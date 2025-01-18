بعد التعاقد مع هداف المنتخب العماني.. هل تنتهي أزمة القوة الجوية؟

وأعلن نادي القوة الجوية، تعاقده مع العماني عصام الصبحي حتى نهاية الموسم قادما من الشباب العماني، حيث ستكون هناك إمكانية لتجديد عقد اللاعب في حال نجح مع صقور العراق
.
ويحاول فريق الصقور استثمار صفقة صبحي الذي سجل 3 أهداف في كأس الخليج
الأخيرة، لتحسين الشق الهجومي، خصوصا أن الفريق يرغب بتسجيل عدد أكبر من الأهداف، فعلى الرغم من تصدره (مع الزوراء) دوري نجوم العراق
برصيد 28 نقطة، إلا أن الفريق العراقي
ضعيف هجوميا مقارنة بمنافسيه الشرطة وزاخو.
القوة الجوية
وبعد مرور 14 جولة سجل 17 هدفا، فيما سجل الشرطة 25 وزاخو 22 وحتى صاحب المركز الخامس فريق دهوك
سجل أكثر من القوة الجوية
برصيد 18 هدفا وكذلك فإن فريق أربيل
صاحب المركز العاشر، سجل حتى الآن 20 هدفا.
هذه الأرقام
باتت مقلقة لمدرب الصقور لؤي صلاح، الذي طالب الإدارة بتعزيزات في خط الهجوم ووجد ضالته في عصام صبحي، الذي يتوقع بأنه سيكون هداف الفريق في الموسم الحالي، من خلال توظيفه بصورة صحيحة وبناء أسلوب لعب على أساسه من خلال اللعب على الكرات العرضية والعمق الهجومي لمنحه الفرص الكاملة.
القوة الجوية يتطلع للتعاقد مع لاعب عماني جديد
وبعد الخسارة أمام الغريم التقليدي الزوراء، قبل جولتين، شدد مدرب الفريق لؤي صلاح على ضرورة جلب مهاجم قناص بإمكانه تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، إذ يرى صلاح بأن الاعتماد فقط على علاء عباس لن يكون مجديا، على الرغم من أن الأخير سجل 8 أهداف حتى الآن مع الصقور.
وبانتقاله إلى صفوف القوة الجوية، أصبح الصبحي (27 عاما)، أول لاعب عماني يلعب للنادي، لكن إدارة الصقور ترغب أيضا بالتعاقد مع مواطنه جميل اليحمدي (28 عاما)، نظرا للمستويات الكبيرة التي قدمها في بطولة كأس الخليج
الأخيرة "خليجي 26 بالكويت".
تجدر الإشارة إلى أن الفريق العراقي
غادر دوري أبطال آسيا 2 من دور المجموعات ولم يتبق أمامه سوى المنافسة على دوري نجوم العراق
وكأس العراق
في الموسم الحالي.