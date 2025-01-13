مودريتش يعلق على خماسية برشلونة وانشيلوتي في خطر

وخسر المباراة بنتيجة 5-2، في مباراة سيطر عليها برشلونة منذ الدقيقة الأولى.مودريتش كان اللاعب الوحيد من صفوف الذي تحدث للإعلام بعد الهزيمة المذلة أمام النادي الكتالوني.وقال مودريتش: دائما الهزيمة قاسية أمام هذا الخصم، علينا أن نستعيد مستوانا كما فعلنا بعد الكلاسيكو الأخير".ويشير مودريتش إلى الخسارة التي تلقاها في كلاسيكو الدوري قبل شهرين على البرنابيو، وانتهت المواجهة بفوز برشلونة بنتيجة 4-0.وأكمل مودريتش: "ليس من الجميل أن نستقبل 9 أهداف في مباراتين أمام الغريم، كانوا الأفضل".وشنّت الصحافة والمدريدية هجومها الضاري على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد خسارة السوبر الإسباني بخماسية.ولم تتوقف عن المطالبة برحيله بعد المباراة مباشرة، حيث أشارت إلى أن استمرار أنشيلوتي مضيعة للوقت.ويبدو أن رحيل أنشيلوتي قد اقترب بعد الهزائم والتعثرات المتكررة في الدوري والسوبر ودوري أبطال أوروبا.ورغم أن الريال مازال ينافس على الدوري ودوري الأبطال، إلا أن أنشيلوتي قد يرحل قبل نهاية الموسم.