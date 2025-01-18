بعد تألقه في "دوري النجوم".. هل حجز المهاجم علي يوسف مكانه في المنتخب؟

ويستعد المنتخب لخوض تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك، حيث سيواجه الكويت وفلسطين يومي 202 و25 مارس/آذار المقبل ضن منافسات الجولتين السابعة والثامنة.شاهد المدرب الإسباني مباريات في دوري في إطار خطواته بمتابعة مستويات اللاعبين الذين سبق قام باستدعائهم للمنتخب والذين يرغب بضمهم قريبا لصفوف فريقه، حيث أبدى إعجابه بعدد من اللاعبين في الجولة الـ14 من المسابقة.والمدرب شاهد مباراة الزوراء والنفط في ختام مباريات الجولة يوم أمس، حيث أعجب بشكل كبير جداً بمستوى المهاجم علي يوسف، خصوصا أن اللاعب سجل ثنائية وكان الثالث جميلا للغاية لأنه أعاد للأذهان الأهداف التي كان يسلجها نجم النوارس الراحل أحمد راضي، حيث ابتسم كاساس بسبب هذا وبسبب رهانه على اللاعب علي يوسف واستدعائه لصفوف المنتخب في بطولة كأس الخليج.وكاساس اقتنع بشكل كبير في استدعاء علي يوسف للفريق وسيحظى بفرصة حقيقة وليس كما حدث في بطولة كأس الخليج، لكن المدرب الإسباني سيتواصل مع اللاعب ويطالبه ببذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على مستواه لأنه يعد من الأرواق المهمة لديه إلى جانب أيمن حسين ومهند علي وعلي الحمادي.والمدرب الإسباني سيوجد في بغداد يوم غد الأحد، للبدء فعليا بالاجتماعات مع الاتحاد لكرة القدم وبحث تحضيرات أسود الرافدين للمرحلة المقبلة من التصفيات وأيضاً للحديث عن الإخفاق في بطولة كأس الخليج ووضع الحلول اللازمة للأخطاء التي رافقت الفريق في البطولة وأهمية الظهور بصورة مختلفة في التصفيات المرتقبة، بحسب winwin.ويسعى المنتخب إلى الحفاظ على وصافته للمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم، بعدما حصد 11 نقطة، متفوقا على منافسه المباشر المنتخب الأردني بفارق (9 نقاط)، فيما يتخلف عن المتصدر كوريا الجنوبية (14 نقطة).