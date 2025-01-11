ليفاندوفسكي يحذر برشلونة من "لكمة" الريال غداً

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال
مدريد، غدًا الأحد، على ملعب
الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقال ليفاندوفسكي بحسب شبكة "ESPN": "سيكون مبكرًا للغاية أن نقول ما إذا كنا قادرين على الفوز بكل شيء".
وأضاف: "بالطبع، يمكننا الفوز على أي فريق، ولكن للفوز بكل شيء، تحتاج إلى الحظ، ولدينا إمكانات مذهلة".
وتابع: "لكن، إذا كنت تريد الفوز بالدوري، فعليك الفوز بالمباريات الصغيرة"، وأكمل: "لقد خسرنا بعض النقاط في بعض المباريات التي يمكن ألا تكون مهمة بالنسبة للناس، ولكن بالنسبة لنا يجب أن تكون مهمة".
وواصل: "آمل أن نتمكن هذا العام من الفوز بالمباريات التي يتعين علينا الفوز بها وكذلك المباريات الكبرى".
وأردف: "كنا جيدين للغاية في بداية الموسم، بعد العديد من المباريات التي فزنا فيها وسجلنا الكثير من الأهداف، جاءت فترة لم نلعب فيها بالطريقة التي كنا نرغب بها".
وعن مواجهة ريال
مدريد، قال: "متحمس جدًا، أعتقد أن هذه المباراة النهائية ستكون جيدة حقًا، وسنقدم أفضل ما لدينا، لأن هذه مباريات خاصة، إنها الفرصة الأولى للفوز بلقب، وأريد الفوز بهذا اللقب".
وتابع: "ريال مدريد
يضم العديد من اللاعبين الرائعين، فهم أقوياء للغاية على المستوى الفردي".
وزاد: "في بعض الأحيان تعتقد أنهم يلعبون ببطء، وأنهم لا يسيطرون على المباراة، لكنهم ينتظرون ليوجهوا لكمة إليك، وعلينا أن نكون مستعدين".
وأردف: "لكن إذا لعبنا كرة القدم بطريقتنا، وإذا حاولنا عدم منحهم العديد من الفرص، فإننا يمكننا الفوز وأن نكون الفريق الأفضل"، وأتم: "لدينا إمكانات لا تصدق، لكن العقلية هي المفتاح للفوز في كل مباراة، نحتاج أيضًا إلى الحظ".