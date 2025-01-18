بعد التعاقد مع هداف المنتخب العماني.. هل تنتهي أزمة القوة الجوية؟

وأعلن نادي القوة الجوية، تعاقده مع العماني عصام الصبحي حتى نهاية الموسم قادما من الشباب العماني، حيث ستكون هناك إمكانية لتجديد عقد اللاعب في حال نجح مع صقور .ويحاول فريق الصقور استثمار صفقة صبحي الذي سجل 3 أهداف في كأس الأخيرة، لتحسين الشق الهجومي، خصوصا أن الفريق يرغب بتسجيل عدد أكبر من الأهداف، فعلى الرغم من تصدره (مع الزوراء) دوري برصيد 28 نقطة، إلا أن الفريق ضعيف هجوميا مقارنة بمنافسيه الشرطة وزاخو.وبعد مرور 14 جولة سجل 17 هدفا، فيما سجل الشرطة 25 وزاخو 22 وحتى صاحب المركز الخامس فريق سجل أكثر من برصيد 18 هدفا وكذلك فإن فريق صاحب المركز العاشر، سجل حتى الآن 20 هدفا.هذه باتت مقلقة لمدرب الصقور لؤي صلاح، الذي طالب الإدارة بتعزيزات في خط الهجوم ووجد ضالته في عصام صبحي، الذي يتوقع بأنه سيكون هداف الفريق في الموسم الحالي، من خلال توظيفه بصورة صحيحة وبناء أسلوب لعب على أساسه من خلال اللعب على الكرات العرضية والعمق الهجومي لمنحه الفرص الكاملة.وبعد الخسارة أمام الغريم التقليدي الزوراء، قبل جولتين، شدد مدرب الفريق لؤي صلاح على ضرورة جلب مهاجم قناص بإمكانه تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، إذ يرى صلاح بأن الاعتماد فقط على علاء عباس لن يكون مجديا، على الرغم من أن الأخير سجل 8 أهداف حتى الآن مع الصقور.