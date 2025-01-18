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بعد تألقه في "دوري النجوم".. هل حجز المهاجم علي يوسف مكانه في المنتخب؟

رياضة

2025-01-18 | 04:25
بعد تألقه في &quot;دوري النجوم&quot;.. هل حجز المهاجم علي يوسف مكانه في المنتخب؟
2,894 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتابع الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، مباريات دوري نجوم العراق عن طريق فريقه المساعد وبمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن مهام عمله كمدرب لأسود الرافدين.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيواجه الكويت وفلسطين يومي 202 و25 مارس/آذار المقبل ضن منافسات الجولتين السابعة والثامنة.

شاهد المدرب الإسباني مباريات في دوري نجوم العراق في إطار خطواته بمتابعة مستويات اللاعبين الذين سبق قام باستدعائهم للمنتخب العراقي والذين يرغب بضمهم قريبا لصفوف فريقه، حيث أبدى إعجابه بعدد من اللاعبين في الجولة الـ14 من المسابقة.

والمدرب شاهد مباراة الزوراء والنفط في ختام مباريات الجولة يوم أمس، حيث أعجب بشكل كبير جداً بمستوى المهاجم علي يوسف، خصوصا أن اللاعب سجل ثنائية وكان الهدف الثالث جميلا للغاية لأنه أعاد للأذهان الأهداف التي كان يسلجها نجم النوارس الراحل أحمد راضي، حيث ابتسم كاساس بسبب هذا الهدف وبسبب رهانه على اللاعب علي يوسف واستدعائه لصفوف المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج.

كاساس في بغداد يوم الأحد لبحث تحضيرات التصفيات المونديالية
وكاساس اقتنع بشكل كبير في استدعاء علي يوسف للفريق العراقي وسيحظى بفرصة حقيقة وليس كما حدث في بطولة كأس الخليج، لكن المدرب الإسباني سيتواصل مع اللاعب ويطالبه ببذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على مستواه لأنه يعد من الأرواق المهمة لديه إلى جانب أيمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي.

والمدرب الإسباني سيوجد في بغداد يوم غد الأحد، للبدء فعليا بالاجتماعات مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وبحث تحضيرات أسود الرافدين للمرحلة المقبلة من التصفيات وأيضاً للحديث عن الإخفاق في بطولة كأس الخليج ووضع الحلول اللازمة للأخطاء التي رافقت الفريق في البطولة وأهمية الظهور بصورة مختلفة في التصفيات المرتقبة، بحسب winwin.

ويسعى المنتخب العراقي إلى الحفاظ على وصافته للمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم، بعدما حصد 11 نقطة، متفوقا على منافسه المباشر المنتخب الأردني بفارق (9 نقاط)، فيما يتخلف عن المتصدر كوريا الجنوبية (14 نقطة).
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بعد تألقه في "دوري النجوم"

هل حجز المهاجم علي يوسف مكانه في المنتخب؟

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