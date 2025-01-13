بعد الخماسية.. مدريد يتخذ قراراً بشأن مستقبل انشيلوتي

ويواجه كارلو أنشيلوتي مصيراً مظلماً داخل أروقة سانتياغو برنابيو بعد تلقي الهزيمة 2-5 ضد برشلونة الأحد في مدينة عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.من جانبه، أوضح الصحفي خوزيه فيليكس دياز من صحيفة "ماركا" أن فلورنتينو بيريز رئيس قرر تجديد الثقة في أنشيلوتي بعد الخسارة في الكلاسيكو.وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز سيلتقي مع كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة في الكلاسيكو، حيث ستتم مناقشة التعاقد مع لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الحالي.وسيكون هذا هو الاجتماع الثالث لإدارة مع كارلو أنشيلوتي في الموسم الحالي، حيث جاء الأول بعد السقوط برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري ضد برشلونة، ثم في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب الخسارة 1-3 ضد ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.ورغم أن نتائج تحسنت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولم يخسر إلا مرتين في آخر 13 مباراة فإن السقوط المروع مرتين ضد البارسا بسيناريوهات مهينة فنياً أثار القلق بشدة.ورغم أنه من غير المرجح إقالة المدرب الإيطالي فإنه، كما ورد سابقا، لن يبقى في منصبه حال خسارة الدوري الإسباني "لاليغا" ودوري أبطال أوروبا.وأشارت تقارير إلى أنه حال إقالة أنشيلوتي في أي وقت فسيكون الإسباني تشابي ألونسو هو المدير الفني البديل.ولا يفكر في الوقت الحالي في ضم لاعب وسط مدافع، لكن الأولوية قد تكون لظهير أيمن.ويبقى ترنت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الإنجليزي هو الهدف الأول للريال، لكن في الأغلب سينتظر حتى الصيف لضمه بشكل مجاني بنهاية عقده في أنفيلد.