ولدينا إمكانات مذهلة".وتابع: "لكن، إذا كنت تريد الفوز بالدوري، فعليك الفوز بالمباريات الصغيرة"، وأكمل: "لقد خسرنا بعض النقاط في بعض المباريات التي يمكن ألا تكون مهمة بالنسبة للناس، ولكن بالنسبة لنا يجب أن تكون مهمة".وواصل: "آمل أن نتمكن هذا العام من الفوز بالمباريات التي يتعين علينا الفوز بها وكذلك المباريات الكبرى".وأردف: "كنا جيدين للغاية في بداية الموسم، بعد العديد من المباريات التي فزنا فيها وسجلنا الكثير من الأهداف، جاءت فترة لم نلعب فيها بالطريقة التي كنا نرغب بها".وعن مواجهة مدريد، قال: "متحمس جدًا، أعتقد أن هذه المباراة النهائية ستكون جيدة حقًا، وسنقدم أفضل ما لدينا، لأن هذه مباريات خاصة، إنها الفرصة الأولى للفوز بلقب، وأريد الفوز بهذا اللقب".وتابع: "ريال يضم العديد من اللاعبين الرائعين، فهم أقوياء للغاية على المستوى الفردي".وزاد: "في بعض الأحيان تعتقد أنهم يلعبون ببطء، وأنهم لا يسيطرون على المباراة، لكنهم ينتظرون ليوجهوا لكمة إليك، وعلينا أن نكون مستعدين".وأردف: "لكن إذا لعبنا كرة القدم بطريقتنا، وإذا حاولنا عدم منحهم العديد من الفرص، فإننا يمكننا الفوز وأن نكون الفريق الأفضل"، وأتم: "لدينا إمكانات لا تصدق، لكن العقلية هي المفتاح للفوز في كل مباراة، نحتاج أيضًا إلى الحظ".